«Реал» не проигрывает 17 матчей: 12 побед с учетом пенальти в игре с «Сити», 5 ничьих

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

«Реал» продлил серию без поражений до 17 матчей.

Команда Карло Анчелотти одолела «Барселону» (3:2) в 32-м туре Ла Лиги.

В последний раз мадридцы уступали 18 января – «Атлетико» (2:4) в Кубке Испании. С тех пор в чемпионате и Лиге чемпионов они выиграли 12 раз (с учетом победы над «Манчестер Сити» по пенальти) и 5 раз сыграли вничью.

27 апреля «Реал» встретится с «Реал Сосьедад».

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34 комментария
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Ямаль самый молодой футболист который сказал, что они победят забив 3, а забили им.
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+60
Ответ Cruel Snake
Ямаль самый молодой футболист который сказал, что они победят забив 3, а забили им.
И это в 17 лет. Какой же он невероятный!
+31
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+27
Ответ Cruel Snake
Ямаль самый молодой футболист который сказал, что они победят забив 3, а забили им.
У него уже проглядывается каталонская школа дайвинга. В матче с Бразилией прокатило, теперь везде будет нырять))
+24
-2
+22
Анчелотти монстр! Это приходится признать!
+22
-1
+21
С чемпионством, мужики!!
+15
-1
+14
Васкес просто топ, слов нет чтобы описать его игру, не ожидал.
+15
-3
+12
Ответ Роман
Непобедимые. Продолжают борьбу в ЛЧ и за Ла Лигу. Барса продолжает борьбу за Кубок Гамперса.
Кубок памперса скоро выиграют 😂
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Главное теперь хорошо сыграть с Баварией
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Сильный сезон, а ведь никто не ждал, все говорили что переходной период. Браво, Реал.
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Ответ slavik12345
Комментарий скрыт
Это про ямаля, который сам себя сбивает?
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Ответ Cruel Snake
Ямаль самый молодой футболист который сказал, что они победят забив 3, а забили им.
Даже Черданцев курит на стороне)))
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Ответ Cruel Snake
Ямаль самый молодой футболист который сказал, что они победят забив 3, а забили им.
Ну языком чесать уже научили, а доказывать на поле ещё нет. Всё впереди)))
+2
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+2
Анчелотти крутейший тренер конечно, поражает его стабильность
+3
-1
+2
«Если бы Чапи не было, его следовало бы выдумать»

(c) Вольтер 1769
+4
-2
+2
Отличный матч в исполнении двух команд
Получил удовольствие от просмотра
+1
0
+1
Ответ Cruel Snake
Ямаль самый молодой футболист который сказал, что они победят забив 3, а забили им.
🤣🤣🤣
+1
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+1
Ответ slavik12345
Нужно взять пару уроков нырков у Васкеса, тот эксперт каких мало
Ну по крайней мере даст малому пару уроков по физике, что просто так дерево не падает, нужно какое то воздействие или касание))
+1
0
+1
Непобедимые. Продолжают борьбу в ЛЧ и за Ла Лигу.
Барса продолжает борьбу за Кубок Гамперса.
+4
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Ответ заблокированному пользователю
если королевский бус выиграет ЛаЛигу,то будет судейским чемпионом,никак иначе.
Манчестер Сити не играет в Ла лиге
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Ответ meringue
Ждём главный трофей.
Будет тяжело, но это команда обожает преодолевать трудности. Скорее бы 30 апреля
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Ответ Homelander_666
Будет тяжело, но это команда обожает преодолевать трудности. Скорее бы 30 апреля
та да.
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Ответ Homelander_666
Тяжелейший сезон в плане травм, но тренерский штаб и игроки мастерски преодолели все трудности. Просто Вау.
Ждём главный трофей.
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Ответ meringue
Сильный сезон, а ведь никто не ждал, все говорили что переходной период. Браво, Реал.
Тяжелейший сезон в плане травм, но тренерский штаб и игроки мастерски преодолели все трудности. Просто Вау.
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Ответ Alexander p.
Судья - двенадцатый игрок риала
:D
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Ответ corazon blanco
Васкес просто топ, слов нет чтобы описать его игру, не ожидал.
Он сейчас лучше, чем Карвахаль
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Ответ Хозяин Путки
У него уже проглядывается каталонская школа дайвинга. В матче с Бразилией прокатило, теперь везде будет нырять))
Нужно взять пару уроков нырков у Васкеса, тот эксперт каких мало
+3
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0
Ответ Cruel Snake
Ямаль самый молодой футболист который сказал, что они победят забив 3, а забили им.
причем забили какую-то чисто шару
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С победой Реал Мадрид👍👍👍. Молодцы ☺.
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Надо делать золотой дубль в этом сезоне !!!
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Судья - двенадцатый игрок риала
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