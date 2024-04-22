Лацио – Ювентус где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Италии 23 апреля
Во вторник, 23 апреля, сыграют Лацио и Ювентус в ответном матче полуфинала Кубка Италии по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Стадио Олимпико Рим».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Окко.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Лацио – Ювентус
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
Кубок Италии по футболу: все новости
Последние матчи Лацио
- Дженоа – Лацио : 0 – 1
- Лацио – Салернитана : 4 – 1
- Рома – Лацио : 1 – 0
- Ювентус – Лацио : 2 – 0
- Лацио – Ювентус : 1 – 0
Последние матчи Ювентус
- Кальяри – Ювентус : 2 – 2
- Торино – Ювентус : 0 – 0
- Ювентус – Фиорентина : 1 – 0
- Ювентус – Лацио : 2 – 0
- Лацио – Ювентус : 1 – 0
Прогноз на матч Лацио – Ювентус
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