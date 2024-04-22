«Реал» не проигрывает 17 матчей: 12 побед с учетом пенальти в игре с «Сити», 5 ничьих

«Реал» продлил серию без поражений до 17 матчей.

Команда Карло Анчелотти одолела «Барселону» (3:2) в 32-м туре .

В последний раз мадридцы уступали 18 января – «Атлетико» (2:4) в Кубке Испании. С тех пор в чемпионате и Лиге чемпионов они выиграли 12 раз (с учетом победы над «Манчестер Сити» по пенальти) и 5 раз сыграли вничью.

27 апреля «Реал» встретится с «Реал Сосьедад».