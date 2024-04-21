«Интер Майами» Месси вышел на 1-е место в общей таблице МЛС – 18 очков после 10 игр
«Интер Майами» обыграл «Нэшвилл» (3:1) в матче МЛС.
Набрав 18 очков в 10 играх, флоридцы вышли на первое место не только в Восточной конференции, но и в общей таблице лиги.
При этом по потерянным очкам лидируют «Ванкувер Уайткэпс» и «Нью-Йорк Ред Буллс», у которых по 16 баллов после 8 и 9 матчей соответственно.
🇵🇹 Криштиану - 27
🇦🇷 Месси - 1
Тотальная доминация Авейру....
Месси все доказал самому себе.
Ну а Суарес где бы не играл, всегда показывал максимум- лучший ЦФ 21 века (с большим отрывом)
думаю у них всё рассчитано, да и летом нвдо брать по максимуму, меньше конкуренции на ТВ от других лиг
А США участвуют в этом году на Копа, которая у них в стране и пройдёт. Сколько раз тебе написать что США тоже участвуют, чтоб до тебя наконец дошло?