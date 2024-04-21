Симеоне о 0:2 с «Алавесом»: «Больше походило на ничью, чем на поражение. После неудачи во вторник было нелегко выкарабкаться. Мы знаем, почему это произошло с «Атлетико», но не можем решить проблему»

Диего Симеоне высказался после поражения от «Алавеса».

« » победил « » (2:0) в матче 32 тура .

– Нам было тяжело возвращаться в игру. Мы начали в более низком темпе, чем соперник. В первом же моменте у них была возможность пробить, и они забили хороший гол. Нам не удалось заблокировать этот удар.

После этого было несколько ситуаций, когда они действовали очень интенсивно, подбирали вторые мячи, в это время они оказывали на нас давление и не позволяли развернуть игру. Во втором тайме мы стали лучше, играли с другой интенсивностью. Это позволило нам создавать моменты. Это был матч, который больше похож на ничью, чем на поражение.

– Что случилось с «Атлетико»?

– После неудачи во вторник было нелегко выкарабкаться. Случилось то, что должно было случиться, в первом же моменте – гол в наши ворота. В первом тайме мы не играли так, как хотели, во втором все было иначе, мы были ближе к тому, чтобы сравнять счет. У нас были удары Лино, Корреа, вратарь сделал отличный сэйв... Затем последовал великолепный гол Риохи с углового, поздравляю. Нужно работать, больше ничего.

– Анализ будет сейчас или по окончании сезона?

– Мы знаем, почему это произошло с нами, но мы не можем решить эту проблему. Нам, как тренерскому штабу, предстоит улучшить этот аспект. Давайте сосредоточимся на игре против «Атлетика», это новая возможность. Нам нужны наши болельщики, это момент, когда мы должны быть спокойны, работать, зная, что нас будут критиковать. Это будет непростая неделя, это футбол, и это то, ради чего мы живем, – сказал главный тренер «Атлетико» .

Во вторник « » вылетел из Лиги чемпионов, уступив «Боруссии Дортмунд» (2:4, 2:1 – первый матч).