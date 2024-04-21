Месси и Суарес делят 1-е место по «гол+пас» в сезоне МЛС, Лео – 2-й бомбардир турнира с 7 голами

Лионель Месси и Луис Суарес делят 1-е место по «гол+пас» в сезоне МЛС.

У форвардов « » по 10 результативных действий: у Месси 7 голов и 3 ассиста, у – 6+4.

Столько же очков по «гол+пас» (8+2) набрал нападающий «Реал Солт Лэйк» , который лидирует в гонке бомбардиров.

При этом Аранго и Суарес провели по 9 игр, а – 6.

Сегодня 36-летний аргентинец забил два мяча и сделал голевую передачу в игре с «Нэшвиллом» (3:1), на счету Суареса – ассист.

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