Модрич еще не решил, останется ли в «Реале». Контракт 38-летнего хавбека – до 30 июня
Лука Модрич еще не принял решение о продлении контракта с «Реалом».
Действующее соглашение 38-летнего хорватского полузащитника с мадридским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.
На данный момент Модрич не определился, будет ли продлевать контракт с «Реалом» или перейдет в другой чемпионат.
Прошлым летом Лука Модрич получал предложения от клубов из Саудовской Аравии и МЛС, но отклонил все ради продления контракта с «Реалом» на один сезон.
В 25 матчах нынешнего сезона Ла Лиги Модрич набрал 6 (2+4) очков. Подробная статистика игрока – здесь.
Вполне может ещё поиграть и на ЧМ в 2026.
Смотря на шикарную форму Пепе в 41 год - Модричу вполне силам ещё поиграть минимум 2-4 года.
А так один из лучших игроков современности точно.