У Месси голевые действия во всех 9 матчах сезона – 9+5

Теги МЛС Лионель Месси Интер Майами Футбол

Лионель Месси продлил результативную серию со старта сезона до 9 матчей.

На этом отрезке на счету форварда «Интер Майами» 9 голов и 5 ассистов во всех турнирах.

Сегодня 36-летний аргентинец забил два гола и сделал голевую передачу в игре МЛС с «Нэшвиллом» (3:1). Подробнее его статистика – здесь.

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23 комментария
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Месси впервые с 2022 года забил только 1 гол с пенальти, тем временем его хейтеры: "Только с пенальти умеет забивать" , "Без пенальти он никто", "Нет пенальти, нет Месси" и тд

Роналду с 2022 года забил +20 голов с пенальти пенальти, тем временем его персофаны: "Наш Роналду как всегда тащит" , "Лучший" , "GOAT" , "Пенальти тоже нужно уметь забивать" и тд
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Король футбола.
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тоже мне новость. а двадцать первый палец показал болельщикам!?а футболку Нэшвилла в трусы засунул!? а на судью замахнулся!? а пенальти у судьи выпрашивал!?
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Ответ Отец Абду
Месси впервые с 2022 года забил только 1 гол с пенальти, тем временем его хейтеры: "Только с пенальти умеет забивать" , "Без пенальти он никто", "Нет пенальти, нет Месси" и тд Роналду с 2022 года забил +20 голов с пенальти пенальти, тем временем его персофаны: "Наш Роналду как всегда тащит" , "Лучший" , "GOAT" , "Пенальти тоже нужно уметь забивать" и тд
Фанатки Кристинки это самое худшее что произошло с футболом
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он не то что забил, он Игру сделал и делает...в чем его отличие от Рональду...тот может забить, но Игры не делает...делать Игру - не его...
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Кто бы что не говорил, но Интер из аутсайдера превратился в лидера, и Месси здесь сыграл не последнюю роль.
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Месси красавец не напрягаясь спокойно себе играет, забивает голы, отдает ассисты и отдыхает с друзьями в свое удовольствие, тем временем один вспыльчивый гей творит не знай че, друзей нет, кроме моргана, на судью замахивается, футболистов толкает, шарфы сует куда попало, да уж крышу снесло знатно... после ЧМ...
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Легенда
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Ответ Даниил Гутин
Тем временем Кол Палмер половину голов забивает с пенальти и борется за звание лучшего бомбардира АПЛ, но никакого хейта в его адрес нет...
Так Кол не не пишет о себе хвалебные бравады и поэтому не хейта.
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Ответ Отец Абду
Месси впервые с 2022 года забил только 1 гол с пенальти, тем временем его хейтеры: "Только с пенальти умеет забивать" , "Без пенальти он никто", "Нет пенальти, нет Месси" и тд Роналду с 2022 года забил +20 голов с пенальти пенальти, тем временем его персофаны: "Наш Роналду как всегда тащит" , "Лучший" , "GOAT" , "Пенальти тоже нужно уметь забивать" и тд
Тем временем Кол Палмер половину голов забивает с пенальти и борется за звание лучшего бомбардира АПЛ, но никакого хейта в его адрес нет...
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Старичок на пенсии держит марку молодец
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Дед походу и на пятом десятке всем прикурить даст
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Команду гения никакой ЭльЭй-Галаксиляль не обгонит)
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Первый гол с пенальти с финала ЧМ. Жесть, сколько уже времени то прошло…
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а какая статистика по нервным срывам
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Ответ помню джанашия
Пеле
Пеле подвинулся.
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Король вернулся 💪🏼
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Ответ Даниил Гутин
Тем временем Кол Палмер половину голов забивает с пенальти и борется за звание лучшего бомбардира АПЛ, но никакого хейта в его адрес нет...
Так его и не называют лучшим
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Единственное достижение которое не уломал Месси это рекорд по пенкам за карьеру,здесь он вечно второй.🥺
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Ответ Shpak Vladimir
а какая статистика по нервным срывам
тут тотальное превосходство пахового)
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