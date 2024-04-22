Зенит — Рубин: прогноз на матч 24 апреля 2024, Российская Премьер-лига

В рамках перенесенного 21 тура чемпионата России по футболу пройдет матч «Зенит» — «Рубин». Игра пройдет 24 апреля в Санкт-Петербурге на поле стадиона «Газпром Арена». Начало встречи в 20:30 по московскому времени.

«Зенит» ожидаемо получил статус фаворита домашнего матча. Подопечные Сергея Семака одержали победу над «Краснодаром» и создали задел в четыре очка в чемпионской гонке. На отрезке в пять туров у сине-бело-голубых четыре победы и ничья. Разница голов 9:3. «Рубин» на аналогичном отрезке трижды проиграл, один раз победил и один раз сыграл вничью, разница голов 3:8. Команды показали первый и 13 результат.

Статистика очных игр насчитывает 41 матч: 22 победы «Зенита», 10 ничьих и 13 побед «Рубина». Разница голов 80:58 в пользу сине-бело-голубых. На чемпионат России пришлись 41 игра. Баланс побед 21:11 в пользу «Зенита» при 9 ничьих и разнице голов 74:51. В матче первого круга «Зенит» был сильнее 3:0. Победный гол на 8 минуте забил Вильсон Изидор. Во втором тайме по голу за сине-бело-голубых забили Матео Кассьерра и Клаудиньо. «Зенит» победил в трех последних очных играх в чемпионате. На отрезке в 10 игр у «Зенита» шесть побед, ничья и три поражения. Разница голов 20:10. На домашней арене у сине-бело-голубых такое же соотношение побед 6:3, но при разнице голов 28:15.

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Рекомендованная ставка: гол «Рубина», ТБ2,5. ИТБ1,5 «Зенита», «обе забьют — да».

Зенит

Зенит в последнем туре РПЛ сыграл с «Оренбургом», который на отрезке в пять туров РПЛ показал второй результат. Домашняя игра завершилась победой со счетом 0:1. Автором победного гола в матче стал Клаудиньо на 23 минуте встречи. Гости получили пять желтых карточек. По метрике xG «Зенит» был хуже, 0,52:0,46 в пользу гостей. Гости нанесли на один удар по воротам больше, 11 против 10 и 5:3 в створ.

Сине-бело-голубые не только отыграли отставание от «Краснодара», но и создали задел в четыре очка. В 24 турах у «Зенита» 15 побед, 5 ничьих и 4 поражения. Разница голов 44:20. Сине-бело-голубые делят первого место с ЦСКА по результативности. Команда пропускает меньше всех в лиге. По игре дома «Зенит» на втором месте с 26 очками. В 12 играх 8 побед, 2 ничьи и 2 поражения. Разница голов 21:8. Лучше сыграл только «Краснодар».

Результаты «Зенита» в пяти последних матчах:

РПЛ, «Зенит» — «Оренбург» 1:0;

Кубок России, «Зенит» — «Спартак» 0:0;

РПЛ, «Краснодар» — «Зенит» 1:2;

РПЛ, «Зенит» — «Балтика» 1:0;

Кубок России, «Спартак» — «Зенит» 1:2.

На дистанции в 10 официальных матчей у «Зенита» нет поражений: семь побед и три ничьи при разнице голов 14:4. На домашней арене сине-бело-голубые также не проигрывают в 10 играх: семь побед, три ничьи и разница голов 12:3.

Интересные статистические факты по игре «Зенита» в сезоне:

Самые результативные игроки в РПЛ: Матео Кассьерра 16+3, Клаудиньо 4+6, Вендел 4+5, Иван Сергеев 6+2, Густаво Мантуан 2+3;

Самые результативные игроки в сезоне: Матео Кассьерра 19+3, Иван Сергеев 11+2, Клаудиньо 5+7, Вендел 4+6, Густаво Мантуан 3+3;

«Зенит» не пропускает в 7 домашних играх во всех турнирах;

Обе команды забивали в 11 из 12 очных матчах на поле «Зенита»;

В 4 домашних играх «Зенита» не забивает более 2 голов;

«Зенит» не пропускает в 5 домашних играх РПЛ;

«Зенит» забивает в 9 очных встречах;

«Зенит» не проигрывает в 10 играх сезона и 10 домашних матчах сезона.

Под вопросом участие в матче Марио Фернандеса.

Прогноз на матч Пари НН – Локомотив

Рубин

Казанцы в матче 25 тура чемпионат России не сумели удержать победу в игре с «Локомотивом». Домашняя встреча завершилась вничью 1:1. Счет в матче открыл Валентин Вада после сольного прохода Мирлинда Даку, который обыграл двух защитников и голкипера. Счет сравнял Дмитрий Баринов после розыгрыша стандартного положения. Оба гола забиты в первом тайме. На 76 минуте казанцы остались в меньшинстве. Прямую красную карточку получил Рустам Ашмуратов.

Задачу минимум для первого сезона после возвращения в РПЛ «Рубин» выполнил. Команда на девятом месте с отрывом в 9 очков от зоны стыковых матчей и 10 очков от зоны вылета. В 24 встречах у казанцев 9 побед, 9 поражений и 6 ничьих. Разница голов 21:30. Меньше «Рубина» забивает только «Факел» — 19 голов. В гостях команда набрала 17 очков. Это четвертый показатель в лиге. В 12 матчах у «Рубина» 5 побед, 2 ничьи и 5 поражений. Разница голов 10:14.

Результаты «Динамо» в пяти последних матчах:

РПЛ, «Рубин» — «Локомотив» 1:1;

РПЛ, «Крылья Советов» — «Рубин» 2:0;

РПЛ, «Оренбург» — «Рубин» 3:0;

РПЛ, «Рубин» — «Ахмат» 2:1;

РПЛ, «Рубин» — «Пари НН» 0:1.

На отрезке в 10 официальных игр у казанского клуба четыре победы, две ничьи и четыре поражения. Разница голов 8:10. В статусе гостей у «Рубина» четыре победы, ничья и пять поражений при разнице голов 6:12.

Интересные статические факты по игре «Рубина» в сезоне:

Самые результативные игроки команды в РПЛ: Мирлинд Даку 5+3, Валентин Вада 4+1, Руслан Безруков 2+0, Алексей Грицаенко 1+1, Дмитрий Кабутов 0+2;

Самые результативные игроки в сезоне: Мирлинд Даку 5+3, Валентин Вада 4+1, Рустам Ашурматов 2+0, Руслан Безруков 2+0, Алексей Грицаенко 1+1, Дмитрий Кабутов 0+2;

«Рубин» без побед в 4 из 5 гостевых матчах;

«Рубин» пропускает в 6 играх РПЛ;

«Рубин» не победил в 5 из 6 играх чемпионата;

В 8 очных играх забивается как минимум 3 гола;

«Рубин» забивает в 9 из 10 очных гостевых играх;

В 3 из 4 очных матчах на выезде в РПЛ «Рубин» забивает более гола;

Обе команды забивали в 9 из 10 очных матчах в РПЛ на поле «Зенита».

Из-за дисквалификации не сыграет Рустам Ашмуратов. Проблемы со здоровьем есть у Александра Ломовицкого и Николы Чумича.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ Зенит — Рубин

«Зенит» не проигрывает в восьми домашних играх РПЛ, а в пяти последних не пропускает. Подопечные Сергея Семака получили статус фаворита игры.

Коэффициенты на матч «Зенит» — «Рубин» от букмекерской конторы BetBoom:

Победа «Зенита» — 1,34;

Ничья — 4,81;

Победа «Рубина» — 11,04;

ТБ2,5 — 1,86;

ТМ2,5 — 1,98;

«Обе забьют — да» — 2,29;

«Обе забьют — нет» — 1,63.

«Зенит» не забивает более гола в 3 из 4 домашних матчах. В соперниках были аутсайдеры РПЛ «Пари НН», «Оренбург», «Балтика», также в гости приезжал «Спартак». Все команды сыграли низким блоком и старались максимально засушить игру. «Рубин» способен сыграть в такой же манере, но за счет быстрых Даку и Вады может доставить проблемы обороне «Зенита» в быстрых атаках. Казанцы достаточно результативно играют на «Газпром Арене». В двух последних и 3 из 4 матчах «Рубин» забивает более гола. В предстоящей встрече есть все шансы на высокую результативность. Основная ставка на матч — гол «Рубина» с коэффициентом 2,12 по линии букмекерской конторы BetBoom.

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