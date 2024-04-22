Лацио – Ювентус где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Италии 23 апреля

Во вторник, 23 апреля, сыграют Лацио и Ювентус в ответном матче полуфинала Кубка Италии по футболу.

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Игра пройдет на стадионе «Стадио Олимпико Рим».

Встречу будет в прямом эфире показывать Окко.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Лацио – Ювентус

Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Лацио – Ювентус

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