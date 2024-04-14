Александр Тихонов: «Представьте, если наших ребят во главе с Овечкиным вернуть из НХЛ в Россию. Вот кому надо платить зарплаты, а денег у нас достаточно»

Александр Тихонов высказался об уровне хоккея в этом сезоне КХЛ.

«Наконец‑то увидел хороший хоккей. Я болею за московское «Динамо», переживаю за Игоря Ларионова, Зинэтулу Билялетдинова.

Ничего страшного, что они вылетели из Кубка Гагарина при такой конкуренции. Это заставляет задуматься руководителей клубов, чтобы приглашать классных хоккеистов.

Представьте, если всех наших ребят во главе с Овечкиным вернуть из НХЛ в Россию – вот кому надо платить зарплаты, а денег у нас достаточно.

Это было бы хоккейной «бомбой». В том же Минске не попасть на хоккей, билетов просто нет в продаже!», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.