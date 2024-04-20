Отец Эмилиано Мартинеса: «Я бы хотел, чтобы он переехал в город, где лето, у него широкий выбор клубов. В Бирмингеме всегда зима»
Отец Эмилиано Мартинеса хочет, чтобы игрок переехал в более теплый город.
«Поскольку я люблю его, я бы хотел, чтобы он переехал в город, где лето. В «Астон Вилле» (клуб базируется в Бирмингеме – Sports) всегда зима, и когда у него начинается отпуск в мае, он приезжает в [родной аргентинский город] Мар-дель-Плату.
У него широкий выбор клубов, он может перейти куда хочет», – сказал Альберто Мартинес.
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