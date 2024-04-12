Модрич еще не решил, останется ли в «Реале». Контракт 38-летнего хавбека – до 30 июня

Теги Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Лука Модрич Футбол

Лука Модрич еще не принял решение о продлении контракта с «Реалом».

Действующее соглашение 38-летнего хорватского полузащитника с мадридским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года. 

На данный момент Модрич не определился, будет ли продлевать контракт с «Реалом» или перейдет в другой чемпионат. 

Прошлым летом Лука Модрич получал предложения от клубов из Саудовской Аравии и МЛС, но отклонил все ради продления контракта с «Реалом» на один сезон. 

В 25 матчах нынешнего сезона Ла Лиги Модрич набрал 6 (2+4) очков. Подробная статистика игрока – здесь

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23 комментария
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Гениальнейший полузащитник должен завершить свою карьеру в лучшем клубе мира)
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Ответ BAI
Для тех кто не знал, Модрич был одним из самых провальных трансферов реала в год подписания. По версии испанских СМИ. Что они напишут теперь?
Как одно противоречит другому? Начинал он в самом деле не так круто, как провёл всю остальную карьеру.
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В 2024 ЧЕ - после него можно уходить и в СА, хотя очень не хочется.
Вполне может ещё поиграть и на ЧМ в 2026.
Смотря на шикарную форму Пепе в 41 год - Модричу вполне силам ещё поиграть минимум 2-4 года.
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Ещё на годок можно. Если конечно согласится на роль второго плана. А там глядишь травмы у кого и основа.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
В 2024 ЧЕ - после него можно уходить и в СА, хотя очень не хочется. Вполне может ещё поиграть и на ЧМ в 2026. Смотря на шикарную форму Пепе в 41 год - Модричу вполне силам ещё поиграть минимум 2-4 года.
я думаю модрич выберет америку)например в интер майями чем не вариант.смысл ему в пустыню идти?
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Со сборной пора завязывать, а где доигрывать это уже будет зависеть от предложенных вариантов.
А так один из лучших игроков современности точно.
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Ответ gerudes
Как одно противоречит другому? Начинал он в самом деле не так круто, как провёл всю остальную карьеру.
Тогда гюлер - это провал галактического масштаба, а Винисиус с Родриго это худшие трансферы в современной истории, так?
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Ответ Predator87
я думаю модрич выберет америку)например в интер майями чем не вариант.смысл ему в пустыню идти?
Больше денег
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В Майями однозначно надо идти.
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Даже за 20 минут с Сити показал топ-уровень
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В Италии пару сезонов на Модрича посмотреть - класс!
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Взя Каталония молится чтобы Модрич ушел
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ещё б годик побегал бы....
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молодой перспективный , надо продлевать , модрич еще всех переживет тут
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Для тех кто не знал, Модрич был одним из самых провальных трансферов реала в год подписания. По версии испанских СМИ. Что они напишут теперь?
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Мечтаю, чтоб лучший игрок Реала десятых перешёл в Интер Маями.
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Спасибо большое за все великому Хорвату!
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