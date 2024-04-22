Зенит – Рубин где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 24 апреля
В среду, 24 апреля, сыграют Зенит и Рубин в 21 туре РПЛ 2023/2024.
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- Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена (Крестовский)».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч-ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Зенит – Рубин
- Начало матча запланировано на 20:30 по московскому времени.
Последние матчи Зенит
- Зенит – Оренбург : 1 – 0
- Зенит – Спартак : 0 – 0
- Краснодар – Зенит : 1 – 2
- Зенит – Балтика : 1 – 0
- Спартак – Зенит : 1 – 2
Последние матчи Рубин
- Рубин – Локомотив : 1 – 1
- Крылья Советов – Рубин : 2 – 0
- Оренбург – Рубин : 3 – 0
- Рубин – Ахмат : 2 – 1
- Рубин – Пари НН : 0 – 1
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