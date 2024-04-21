«Интер Майами» Месси вышел на 1-е место в общей таблице МЛС – 18 очков после 10 игр

Теги МЛС Лионель Месси Интер Майами Футбол

«Интер Майами» обыграл «Нэшвилл» (3:1) в матче МЛС.

Набрав 18 очков в 10 играх, флоридцы вышли на первое место не только в Восточной конференции, но и в общей таблице лиги.

При этом по потерянным очкам лидируют «Ванкувер Уайткэпс» и «Нью-Йорк Ред Буллс», у которых по 16 баллов после 8 и 9 матчей соответственно.

Таблица МЛС

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29 комментариев
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Забитые пенальти с 2023 года:
🇵🇹 Криштиану - 27
🇦🇷 Месси - 1
Тотальная доминация Авейру....
+95
-18
+77
Самое главное, что два лучших друга вместе играют и получают удовольствие, результаты вторичны.
Месси все доказал самому себе.
Ну а Суарес где бы не играл, всегда показывал максимум- лучший ЦФ 21 века (с большим отрывом)
+71
-13
+58
Ответ PIT-BUL
Тоже посмеялся. 18 очков из 30 и первое место )))
кстати, это нормально и интересно, как раз. это показаткель того, что нормальная, равномерно сильная, конкурентная, без явных перекосов в сторону одного гегемона и десятка фармов. Смеяться над этим - очень тупо.
+49
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+45
Ответ Grinders
Комментарий скрыт
в ПСЖ не может даже праймовый Мбаппе, так почему 34 летний Лео должен был Париж на своем горбу тащить? Праймовый Месси разносил все турниры клубные, имея два требла в своей коллекции.
+31
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сейчас нужно по максимуму набирать очки, потому как идиоты из МЛС не приостановят лигу во время КА. не, ну действительно идиоты. турнир пройдёт в их стране, могли бы и на месяц раньше сезон начать.
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нормально...главное, - много болельщиков на трибунах идут на Месси...
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Ответ Footballeur
Комментарий скрыт
Ему повезло с сеткой,вот если бы была Баварка на месте Барсы,мы бы сейчас от тебя такого поста не читали.
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Я даже в таблицу полез смотреть, как можно с 1.8 очками за игру, быть на первом месте. Оказывается там есть команды и 7 с матчами.
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Ну чё хейтеры убедились кто тащит команду вверх, а кто тащит вниз со своими мусорными статистиками
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Ответ Footballeur
Комментарий скрыт
у них тренер теперь не галтье и центр присутствует
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Ответ Jan Paskel
ну да, в Европе ради Кубка Африки и Кубка Пзии тоже могли бы на месяц раньше начинать, нет? думаю у них всё рассчитано, да и летом нвдо брать по максимуму, меньше конкуренции на ТВ от других лиг
Во время Евро и Копы у них будет меньше конкуренции😂
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Ответ Jan Paskel
ну Копу смотреть будут латиносы, которых полно в США, это факт. А типичному Бобу из того жк Нэшвилла нахчать на Боливию да Эквадор
То есть МЛС так важна что им и на свою сборную начхать? США же тоже участвует, или ты написал свое мнение не знав про это? Это плохо когда рот быстрее мозга.
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Геша со своим Насром (тьфу) даже в пустыне вечно второй.. Что собственно болелы ему и напоминают в каждом матче : Месси, Месси!.. А-ха-ха-ха... 😀🤭
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у них основа, примерно 25сигроков, играют в Европе. Так что в этом смысле для США всё на мази, иди учи матчасть
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Ответ Александр Северный
сейчас нужно по максимуму набирать очки, потому как идиоты из МЛС не приостановят лигу во время КА. не, ну действительно идиоты. турнир пройдёт в их стране, могли бы и на месяц раньше сезон начать.
ну да, в Европе ради Кубка Африки и Кубка Пзии тоже могли бы на месяц раньше начинать, нет?

думаю у них всё рассчитано, да и летом нвдо брать по максимуму, меньше конкуренции на ТВ от других лиг
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0
Ответ Александр Северный
сейчас нужно по максимуму набирать очки, потому как идиоты из МЛС не приостановят лигу во время КА. не, ну действительно идиоты. турнир пройдёт в их стране, могли бы и на месяц раньше сезон начать.
Осановить MLS ? Ага. У них в 2025 даже Кубок КОНКАКАФ будет проходить параллельно с Клубным Чемпионатом Мира. Кубок КОНКАКАФ (14 июня - 6 июля) - на Западе США, Клубный Мундиаль (15 июня - 13 июля) - на Востоке
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Ответ Jan Paskel
ну да, в Европе ради Кубка Африки и Кубка Пзии тоже могли бы на месяц раньше начинать, нет? думаю у них всё рассчитано, да и летом нвдо брать по максимуму, меньше конкуренции на ТВ от других лиг
Опять ты бред несёшь, Англия, Испания и остальные не участвуют в Африке, ты понимаешь или совсем куку?
А США участвуют в этом году на Копа, которая у них в стране и пройдёт. Сколько раз тебе написать что США тоже участвуют, чтоб до тебя наконец дошло?
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