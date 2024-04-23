Пиоли про 1:2 с «Интером»: «Болезненное поражение, но это самое равное дерби за последние годы. «Интер» провел выдающийся чемпионат, но у него уже 4 года сильнейший состав»

Стефано Пиоли подвел итоги матча с «Интером» (1:2) в Серии А.

«Я пытался подбодрить ребят, ведь очевидно, что это болезненное поражение, учитывая все то, что за ним стоит. Я старался изо всех сил успокоить игроков, ведь нам нужно хорошо закончить сезон. В субботу нас ждет очередной важный матч.

К сожалению, нам не удалось добиться даже ничьей в этом дерби.

«Интер» провел выдающийся чемпионат, проиграл только один матч, но уже три или четыре года невозможно спорить с тем, что у него сильнейший состав в лиге. Что касается нас, мы теряли очки в некоторых важных матчах и были нестабильны.

Раз пропасть между « » и ближайшими преследователями настолько велика, это значит, что он очень силен, а остальным надо перейти на следующий уровень.

Думаю, это было самое равное дерби за последнее время, нам не повезло», – заявил главный тренер « » в эфире DAZN.