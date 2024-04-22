«Спартак» поздравил Карреру с 60-летием. Итальянец выиграл с красно-белыми РПЛ-2016/17

Теги Спартак Асколи премьер-лига Россия Д2 Италия Массимо Каррера соцсети Футбол

«Спартак» поздравил Массимо Карреру с юбилеем.

Сегодня экс-тренеру красно-белых исполнилось 60 лет.

«Массимо Каррере – 60! Поздравляем с юбилеем бывшего тренера «Спартака», выигравшего с командой чемпионат России-2016/17», – говорится в сообщении клуба.

Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством московский клуб стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.

Сейчас итальянский специалист тренирует «Асколи», выступающий в Серии Б.

Изображение: t.me/fcsmtg/13804

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23 комментария
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Всем бы так выглядеть в 60! И всем бы так найти свою команду, пусть один раз и ненадолго, но в которой происходит такая химия, что никакой соперник не страшен! Я спокойно отношусь к нынешним неудачам Спартака, потому что у меня был 2017 год, я выбегал на поле после матча с Тереком, я был абсолютно счастлив! Спасибо тебе за это, Массимо!
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Сделайте подарок, пригласите назад
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Фоткой со стадионом?
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Ответ Тимур Посредников
Сделайте подарок, пригласите назад
Не нужно
В одну реку дважды не войдешь ( конечно иногда бывают исключения )
Провалится будут хаять. Зачем портить воспоминания
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зарема щас обидеться за то что Спартак Федуна не поздравляли и Карреру поздравили
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Еще недавно казалось бы отплясывал возле Гладиатора, а оказывается это было уже 6 лет назад...
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С днем варенья, Массимо ! Крепкого здоровья, семейного благополучия !
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Ответ Тимур Посредников
Сделайте подарок, пригласите назад
И что он сделает без Промеса и праймового Глушака?
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Комментарий удален модератором
странно, что не фотка стадиона.
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Питерским обязательно надо влезть🤮
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Так завуалированно ФКСМ поздравил с днем рождения Ульянова-Ленина и заодно поблагодарил за чемпионство Мкртич Погосовича Симоняна. Вечный вице-президент РФС - главный куратор Последнего! чемпионства ФКСМа.
А уже совсем скоро вновь услышим с трибуны Би: "С юбилеем дедушка"
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а в чем проблема?
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Ответ Тимур Посредников
Сделайте подарок, пригласите назад
Это невозможно повторить.
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Ответ Крэнг
Поздравили фоткой стадиона?
Нет, там хоть и незамысловатый, но аж фотошоп с двумя фотками
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