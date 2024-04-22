Зенит – Рубин где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 24 апреля

В среду, 24 апреля, сыграют Зенит и Рубин в 21 туре РПЛ 2023/2024.

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Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена (Крестовский)».

Встречу будет в прямом эфире показывать Матч-ТВ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Зенит – Рубин

Начало матча запланировано на 20:30 по московскому времени.

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