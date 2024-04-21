Месси и Суарес делят 1-е место по «гол+пас» в сезоне МЛС, Лео – 2-й бомбардир турнира с 7 голами

Теги МЛС Лионель Месси Луис Суарес Реал Солт Лейк Кристиан Аранго Дуке Интер Майами Футбол

Лионель Месси и Луис Суарес делят 1-е место по «гол+пас» в сезоне МЛС.

У форвардов «Интер Майами» по 10 результативных действий: у Месси 7 голов и 3 ассиста, у Суареса – 6+4.

Столько же очков по «гол+пас» (8+2) набрал нападающий «Реал Солт Лэйк» Кристиан Аранго, который лидирует в гонке бомбардиров.

При этом Аранго и Суарес провели по 9 игр, а Месси – 6.

Сегодня 36-летний аргентинец забил два мяча и сделал голевую передачу в игре с «Нэшвиллом» (3:1), на счету Суареса – ассист.

Статистика МЛС

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20 комментариев
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Месси и Суарес лучшая связка футболистов в 21 веке.
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+19
Ответ Александр Северный
а ты в курсе сколько он их отдал после того как перешёл в Майами!? да и в сборной он отдавал ди Марии после КМ, так почему он должен это делать постоянно!?
Хейтерам не нужен повод, чтобы критиковать Месси. К примеру, Мбаппе в этом сезоне забил 12 голов с пенальти + несколько не реализовал. Никто не говорит, что он пенальтист и не спрашивает, почему он не уступает пенальти Дембеле, у которого всего 3 гола за ПСЖ.
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+5
Ответ Alex_nder
Недавно читал пост, что Месси не смотрит на личные достижения, в отличии от Роналду. Ну-ну… Выигрывая 2-1 и ставят пенальти, почему не отдать его Суаресу, который уже сделал ассист, но не забил гола?! Хейтерам для размышления и ничего личного, уважаю обоих… P.S. Все звезды думают про личные достижения в первую очередь, т.к. вспоминают только лучших. А кто-то больше это делает публично, кто-то меньше, это уже не важно! :)
а ты в курсе сколько он их отдал после того как перешёл в Майами!? да и в сборной он отдавал ди Марии после КМ, так почему он должен это делать постоянно!?
+5
-1
+4
Ответ Alex_nder
Недавно читал пост, что Месси не смотрит на личные достижения, в отличии от Роналду. Ну-ну… Выигрывая 2-1 и ставят пенальти, почему не отдать его Суаресу, который уже сделал ассист, но не забил гола?! Хейтерам для размышления и ничего личного, уважаю обоих… P.S. Все звезды думают про личные достижения в первую очередь, т.к. вспоминают только лучших. А кто-то больше это делает публично, кто-то меньше, это уже не важно! :)
Первый пенальти с ЧМ 2022 и сразу осуждение.
+5
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+4
Главное - команда. А кто в итоге наберет больше очков - неважно.
+5
-3
+2
Ответ Alex_nder
Недавно читал пост, что Месси не смотрит на личные достижения, в отличии от Роналду. Ну-ну… Выигрывая 2-1 и ставят пенальти, почему не отдать его Суаресу, который уже сделал ассист, но не забил гола?! Хейтерам для размышления и ничего личного, уважаю обоих… P.S. Все звезды думают про личные достижения в первую очередь, т.к. вспоминают только лучших. А кто-то больше это делает публично, кто-то меньше, это уже не важно! :)
Почему не отдать Суаресу?.. Хе.. Это первый пеналь у него за полтора года.. Их тоже надо периодически тренировать.. Возможные послематчевые никто на КА не отменял.. Месси не из тех, кто у кого-то забирает пенали.. Что думает Месси - знает только Месси.. Что думает Авейру - знает весь мир..
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Сходу разорвали лигу. Если Уругвай или Аргентина возьмут летний кубок, то будут главными кандидатами на ЗМ.
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Да чихать на эту стату.. Это удел слабых и глупых роналдуфилов.. Главное Месси играет, доволен и приносит пользу команде.. Поменьше травм и хорошо подготовиться к КА.. ☝️
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-4
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Ребята там на чиле, после игры на пляж) лучшее завершение карьеры)
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Ответ Alex_nder
Недавно читал пост, что Месси не смотрит на личные достижения, в отличии от Роналду. Ну-ну… Выигрывая 2-1 и ставят пенальти, почему не отдать его Суаресу, который уже сделал ассист, но не забил гола?! Хейтерам для размышления и ничего личного, уважаю обоих… P.S. Все звезды думают про личные достижения в первую очередь, т.к. вспоминают только лучших. А кто-то больше это делает публично, кто-то меньше, это уже не важно! :)
Но Лео не страдалец по пенкам как его оппонент,и это все знают.
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0
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Ответ Крыс Пол
Сходу разорвали лигу. Если Уругвай или Аргентина возьмут летний кубок, то будут главными кандидатами на ЗМ.
Ты что тут такое говоришь)) у местных разорвет же ))
+2
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Ответ Крыс Пол
Сходу разорвали лигу. Если Уругвай или Аргентина возьмут летний кубок, то будут главными кандидатами на ЗМ.
Шутишь да? Они не претендуют на ЗМ, ну вообще никак
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Ответ darby crash
знатный результат в клоунской лиге
В худшей команде ’клоунской лиги".. Уточнять надо.. Это важно..
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Ответ Alex_nder
Недавно читал пост, что Месси не смотрит на личные достижения, в отличии от Роналду. Ну-ну… Выигрывая 2-1 и ставят пенальти, почему не отдать его Суаресу, который уже сделал ассист, но не забил гола?! Хейтерам для размышления и ничего личного, уважаю обоих… P.S. Все звезды думают про личные достижения в первую очередь, т.к. вспоминают только лучших. А кто-то больше это делает публично, кто-то меньше, это уже не важно! :)
Потому что Суарес порет пенки
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