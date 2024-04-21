У Месси голевые действия во всех 9 матчах сезона – 9+5
Лионель Месси продлил результативную серию со старта сезона до 9 матчей.
На этом отрезке на счету форварда «Интер Майами» 9 голов и 5 ассистов во всех турнирах.
Сегодня 36-летний аргентинец забил два гола и сделал голевую передачу в игре МЛС с «Нэшвиллом» (3:1). Подробнее его статистика – здесь.
Роналду с 2022 года забил +20 голов с пенальти пенальти, тем временем его персофаны: "Наш Роналду как всегда тащит" , "Лучший" , "GOAT" , "Пенальти тоже нужно уметь забивать" и тд