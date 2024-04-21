Широков о сезоне «Спартака»: «Все, что ниже топ-3 – провал. Увольнять Абаскаля надо было зимой – сейчас уже не было смысла»

Роман Широков оценил результаты «Спартака» в текущем сезоне.

«Спартак» занимает 7-е место в таблице Мир , набрав 35 очков. В сегодняшнем матче 25-го тура Мир РПЛ красно-белые сыграют с «Ростовом».

«В пятерку, наверное, попадут, но это ничего не значит. Для « » все, что ниже тройки – провал.

Увольнять [ ] надо было зимой, сейчас уже смысла не было. Слишкович что может сделать? Они уже, по сути, ни за что не борются», – сказал бывший игрок сборной России.