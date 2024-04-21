Байдачный о Карпине: «На его месте пошел бы в «Спартак». Это его родная команда» 

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Анатолий Байдачный Чемпионат.com Футбол

Анатолий Байдачный призывает Валерия Карпина возглавить «Спартак».

Сообщалось, что главный тренер «Ростова» – один из кандидатов в списке красно-белых.

«Вопрос к Карпину, есть ли для него смысл уходить в «Спартак». По себе знаю, что приглашение в родной клуб имеет особенное значение. Помимо логических размышлений, включается, что ты свою жизнь и сердце отдал этому клубу. Это часто перевешивает. 

Думаю, что Карпин такой же человек, как и все, и ему «Спартак» дорог. Это его родная команда. Не знаю, согласился бы он, но на его месте я бы пошел в «Спартак». 

Конечно, и с «Ростовом» его многое связывает, там у него все хорошо. Но «Спартак» есть «Спартак», — сказал экс-тренер клубов РПЛ.

Материалы по теме

36 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Отстаньте от Валеры!
Он сам решит куда идти)
+20
-5
+15
Сиди на завалинке, да семечки лузгай! Советы даёт, сам ничего хорошего Ростову не дал в своё время.
+13
-2
+11
Ответ Игорь Стукачев
Я Карпина вообще не считаю спартаковцем. Его обидело руководство, а он по свински относится к клубу который его прославил. В трудную минуту надо помочь, а не капризничать.
Вы предлагаете ему пройти еще раз и еще раз получить под жопу.И стать 19 тренером получившим это.С системой бесполезно бороться.Там чемпионский состав быстро разогнали,чтобы это больше не повторялось.Один тренер дошел до 1/8 еврокубка и сразу получил как все предыдущие.Пойдут только те,кому честь и имя свое не дорого,а деньги все.
+6
-2
+4
Для Карина Ростов стал роднее, комфортнее, и все организовано под его тренерское руководство. Спартак - пройденный этап, в копилку только горький опыт.
+7
-4
+3
Ответ Игорь Стукачев
Я Карпина вообще не считаю спартаковцем. Его обидело руководство, а он по свински относится к клубу который его прославил. В трудную минуту надо помочь, а не капризничать.
Спартак прославил Карпина? Какой же бред. 🤦‍♀️
+4
-2
+2
Ответ Forte Live
Сиди на завалинке, да семечки лузгай! Советы даёт, сам ничего хорошего Ростову не дал в своё время.
А все такие эксперты и специалисты.Сами в свое время обосрались,теперь учат других и дают советы.
+2
0
+2
Его родная команда Реал Сосьедад
+3
-1
+2
Тренером Спартака должен быть по-совместительству Коля Валуев!
+2
-1
+1
На одни и те же грабли дважды не наступают...
Спартак: будет наступать на грабли снова и снова, пока они не сломаются.
+3
-2
+1
Вот и хорошо, что ты не на месте Карпина.
+5
-4
+1
Слава богу ты не на его месте.
+6
-5
+1
Матыцина из совета директоров надо назначить гл.тренером.20 лет в совете, имеет огромный опыт.Пусть проверит на себе знания и опыт.И главное проверит как работает система выстроенная им самим.
+2
-1
+1
Родной клуб?) А как же Спорт таллинский?
+1
0
+1
Хочется, чтобы эти специалисты привели хоть один аргумент за то, чтобы Карпин бросил раскрученный Ростов и сборную, и пошёл в разваленный Спартак. Вот на #### ему это?
+1
0
+1
Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Комментарий удален пользователем
Его уже гнали из Ростова, хватит.
https://youtu.be/aZei4E1v1jI?si=_fRES0TgF8KsS6Kw
+4
-3
+1
Что все его посылают в Спартак , он что то выиграл за последние 5-7 лет ? Обычный российский тренер , каких у нас навалом
+1
0
+1
Комментарий удален пользователем
-На его месте должен был быть я !
-Напьешься, станешь!
+1
-1
0
Если до Юрана дошли, значит Валера отказался
+2
-2
0
Хорошо, что Байдачный не на месте Карпина. Каждый на своём месте.
0
0
0
если уж так Спартак хочет Карпина назад, то пусть сначала найдут отличного от Валеры тренера для Ростова и оплатят его на следующий сезон 🤣🤣
0
0
0
Толик ! Сиди на жо** ровно без твоих советов ВАЛЕРА обойдется.
0
0
0
А ему оно надо?!!! Сейчас футбола в России нет и ближайшие лет 20 не будет. Кто не согласен посмотрите игры на Европу. Там играют в Футбол, а у нас сражаются с мячом, как с ежом...
0
0
0
Мне кажется, Спартак не такой уж и родной Карпину. Разве нет? Воспитанник эстонского футбола, потом были ЦСКА и Факел. Да, раскрылся в Спартаке, но провел там 4-5 сезонов.
0
0
0
вот иди
0
0
0
шапито спасет только крепкий и умный управленец помешанный на футболе. иначе шарлатаны там пропишутся на десятилетия
+2
-2
0
Звучит как призыв вернутся к бывшей жене.Практика показала,что ни чего путного из этого не бывает.Ушел один раз,уйдет и второй раз.
+1
-1
0
Если не ошибаюсь Карпин ушёл из Спартака из-за хозяев, которые все ещё у руля. Я бы на его месте в свой родной клуб не пошёл, пока Лукойл у руля.
+3
-3
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий