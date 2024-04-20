Отец Эмилиано Мартинеса: «Я бы хотел, чтобы он переехал в город, где лето, у него широкий выбор клубов. В Бирмингеме всегда зима»

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия Эмилиано Мартинес Футбол

Отец Эмилиано Мартинеса хочет, чтобы игрок переехал в более теплый город.

«Поскольку я люблю его, я бы хотел, чтобы он переехал в город, где лето. В «Астон Вилле» (клуб базируется в Бирмингеме – Sports) всегда зима, и когда у него начинается отпуск в мае, он приезжает в [родной аргентинский город] Мар-дель-Плату.

У него широкий выбор клубов, он может перейти куда хочет», – сказал Альберто Мартинес. 

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11 комментариев
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Эр-Рияд - отличный выбор
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пусть переходит в чемпионат Франции
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Ответ Axmat Cecenov
пусть переходит в чемпионат Франции
В Лион, чтобы понять, что Бирмингеме была не зима))
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И ещё ресторанов нормальных нет, правда?))
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Да уж, всё в этой жизни относительно… Если в Англии зима, то в РФ по его мнению, наверно, вечная мерзлота весь год 😁😜
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Мне кажется, он создан для Атлетико и Симеоне :)
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приезжает в отпуск в арегнтину...зимой
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Ответ раскаявшийся жиробас
Эр-Рияд - отличный выбор
там отрежут то, что он показывал после финала. не вариант
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Ответ Amalfitano
Выбор конечно широкий, но в Вилле он стал основным и команда скорее всего сыграет в ЛЧ в следующем сезоне. Может есть смысл задержаться на годик? Тем более возраст для вратаря у него еще не критический.
это со стороны футбольной карьеры. деньги у него есть , какие-то хобби тоже, личную жизнь в городе нормальном человек может хотеть, так что проблема не в возрасте для вратаря
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Ответ Гаврило Принцип
Мне кажется, он создан для Атлетико и Симеоне :)
в смысле, что два д это сила
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