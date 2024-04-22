Морено о 2:2 с «Уралом»: «Худший по содержанию матч с момента моего прихода в «Сочи». В концовке были моменты для полноценного камбэка» 

Роберт Морено оценил ничью «Сочи» с «Уралом» (2:2) в Мир РПЛ.

«Наверное, по содержанию это худший матч с момента моего прихода в команду. Но несмотря на это, мы смогли отыграться с 0:2 и даже имели в концовке моменты, чтобы совершить полноценный камбэк.

Теперь мы думаем о следующей игре. Впереди у нас прямой конкурент – «Ахмат». Мы сегодня набрали лишь одно очко, поэтому должны у него выигрывать», – сказал главный тренер « ».