Отец Эмилиано Мартинеса: «Я бы хотел, чтобы он переехал в город, где лето, у него широкий выбор клубов. В Бирмингеме всегда зима»

Отец Эмилиано Мартинеса хочет, чтобы игрок переехал в более теплый город.

«Поскольку я люблю его, я бы хотел, чтобы он переехал в город, где лето. В « » (клуб базируется в Бирмингеме – Sports) всегда зима, и когда у него начинается отпуск в мае, он приезжает в [родной аргентинский город] Мар-дель-Плату.

У него широкий выбор клубов, он может перейти куда хочет», – сказал Альберто Мартинес.

Эмери об Эми Мартинесе: «Один из лучших вратарей мира. Первый, второй, третий? Для меня он лучший»