Урал – Ростов где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 25 апреля
В четверг, 25 апреля, сыграют Урал и Ростов в 21 туре РПЛ 2023/2024.
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- Игра пройдет на стадионе «Екатеринбург-Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч Премьер.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Урал – Ростов
- Начало матча запланировано на 16:00 по московскому времени.
Последние матчи Урал
- Сочи – Урал : 2 – 2
- Урал – Ростов : 1 – 3
- Урал – Динамо : 2 – 1
- Урал – Крылья Советов : 1 – 2
- Урал – Локомотив : 1 – 0
Последние матчи Ростов
- Ростов – Спартак : 1 – 5
- Урал – Ростов : 1 – 3
- Факел – Ростов : 0 – 1
- Ростов – Сочи : 2 – 2
- Химки – Ростов : 0 – 0
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