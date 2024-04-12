Модрич еще не решил, останется ли в «Реале». Контракт 38-летнего хавбека – до 30 июня

Лука Модрич еще не принял решение о продлении контракта с «Реалом».

Действующее соглашение 38-летнего хорватского полузащитника с мадридским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

На данный момент Модрич не определился, будет ли продлевать контракт с « » или перейдет в другой чемпионат.

Прошлым летом получал предложения от клубов из Саудовской Аравии и МЛС, но отклонил все ради продления контракта с «Реалом» на один сезон.

В 25 матчах нынешнего сезона Ла Лиги Модрич набрал 6 (2+4) очков. Подробная статистика игрока – здесь.