Ахмат — Сочи: прогноз на матч 25 апреля 2024, МИР Российская Премьер-лига

25 апреля, в четверг, грозненский «Ахмат» на своем поле сыграет с «Сочи» в матче 21-го тура Мир Российской Премьер-лиги. Встреча пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном и начнется в 20:30 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: Х2; ТМ 3.

Ахмат

«Ахмат» в текущем сезоне штормит, что и привело его на данный момент в зону вылета. Сейчас грозненцы занимают пятнадцатое место в турнирной таблице, набрав 23 очка. У калининградской «Балтики» столько же набранных баллов, но им грозненцы уступают по результатам в личных встречах.

Как раз последняя игра между «Ахматом» и «Балтикой» и вызвала невероятное удивление — балтийцы разгромили своего прямого конкурента в Грозном со счетом 7:1. У команды Сергея Игнашевича, у которой до этого были очень большие проблемы с забитыми мячами, в этой игре залетало практически все, что можно. Уже к десятой минуте на табло было 3:0 в пользу гостей, и оставшееся время стало просто формальностью.

До конца первого тайма «Ахмат» пропустил еще дважды, а после перерыва гости забили еще два мяча, на что хозяева ответили только голом престижа в самом конце встречи.

Провал «Ахмата» в этом сезоне удивителен с учетом того, что прошлый год команда завершила на рекордном для себя пятом месте чемпионата России. Это наивысший результат клуба, к которому его привел Сергей Ташуев.

Но новый сезон у грозненцев не заладился сразу, и уже после четвертого тура Ташуев был вынужден уйти в отставку. В этих первых четырех играх «Ахмат» трижды проиграл и только сумел обыграть безнадежный на тот момент «Сочи» на его поле.

Команду принял Мирослав Ромащенко, ранее входивший в тренерский штаб Станислава Черчесова в сборной России и других клубах.

По началу у белорусского специалиста дела шли хорошо, и уже в своем первом матче на посту главного тренера «Ахмата» он обыграл «Оренбург» со счетом 4:0.

Далее были нулевая ничья со «Спартаком» в Москве и гостевая победа над екатеринбургским «Уралом» с минимальным счетом.

Семь очков в первых трех играх — отличный старт для любого тренера.

Но, как выяснилось позже, победа над «Уралом», добытая в самом начале сентября, станет последней вплоть до декабря. В последующих девяти играх грозненцы сумели набрать только три очка благодаря ничьим с «Краснодаром» (1:1), «Динамо» (1:1) и «Оренбургом» (1:1).

На зимний перерыв «Ахмат» все-таки ушел с оптимистичным взглядом на будущее — сначала подопечные Мирослава Ромащенко на своем поле обыграли «Спартак» 2:1 с запоминающимся прыжком Бернарда Бериши в ноги Гильермо Абаскалю, а затем не уступили на своем поле «Ростову» Валерия Карпина, сыграв 0:0.

Начало второй части сезона снова обнадежило: «Ахмат» на своем во второй раз за сезон обыграл «Урал» 1:0 и, казалось бы, обезопасил себя от вылета.

Далее было поражение в Москве от «Динамо» 0:2, но «Ахмат» смотрелся лучше команды Марцела Лички, и никто не сомневался, что с такой поставленной игрой грозненцы легко выберутся в середину турнирной таблицы. Тут еще была и победа над «Волгарем» в Кубке России, так все еще было вполне оптимистично.

Но затем — очередной провал: поражение в гостях от казанского «Рубина» (1:2) и вылет из Кубка страны после домашнего проигрыша «Оренбургу» со счетом 0:1.

Обидное поражение с автоголом на 88-й минуте вынудило Ромашенко подать в отставку, и в «Ахмате» появился уже третий за сезон новый главный тренер. Им стал Магомед Адиев, который до этого успешно руководил сборной Казахстана и едва не вывел ее на Евро-2024.

Начал Адиев с поражения — на своем поле «Амат» уступил московскому «Локомотиву» со счетом 0:2. Хозяев подкосило раннее удаление Дарко Тодоровича за фол последней надежды в своей штрафной. Антон Миранчук уверенно реализовал пенальти, а во втором тайме Сергей Пиняев установил окончательный счет.

Далее — необъяснимый и невероятный провал в матче против «Балтики». Адиеву даже задавали вопрос об отставке спустя всего два матча, но специалист заявил, что убежать в такой ситуации стало бы трусостью и не видит, как его отставка может помочь команде выбраться из сложнейшей ситуации.

Многие после такого поражения уже похоронили «Ахмат», но команда снова удивила, выиграв в следующем туре в Москве у ЦСКА со счетом 2:1.

Если раньше грозненцам очень мешали удаления в своем составе, как это было в играх с «Динамо» и «Локомотивом», то сейчас уже сама чеченская команда играла в большинстве. У ЦСКА удалились сразу два центральных защитника Виллиан Роша Игорь Дивеев.

Но даже в большинстве «Ахмат» пропустил первым после реализованного Федором Чаловым пенальти. Однако на этот раз гости смогли переломить ход матча и дважды забили в концовке — отличились Мохамед Конате и Бернард Бериша.

Одержав победу, грозненцы набрали 23 очка, догнали «Балтику», а также всего на одно очко теперь отстают от «Урала» и на три от «Оренбурга» и «Факела». Так что вся борьба за выживание впереди. Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров после игры с ЦСКА заявил, что его клуб очень рано похоронили, и команда будет биться до конца.

Безусловно, у «Ахмата» в этом сезоне все очень натужно с голами — всего 23 забитых мяча в 24-х играх.

У лучшего снайпера команды — Мохамеда Конате — в активе шесть результативных ударов.

По три мяча забили Светослав Ковачев и Гамид Агаларов.Конечно, от них в этом плане ждут большего. Но когда у команды все плохо, и нападающим тяжело проявить себя.

Прогноз на матч ЦСКА – Спартак

Сочи

«Сочи» после первой части чемпионата многие уже отправили в Первую лигу. Настолько плохо все было: тренерская чехарда, ужасные результаты, безнадежная игра и большое отставание от конкурентов.

На зимнюю паузу сочинцы ушли на последнем месте и без особых перспектив на сохранение места в РПЛ. Но в перерыве команду возглавил испанский специалист Роберт Морено, который ранее входил в штаб Луиса Энрике в сборной Испании и даже сам порулил ею в квалификации на Евро-2020.

В зимнее трансферное окно состав сочинцев сильно обновился. Ушел многолетний лидер команды Кристиан Нобоа — эквадорец вернулся доигрывать в родной «Эмелек». На родину вернулся и другой эквадорец Алехандро Кабеса.

Также команду покинул Лука Джорджевич, который теперь выступает в Саудовской Аравии за «Абху». Иван Игнатьев перешел в сербский «Железничар» Панчево, а Георгий Мелкадзе перебрался в Грузию.

Им на смену пришли Дмитрий Чистяков и Алексей Сутормин из «Зенита», марокканский защитник Яхья Аттийят из «Видада», а также венесуэльский нападающий Сауль Гуарирапа.

Именно последний пришелся ко двору сочинцам и уже забил четыре мяча в официальных играх за свой новый клуб.

Да и результаты сочинцев пошли при Морено вверх. Команда ни разу не проиграла во второй части за первые шесть матчей чемпионата. Правда, и выиграли южане только один раз — на своем поле у московского «Спартака» со счетом 1:0. После этого поражения москвичи наконец-то отправили в отставку другого испанского специалиста Гильермо Абаскаля.

В остальных пяти матчах сочинцы поделили очки с соперниками. Причем сразу в четырех случаях игры заканчивались с одинаковым счетом 2:2.

Многие комплиментарно оценивают игру «Сочи», отмечая, что редко команды собираются решать задачу сохранения места в высшем дивизионе с помощью открытой и атакующей игры. Но в любом случае матч с участием «Сочи» — почти гарантия интересного футбола с обилием голов.

Причем надо отметить и волевые качества футболистов «Сочи». Дважды — в играх с ЦСКА и «Уралом» — сочинцы уходили от поражения при счете 0:2.

Набрав восемь очков за весеннюю часть чемпионата, «Сочи» подтянулся к остальным командам, которые борются за выживание. Последнее место таблицы им пока никак не покинуть, но если команда продолжит демонтировать такой же содержательный футбол, то это вопрос лишь времени.

Впереди еще шесть матчей, за которые вполне можно выбраться не только из зоны вылета, но и стыковых матчей. Но ключевой матч сочинцам, конечно, предстоит провести в Грозном против основного на данный момент конкурента.

По индивидуальной статистике игроков «Сочи» сложно что-то говорить, так как по сути в двух частях сезона играли разные команды. Но лучшим бомбардиром сочинцев остается Мартин Крамарич. Словенец и в первой части сезона выделялся в составе команды, и при Морено играет ключевую роль в игре южан.

Венесуэлец Сауль Гуарирапа тоже здорово вписался в коллектив и забил три мяча в чемпионате.

Ахмат — Сочи: история личных встреч

За всю историю команды провели между собой девять матчей в рамках Премьер-лиги. И пока баланс в пользу сочинцев — они одержали победы в шести случаях. Один раз была зафиксирована ничья, а еще два раза выиграл «Ахмат», причем сделал это в последних двух играх.

В матче первого круга в Сочи грозненцы выиграли 2:1 благодаря голам Владимира Ильина и Артема Тимофеева.

В Грозном «Сочи» выступает достаточно успешно, сумев в четырех случаях одержать две победы. В последнем очном матче «Ахмат» выиграл на свое поле в конце прошлого сезона со счетом 1:0.

Ахмат — Сочи: прогноз на матч

Букмекерская компания BetBoom дает следующие коэффициенты на предстоящий поединок 21-го тура российской Премьер-лиги:

Победа «Ахмата» — 2.35

Ничья — 3.46

Победа «Сочи» — 3.35

Вроде «Ахмат» и считается фаворитом, и команде Адиева должна придать импульса гостевая победа над ЦСКА, но все равно не очень верится в победу хозяев над подопечными Морено.

Все равно проблемы грозненцев очень велики, и вряд одной победой, хоть и статусной, они решены. У «Сочи» же поставленная и сбалансированная игра, поэтому есть вера, что они как минимум не проиграют. Можно поставить на Х2 за 1.77.

Также результат этой игры окажет большое влияние на борьбу за выживание и перспективы команд в ней. Поэтому наверняка оба коллектива будут больше думать об обороне. В таком случае должна зайти ставка ТМ 3 за 1.5.

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