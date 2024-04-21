Прогноз на матч Херенвен против ПСВ в рамках 31-го тура Эредивизи сезона 2023/2024

Место проведения: Стадион Херенвена, Херенвен

Дата: 25 апреля 2024 года

Предстоящий матч между Херенвеном и ПСВ обещает стать одним из ключевых событий тура, учитывая текущие позиции обеих команд в лиге.

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Анализ текущей формы команд:

Херенвен находится в середине турнирной таблицы с 36 очками, занимая 10-е место после 30 туров. Команда показывает хорошую атакующую игру, забив 10 голов в последних 5 матчах, но страдает от оборонительных проблем, пропустив столько же мячей за этот период. Херенвен традиционно силен на своем стадионе, что подтверждается тем, что они не проигрывают ПСВ в 9 из 11 последних домашних встреч.

ПСВ является лидером Эредивизи, набрав 81 очко и продемонстрировав впечатляющую форму с 26 победами в турнире. Команда обладает сильнейшей атакой лиги с 95 забитыми голами за сезон, что отражается и в последних результатах — 15 голов в последних 5 играх. Оборона также на высоте, с 4 пропущенными голами в последних матчах.

Прогноз на матч: Херенвен, несмотря на свои недавние проблемы в обороне, имеет хороший шанс продемонстрировать сильную игру на домашнем стадионе. Однако, учитывая разгромную форму ПСВ и их эффективность в атаке, гости вполне могут переломить игру в свою пользу.

С учетом атакующих качеств обеих команд, ожидается результативный матч. ПСВ демонстрирует отличную форму и способность забивать в любой ситуации, в то время как Херенвен несмотря на пропущенные мячи, также умеет отвечать голами на своем поле.

Ожидаемый исход: Тотал больше 3,5

Коэффициенты на матч «Херенвен» – «ПСВ» от букмекерской конторы Fonbet:

ТБ3,5 — 2,12;

«Обе забьют — да» — 1,83;

Этот матч будет интересен не только с точки зрения борьбы за турнирные позиции, но и как показатель способности Херенвена оказывать сопротивление лидерам лиги на своем поле. Болельщиков ждет увлекательная игра с обилием голов и моментов.

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