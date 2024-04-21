Байдачный о Карпине: «На его месте пошел бы в «Спартак». Это его родная команда» 

Анатолий Байдачный призывает Валерия Карпина возглавить «Спартак».

Сообщалось, что главный тренер « » – один из кандидатов в списке красно-белых.

«Вопрос к , есть ли для него смысл уходить в «Спартак». По себе знаю, что приглашение в родной клуб имеет особенное значение. Помимо логических размышлений, включается, что ты свою жизнь и сердце отдал этому клубу. Это часто перевешивает.

Думаю, что Карпин такой же человек, как и все, и ему «Спартак» дорог. Это его родная команда. Не знаю, согласился бы он, но на его месте я бы пошел в «Спартак».

Конечно, и с «Ростовом» его многое связывает, там у него все хорошо. Но «Спартак» есть « », — сказал экс-тренер клубов .