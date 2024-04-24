Пари НН — Локомотив: прогноз на матч 24.04.2024, Премьер-лига

В российской Премьер-лиге идет напряженная борьба за третье место. Ведут ее, том числе, четыре московские команды, которые за шесть туров до конца чемпионата расположились с четвертого по седьмое место. Среди них и «Локомотив», чьи результаты в последнее время болельщиков не радуют. В Нижнем Новгороде другие заботы. Отрыв от зоны стыковых матчей составляет всего четыре очка. В команде серьезные кадровые проблемы, которые дают о себе знать в последних поединках. Позиции наставников в обоих клубах тоже под вопросом. Сергей Юран возглавил нижегородцев в начале сезона, сумел поставить команде интересную игру. Речи о высоких местах не шло, но «Пари НН» стал относится к твердым середнякам, которые могут отобрать очки у любой команды. На зимний перерыв нижегородцы уходили с запасом в 11 очков перед зоной стыков, но весенний отрезок команда проваливает.

В Михаиле Галактионове руководство «железнодорожников» тоже видело первпекитиву и предполагало, что появился тренер на годы вперед. Он пришел в команду в момент кризиса и смог поднять ее наверх. На текущий сезон болельщики смотрели с надеждой и даже задумывались о борьбе за титул, но ее не получилось. Тут еще случился вылет из Кубка России, а победа в нем была чуть ли не обязательным условием для Галактионова. После поражения от «Урала» он сам заговорил о своей возможной отставке. Но пока ни в Нижнем Новгороде, ни в Москве резких движений не делают и, видимо, будут судить по итоговым результатам. «Пари НН» нужно сохранять прописку в Премьер-лиге, а «Локомотиву» занимать третье место и опередить остальные московские команды. Матч состоится на стадионе Нижний Новгород, начало в 18:15 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (0), ТБ 2,5

Пари НН

В Нижнем Новгороде когда-то был свой «Локомотив», но времена эти давно канули в Лету. Получалось так, что один из самых крупных городов не имел футбольную команду, которая играла бы в Премьер-лиге на постоянной основе. В городе было несколько коллективов, которые могли претендовать на первенство. Удалось это сделать любительской команде «Волга-Олимпиец», которая появилась в 2015 году, стала профессиональной и прошла путь до ФНЛ будучи уже «Нижним Новгородом».

Во втором российском дивизионе успешным оказался сезон 2020-2021 года. Команда заняла третье место, но напрямую получила повышение в классе, поскольку «Оренбург» не смог пройти лицензирование. Волжанам многие прочили вылет сразу же после первого сезона, но они освоились, заняли 11 место и сумели избежать стыков. В прошлом сезоне в стыковых матчах все же пришлось сыграть. Команда отстояла свое право присутствовать в высшем футбольном свете России, но теперь история может повториться.

Несмотря на все усилия Сергея Юрана и футболистов, если у тебя травмированы сразу два основных центральных полузащитника Мамаду Майга и Константин Марадишвили, причем у обоих кресты, говорить о выстраивании игры в центре поля очень сложно. После зимней паузы «Пари НН» сыграл на своем поле вничью с «Факелом» и выиграл в гостях у «Рубина», а затем одно за другим посыпались поражения. Безоговорочным получился только проигрыш «Динамо». В остальных поединках нижегородцы играли со своими соперниками, как минимум, на равных. Теперь нужно хотя бы не проиграть. Перед вами результаты пяти последних матчей «Пари НН».

Премьер-лига. 21.04.2024, «Пари НН» — «Динамо» — 1 : 4

— 1 : Премьер-лига. 14.04.2024, «Оренбург» — «Пари НН» — 3 : 1

— «Пари НН» — : 1 Премьер-Лига. 06.04.2024, «Пари НН» — «Краснодар» — 3 : 4

— 3 : Премьер-лига. 30.03.2024, «Балтика» — «Пари НН» — 2 : 0

— «Пари НН» — : 0 Премьер-лига. 09.03.2024, «Рубин» — «Пари НН» — 0 : 1

Факты и цифры

«Пари НН» лишь третий сезон выступает в Премьер-лиге, лучшим местом является 11, которое команда заняла в 2022 году

Перед матчем с «Локомотивом» нижегородцы находятся на 10 месте имея в активе 28 очков

Лучший бомбардир «Пари НН» полузащитник Николай Калинский, на его счету 5 забитых мячей

Он же вместе с уругвайским нападающим Хуаном Боселли лидирует по числу результативных передач, у обоих по 2

Локомотив

Немецкий вектор развития команды счастья ей не принес, давно миновал, но последствия ощущаются до сих пор. Сложно сказать, что должно произойти, чтобы один из флагманов отечественного футбола вновь встал на рельсы, которые приносили титулы. Даже победа в Кубке России в 2021 году сейчас кажется чем-то далеким, случившимся в другой эпохе. Впрочем, эпоха во всех смыслах, действительно, была другая. Борьба за третье место сейчас единственная мотивационная составляющая.

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Михаил Галактионов порой судорожно ищет на поле те сочетания игроков, которые стабильно могли бы радовать болельщиков победами. Происходит ротация крайних защитников и вингеров, один из самых перспективных игроков российского футбола Сергей Пиняев вынужден играть на на своем фланге. Артем Дзюба травмировался, долго набирал форму да и не выдает уже тех перформансов, которые были еще в прошлом сезоне. Пошли разговоры о том, что летом команду покинет один из многолетних лидеров Антон Миранчук. Контракт заканчивается, большую зарплату полузащитник с учетом того, что сейчас в клубе внимательно считают деньги, не получит.

К тому же у «Локомотива» сейчас играет один из самых ярких футболистов чемпионата Максим Глушенков, его уже можно назвать лидером. Перед зимним перерывом и у «железнодорожников» было все в порядке. Можно было помечтать о борьбе за первое место. Но с начала марта у команды семь матчей, в них по одной победе и поражению и пять ничьих. Плюс тот самый вылет из Кубка. Однако вкупе с неудачами соперников на тройку сильнейших вполне можно рассчитывать. Перед вами результаты пяти последних матчей «Локомотива».

Премьер-лига. 20.04.2024, «Рубин» — «Локомотив» — 1 : 1

Премьер-лига. 13.04.2024, «Локомотив» — ЦСКА — 3 : 3

Премьер-лига. 07.04.2024, «Ахмат» — «Локомотив» — 0 : 2

— 0 : Кубок России. 03.04.2024, «Урал» — «Локомотив» — 1 : 0

— «Локомотив» — : 0 Премьер-лига. 31.03.2024, «Локомотив» — «Краснодар» — 1 : 1

Факты и цифры

«Локомотив» три раза выигрывал чемпионат России, последний успех состоялся в сезоне 2017-2018 года

В прошлом сезоне команда смогла подняться со дна турнирной таблицы и занять 8 место с 45 очками, сейчас за шесть туров до конца чемпионата у нее 38 очков

Лучший бомбардир «Локомотива» нападающий Максим Глушенков, на его счету 7 забитых мячей

Он же лидер среди ассистентов, Максим 8 раз помогал партнерам по команде забивать голы

История личных встреч Пари НН и Локомотива

Поскольку «Пари НН» выступает в Премьер-лиге всего третий сезон, то с учетом Кубка России у команд набралось семь матчей. Преимущество по победам у москвичей, к тому же в чемпионате нижегородцы не выигрывали у своего соперника ни разу. Единственная победа хозяев предстоящей игры случилась в Кубке.

Победы «Пари НН» — 1

Победы «Локомотива» — 5

Ничьи — 1

Победа «Пари НН» — 2 : 0

Самая крупная победа «Локомотива» — 4 : 0

Единственный раз вничью команды сыграли в прошлом сезоне в Москве. Принципиальными соперниками они не являются, но поединки чаще всего носят бескомпромиссный характер. Все матчи являются результативными, а менее одного года за игру было забито в матче первого круга. Результаты пяти последних поединков команд друг с другом перед вами.

Премьер-лига. 30.09.2023, «Локомотив» — «Пари НН» — 1 : 0

— «Пари НН» — : 0 Премьер-лига. 01.04.2023, «Пари НН» — «Локомотив» — 0 : 4

— 0 : Кубок России. 27.11.2022, «Локомотив» — «Пари НН» — 3 : 1

— «Пари НН» — : 1 Кубок России. 31.08.2022, «Пари НН» — «Локомотив» — 2 : 0

— «Локомотив» — : 0 Премьер-лига. 17.07.2022, «Локомотив» — «Пари НН» — 1 : 1

Коэффициенты букмекеров на матч Пари НН — Локомотив

Матч первого круга в Москве получился для хозяев очень сложным. Нижегородцы ни в чем не уступали «Локомотиву». Они отдали владение и территорию хозяевам, но очень опасно контратаковали. По количеству ударов «Пари НН» превзошел своего соперника. Интересно, что «железнодорожники» пробили в створ всего один раз на 83 минуте, но этот удар Рифата Жамалетдинова оказался точным и победным. В последних матчах обе команды могут сетовать на невезение. С поединке с московскими армейцами «Локомотив» упустил преимущество в два мяча, с «Краснодаром» забили в собственные ворота. Букмекеры на стороне гостей. BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

Победа «Пари НН» — 3,66

Ничья — 3,45

Победа «Локомотива» — 2,08

Несмотря на то, что центральным поединком тура будет встреча ЦСКА и «Спартака», наш матч точно заслуживает внимания, наверняка получится интересным и результативным. Обеим командам нужна победа, отсюда интересно будет наблюдать за тактикой. Учитывая проблемы с составом у хозяев, «Локомотив» должен выигрывать.

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