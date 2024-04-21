Широков о сезоне «Спартака»: «Все, что ниже топ-3 – провал. Увольнять Абаскаля надо было зимой – сейчас уже не было смысла»

Теги Спартак Роман Широков премьер-лига Россия Р-Спорт Гильермо Абаскаль Владимир Слишкович Футбол

Роман Широков оценил результаты «Спартака» в текущем сезоне.

«Спартак» занимает 7-е место в таблице Мир РПЛ, набрав 35 очков. В сегодняшнем матче 25-го тура Мир РПЛ красно-белые сыграют с «Ростовом».

«В пятерку, наверное, попадут, но это ничего не значит. Для «Спартака» все, что ниже тройки – провал.

Увольнять [Гильермо Абаскаля] надо было зимой, сейчас уже смысла не было. Слишкович что может сделать? Они уже, по сути, ни за что не борются», – сказал бывший игрок сборной России.

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3 комментария
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"Легенда" Спартака)) Такими темпами и Денисов начнёт интервью про Спартак давать...
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Если увольнять надо было аж зимой, то почему сейчас "смысла не было"? Куда он делся?😂
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Ну 2 очка до 3его места стало после увольнения, видимо есть смысл...
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