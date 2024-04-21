Субельдия возглавил «Сан-Паулу». Тренер выиграл Южноамериканский кубок с «ЛДУ Кито» в 2023-м
«Сан-Паулу» объявил о назначении Луиса Субельдии главным тренером.
43-летний аргентинец подписал с бразильским клубом контракт до 31 декабря 2025 года.
Последним местом работы Субельдии был «ЛДУ Кито», с которым он выиграл в прошлом году чемпионат Эквадора и Южноамериканский кубок.
Ранее тренер также возглавлял «Ланус» и «Алавес».
В текущем чемпионате Бразилии «Сан-Паулу» потерпел поражения в двух стартовых турах.