Морено о 2:2 с «Уралом»: «Худший по содержанию матч с момента моего прихода в «Сочи». В концовке были моменты для полноценного камбэка»
Роберт Морено оценил ничью «Сочи» с «Уралом» (2:2) в Мир РПЛ.
«Наверное, по содержанию это худший матч с момента моего прихода в команду. Но несмотря на это, мы смогли отыграться с 0:2 и даже имели в концовке моменты, чтобы совершить полноценный камбэк.
Теперь мы думаем о следующей игре. Впереди у нас прямой конкурент – «Ахмат». Мы сегодня набрали лишь одно очко, поэтому должны у него выигрывать», – сказал главный тренер «Сочи».
Если вылетят Ахмат и Факел, я не расстроюсь.
Но за всех говорить не могу. Может быть кого-то и привлекает неуступчивость команды из Воронежа, но мне вот больше нравится смотреть на хорошую командную игру.. А не вот этот американский футбол на картофельном поле.