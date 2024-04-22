Морено о 2:2 с «Уралом»: «Худший по содержанию матч с момента моего прихода в «Сочи». В концовке были моменты для полноценного камбэка» 

Теги премьер-лига Россия Урал Сочи Роберт Морено Футбол

Роберт Морено оценил ничью «Сочи» с «Уралом» (2:2) в Мир РПЛ.

«Наверное, по содержанию это худший матч с момента моего прихода в команду. Но несмотря на это, мы смогли отыграться с 0:2 и даже имели в концовке моменты, чтобы совершить полноценный камбэк.

Теперь мы думаем о следующей игре. Впереди у нас прямой конкурент – «Ахмат». Мы сегодня набрали лишь одно очко, поэтому должны у него выигрывать», – сказал главный тренер «Сочи».

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5 комментариев
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Ответ Vatikan
если Сочи с ахматом вылетят, вообще никто не расстроится. вот вообще никто!
Я расстроюсь. С приходом Морено Сочи круто стал играть в футбол. Много ли у нас аутсайдеров, которые могут вот так агрессивно играть от себя , а не выжидая ошибок от соперника?
Если вылетят Ахмат и Факел, я не расстроюсь.
Но за всех говорить не могу. Может быть кого-то и привлекает неуступчивость команды из Воронежа, но мне вот больше нравится смотреть на хорошую командную игру.. А не вот этот американский футбол на картофельном поле.
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Надо было раньше делать замены - уже в первом тайме было видно, что Чистяков, Заика, Крамарич, Яхья не готовы к игре. От Кравцова было больше вреда, чем пользы.
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