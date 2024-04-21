«Интер Майами» Месси вышел на 1-е место в общей таблице МЛС – 18 очков после 10 игр

« » обыграл «Нэшвилл» (3:1) в матче МЛС.

Набрав 18 очков в 10 играх, флоридцы вышли на первое место не только в Восточной конференции, но и в общей таблице лиги.

При этом по потерянным очкам лидируют «Ванкувер Уайткэпс» и «Нью-Йорк Ред Буллс», у которых по 16 баллов после 8 и 9 матчей соответственно.

Таблица МЛС