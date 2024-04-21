У Месси голевые действия во всех 9 матчах сезона – 9+5

продлил результативную серию со старта сезона до 9 матчей.

На этом отрезке на счету форварда « » 9 голов и 5 ассистов во всех турнирах.

Сегодня 36-летний аргентинец забил два гола и сделал голевую передачу в игре с «Нэшвиллом» (3:1). Подробнее его статистика – здесь.