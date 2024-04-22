Андрей Мостовой об 1:0 с «Оренбургом»: «По второму тайму только одно слово – ужас. Мы все словно растворились на поле, вообще ничего не получалось. Не могу это объяснить»

Теги Зенит Рубин премьер-лига Россия Оренбург Андрей Мостовой Матч ТВ Футбол

Андрей Мостовой недоволен игрой «Зенита» в матче с «Оренбургом».

Петербуржский клуб одержал победу со счетом 1:0 в 25-м туре Мир РПЛ

– Что скажете по игре с «Оренбургом»?

– По второму тайму только одно слово – ужас. В первом тайме мы контролировали мяч, но после перерыва что‑то изменилось, если не брать первые 5-7 минут.

А потом что‑то пошло не по нашему плану. «Оренбург» перехватил инициативу и до конца встречи, по сути, ей владел. Будем разбираться, что мы делали не так. И думать, как не допускать такого в дальнейшем.

– Вы вышли сразу после перерыва и были очень активны.

– Да, но потом все мы – 11 человек – словно растворились на поле. Будто силы всех покинули. Не могу это объяснить. Вообще ничего не получалось. Какие‑то совершенно ненужные ошибки. И в атаке толком ничего не могли создать. Думаю, это один из худших наших таймов, в этом сезоне – точно.

– «Оренбург» шел вперед, рисковал. Можно ли было ловить его на контратаках?

– По логике и в теории – да. Только на практике не получалось. Хорошо, что все закончилось победой. Но дотерпеть и показать характер в такой ситуации тоже было очень важно. Делали все вместе. В том числе благодаря этому и взяли три очка.

– Успеете восстановиться к «Рубину»?

– Тяжело будет всем подойти к этой встрече в оптимальных кондициях. Но и у «Рубина» всего на день больше времени до игры. Так что ничего страшного – у нас большая обойма игроков. При необходимости это поможет, – сказал полузащитник «Зенита». 

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6 комментариев
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Дорогой Андрей, давай я объясню это тебе за тебя. В футбол нельзя играть шагом. В футбол нельзя играть стоя. Я смотрел матч на стадионе, а ты ходил по ближайшей ко мне половине поля. Нельзя стоять и смотреть как тебе дают пас на свободное место, потом дожидаться, пока его перехватят, после этого начинать медленно бежать к сопернику, а потом разводить руки. Нельзя идти в прессинг стоя, дожидаясь, пока соперник примет пас, обработает, развернётся и отдаст пас дальше. А после этого начинать бежать и разводить руками.
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Самое главное что команда адекватно реагирует на итог матча, теперь надо чтобы зделали адекватные выводы и этих двух последних матчах....
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Хотя бы сами осознают что играли отвратно второй тайм
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Не, Андрюх, не все 11, а 10, потому что если бы не Керж фиг бы вы победили.
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