Пиоли про 1:2 с «Интером»: «Болезненное поражение, но это самое равное дерби за последние годы. «Интер» провел выдающийся чемпионат, но у него уже 4 года сильнейший состав»

Теги Интер Милан Стефано Пиоли серия А Италия Футбол

Стефано Пиоли подвел итоги матча с «Интером» (1:2) в Серии А.

«Я пытался подбодрить ребят, ведь очевидно, что это болезненное поражение, учитывая все то, что за ним стоит. Я старался изо всех сил успокоить игроков, ведь нам нужно хорошо закончить сезон. В субботу нас ждет очередной важный матч.

К сожалению, нам не удалось добиться даже ничьей в этом дерби.

«Интер» провел выдающийся чемпионат, проиграл только один матч, но уже три или четыре года невозможно спорить с тем, что у него сильнейший состав в лиге. Что касается нас, мы теряли очки в некоторых важных матчах и были нестабильны.

Раз пропасть между «Интером» и ближайшими преследователями настолько велика, это значит, что он очень силен, а остальным надо перейти на следующий уровень.

Думаю, это было самое равное дерби за последнее время, нам не повезло», – заявил главный тренер «Милана» в эфире DAZN.

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21 комментарий
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Поплыл мавр, сделал дело, может уходить..
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Отвратительный матч от Пиоли и игроков Милана. Тяжело отметить хоть какого-то игрока Милана сегодня
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Самым сильным этот состав сделал Индзаги
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Дерби и правда самое равное по сравнению с предыдущими. Даже гол забили, даже чуть-чуть интригой запахло. Но Интер столько простил, а после второго гола булки расслабил. Потом будут собрали и Милан только на 2 угловых сподобился. И это говорит о том насколько Пиоли бездарь
+5
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+4
Ну то что 4 года у Интера сильнейший состав - это вряд ли. Но в этом сезоне пожалуй так и есть, но сделал его таким в первую очередь Индзаги(несколько игроков из нынешней основы думаю не были бы игроками старта в других командах претендующих на ЛЧ)
Спалетти тоже из Наполи сделал очень топовый и практически самый дорогой состав в лиге на конец сезона, а всё потому что стал безоговорочным чемпионом за несколько туров до конца. Как играет сейчас этот состав(за небольшим изменением) всем известно.
+4
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+4
У них тренер сильный просто. Будь у Милана сильный тренер, тоже говорили бы про мощный состав. Но благодаря лысому, у которого все потихоньку деградируют, люди ругают состав. Ну а с другой стороны удобно. Сам состав же гнобишь, чтобы были отмазы про не самый сильный состав
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+3
Плак плак.... У блюве состав дороже, да и у самого милана стоимость такая же.... Играют не деньги и тренеруют команды не фанерки....
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Ответ Айрат Ситдиков
Комментарий удален модератором
У Милана огромные проблемы в опорной зоне. Никогда никто никого не встречает. Так было даже в чемпионский сезон с Кессье. Отсюда и столько пропущенных. Между линией атаки и защиты нет связи, поэтому постоянная перепасовка между цз и забросом, ну или перевод на фланг в надежде, что Леау или Пулишич разберутся. Да и вообще центр поля- просто пустыня у Милана. Игроки Интера сегодня спокойно могли до штрафной без сопротивления пробежать. И так в очень многих матчах. Атака строится во многом на индивидуальных действиях игроков. Если соперник закрывается, то инструментов для вскрытия нет. Поэтому стабильно Милан стабильно теряет очки с середняками. Ну и игроки чем больше с Пиоли работают, тем хуже выглядят. Томори, Калулу, Тшау были круты, Беннасер какой топчик был, Рейндерс как в начале сезона играл, Тео после ухода Мальдини сдувается потихоньку, Пуля как хорошо провел первую половину сезона. Да тот же Габбья из аренды вернулся надёжным защитником, а сейчас обратно превращается в привозилу. Но игроки все равно достаточно крутые, чтобы давать результат. Но такие как ты все равно защищают лысого из-за скудетто двухлетней давности, и не могут понять, что тренер сдулся. Пиоли шесть подряд дерби проиграл, из кубков Италии вылетал от Торино, игравшего вдесятером и Аталанты, которая была в кризисе на том момент и имела безвыигрышную серию из 5-6 матчей. В ЛЧ повезло с жеребьевкой: мертвый ТТХ попался и Наполи (ну их Пиоли знает как обыгрывать, что есть то есть). Но Интер в полуфинале просто изнасиловал. От Ромы недавно вылетели, которая вдесятером час играла, не создав почти ничего. Стабильно теряет очки с аутсайдерами. А вы все ещё про состав кукарекаете
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Ответ Айрат Ситдиков
без него лучше будет? Кажется, что второе место это предел для милана в текущем виде
Да с ним весь состав деградирует, хотя он очень сильный. Столько очков потеряно с аутсайдерами и середняками, поэтому и отрыв такой. Это ещё повезло, что конкуренты в кризисе. А вы про состав бормочете. Этот бездарь тянет клуб вниз, а такие как ты смотрите как он ссыт вам на лицо и хлопаете
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Ответ sbmncd9b8c
Уйди уже сам,прошу!)спасибо за все,но пора
без него лучше будет? Кажется, что второе место это предел для милана в текущем виде
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После прошлого чемпионства Интер продал Хакими и Лукаку на 200 млн евро.
Кого в этот раз?
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Интеристам похрен на пиоли
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Ответ <Inter>
Отвратительный матч от Пиоли и игроков Милана. Тяжело отметить хоть какого-то игрока Милана сегодня
Бро ты во всем прав, как Милан грчно играл, так нельзя играть позор
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Ответ Мысли Стетхема
Пиоли выжимает максимум из этого состава. Менять его, огромная ошибка.
мда, с тобой точно - большего не добьёшься
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Ответ Dixon010
У них тренер сильный просто. Будь у Милана сильный тренер, тоже говорили бы про мощный состав. Но благодаря лысому, у которого все потихоньку деградируют, люди ругают состав. Ну а с другой стороны удобно. Сам состав же гнобишь, чтобы были отмазы про не самый сильный состав
Пиоли выжимает максимум из этого состава. Менять его, огромная ошибка.
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Ответ Dixon010
Да с ним весь состав деградирует, хотя он очень сильный. Столько очков потеряно с аутсайдерами и середняками, поэтому и отрыв такой. Это ещё повезло, что конкуренты в кризисе. А вы про состав бормочете. Этот бездарь тянет клуб вниз, а такие как ты смотрите как он ссыт вам на лицо и хлопаете
Комментарий удален модератором
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Пускай лучше остаётся, он же себя читает великим тренером
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Какой же тухлый Пиоли, просто забил на нормальную игру. Не может исправить что то по ходу матча. Авторитета ноль, лидеры получают красные, а он стоит и смотрит.
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Лысый физрук out
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Надеюсь не выгонят этого гения))
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Моуринью в Милан.
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Комментарий удален модератором
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