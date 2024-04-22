Андрей Мостовой недоволен игрой «Зенита» в матче с «Оренбургом».

Петербуржский клуб одержал победу со счетом 1:0 в 25-м туре Мир .

– Что скажете по игре с « »?

– По второму тайму только одно слово – ужас. В первом тайме мы контролировали мяч, но после перерыва что‑то изменилось, если не брать первые 5-7 минут.

А потом что‑то пошло не по нашему плану. «Оренбург» перехватил инициативу и до конца встречи, по сути, ей владел. Будем разбираться, что мы делали не так. И думать, как не допускать такого в дальнейшем.

– Вы вышли сразу после перерыва и были очень активны.

– Да, но потом все мы – 11 человек – словно растворились на поле. Будто силы всех покинули. Не могу это объяснить. Вообще ничего не получалось. Какие‑то совершенно ненужные ошибки. И в атаке толком ничего не могли создать. Думаю, это один из худших наших таймов, в этом сезоне – точно.

– «Оренбург» шел вперед, рисковал. Можно ли было ловить его на контратаках?

– По логике и в теории – да. Только на практике не получалось. Хорошо, что все закончилось победой. Но дотерпеть и показать характер в такой ситуации тоже было очень важно. Делали все вместе. В том числе благодаря этому и взяли три очка.

– Успеете восстановиться к «Рубину»?

– Тяжело будет всем подойти к этой встрече в оптимальных кондициях. Но и у « » всего на день больше времени до игры. Так что ничего страшного – у нас большая обойма игроков. При необходимости это поможет, – сказал полузащитник « ».