Александр Тихонов: «Представьте, если наших ребят во главе с Овечкиным вернуть из НХЛ в Россию. Вот кому надо платить зарплаты, а денег у нас достаточно»

Теги Зинэтула Билялетдинов Александр Овечкин Александр Тихонов НХЛ Игорь Ларионов КХЛ Динамо Матч ТВ Хоккей

Александр Тихонов высказался об уровне хоккея в этом сезоне КХЛ.

«Наконец‑то увидел хороший хоккей. Я болею за московское «Динамо», переживаю за Игоря Ларионова, Зинэтулу Билялетдинова.

Ничего страшного, что они вылетели из Кубка Гагарина при такой конкуренции. Это заставляет задуматься руководителей клубов, чтобы приглашать классных хоккеистов.

Представьте, если всех наших ребят во главе с Овечкиным вернуть из НХЛ в Россию – вот кому надо платить зарплаты, а денег у нас достаточно.

Это было бы хоккейной «бомбой». В том же Минске не попасть на хоккей, билетов просто нет в продаже!», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.

13 комментариев
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У вас денег достаточно? В стране, где большая часть населения живет за чертой бедности с точки зрения развитых стран?! А может сначала, если достаточно, обычным работягам зарплаты до приемлемого уровня поднимете, а затем уже спортсменам миллионы будете щедро отстегивать?
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Старик, ты тупее всех, прям на одном уровне с Зайцевой и Журовой. Аа, Терюшкова и Третьяка забыл
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Угу, зарплата Овечкина как раз съест весь зарплатный фонд до потолка. За чей счет банкет?
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"Денег у нас достаточно" - у кого конкретно?
Фамилии, адреса, телефоны.
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Ну конечно, ага. Ведь играть в КХЛ это куда увлекательнее, чем стать лучшим бомбардиром в истории сильнейшей лиги мира )))
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А , может лучше хорошие зарплаты платить учителям и врачам , а хоккеисты и так не обижены темы суммами в их контрактах !
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Закусывай старый...
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Вспомнился Чубайс : у нас очень много денег. У кого у вас? Для людей хоть что-нибудь сделайте, кроме постоянных новых налогов
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Что-то красное, вкусное и смешное в одну кучу собрал... Короче, ничего не понятно, бред.
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У вас да! Сэкономили на народе хорошо!!!
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А они прямо мечтают вернуться, чтобы играть на потеху сечину, миллеру, медведеву, владимир василичу. Да ещё и под руководством величайшего тренера современности ромачки ротянберга
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Тихонов, конечно, дико летящий.
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