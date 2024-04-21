Байдачный о Карпине: «На его месте пошел бы в «Спартак». Это его родная команда»
Анатолий Байдачный призывает Валерия Карпина возглавить «Спартак».
Сообщалось, что главный тренер «Ростова» – один из кандидатов в списке красно-белых.
«Вопрос к Карпину, есть ли для него смысл уходить в «Спартак». По себе знаю, что приглашение в родной клуб имеет особенное значение. Помимо логических размышлений, включается, что ты свою жизнь и сердце отдал этому клубу. Это часто перевешивает.
Думаю, что Карпин такой же человек, как и все, и ему «Спартак» дорог. Это его родная команда. Не знаю, согласился бы он, но на его месте я бы пошел в «Спартак».
Конечно, и с «Ростовом» его многое связывает, там у него все хорошо. Но «Спартак» есть «Спартак», — сказал экс-тренер клубов РПЛ.
Он сам решит куда идти)
Спартак: будет наступать на грабли снова и снова, пока они не сломаются.
https://youtu.be/aZei4E1v1jI?si=_fRES0TgF8KsS6Kw
-Напьешься, станешь!