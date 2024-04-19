«Месси – обычный, скромный человек. Сам попросил о фото с представителями Ла Масии, когда получил пятый «Золотой мяч». Тренер «Родины» Артига о Лионеле

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Франк Артига поделился воспоминаниями об общении с Лионелем Месси.

Нынешний тренер «Родины» проработал 11 лет в академии «Барселоны» – Ла Масии, воспитав многих футболистов, впоследствии игравших за основную команду, в том числе Гави, Ансу Фати, Фермина Лопеса, Рики Пуча, Серхио Гомеса, Карлеса Переса и других.

– Фото с Лео Месси и его «Золотыми мячами». Как оно случилось?

– Никогда не фоткался со знаменитостями. За 11 лет в Ла Масии ни одной фотки. Всегда казалось, это не очень профессионально. Тогда Месси получил пятый «Золотой мяч» и сам попросил, чтобы на снимке были представители академии. Мы собрались утром, поболтали с Лео, потом была фотосессия.

Фото: instagram.com/francartiga

– О чем говорили с Месси?

– Уже не помню, но если нужно охарактеризовать Месси, скажу, что он обычный, скромный человек. При этом он знал ведущих игроков Ла Масии. Всегда удивляло, насколько он в теме.

– Как часто Месси и другие звезды «Барсы» приходили на тренировки академии?

– По возможности. Многие активно интересовались жизнью Ла Масии. Некоторые футболисты после карьеры становились агентами. Например, Карлес Пуйоль или Иван де ла Пенья. В таком случае они появлялись часто, – рассказал Артига в интервью Sports. 

Он работал в «Барсе» с Гави и Фати, а сейчас двигает «Родину» в РПЛ. Интервью Франка Артиги

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20 комментариев
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Месси скромно выносил команды и получал титулы
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+27
Ответ Holy Diver
Комментарий скрыт
Хорошо что не хватается за пах
+27
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+24
Ответ Николай Коровин
Комментарий скрыт
Ты прям там присуствовал?
+25
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Лео - человечище
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+16
Боже, только вчера казалось 5 мячей сегодня 8!
99% игроков всю свою жизнь невыигравали хоть один ЗМ!
+12
-2
+10
Ответ xQcoW
Комментарий удален пользователем
Месси самый лучший футболист в истории
+14
-6
+8
Ответ Ювентиниус
Боже, только вчера казалось 5 мячей сегодня 8! 99% игроков всю свою жизнь невыигравали хоть один ЗМ!
Это супер рекорд на века.
+6
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+5
Ответ Николай Коровин
ещё в 2020 была обнародована отчётность
Держи в курсе
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Ответ xQcoW
Комментарий удален модератором
В точку.Жадный до трофеев и титулов.История благоволит таким личностям.💪💪💪
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Ответ ЭкспертДиванный
Ты прям там присуствовал?
Он там свечку 🕯️ держал
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Скромный, терпеливый, лучший!
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Ответ Николай Коровин
Комментарий скрыт
Ну и приносил в 2 раза больше, они как 🐫 только так уносил пачками бабло, а толку то 0 и крах после него, а ещё и в суд подаёт на бывшие клубы.
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Ответ Holy Diver
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🐫 🐫🐫 не знают покоя)) Привычно притащились в тему своего властелина.
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Ответ Николай Коровин
Комментарий скрыт
После 18.12.22. почему то Хейтеры
стали очень переживать за финансовое благополучие Барсы.К чему бы это?🤔Они воспылали любовью к каталонцам?🤔А ведь за Юве не переживают.Хотя у Юве появилась доярка.
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даже тут хейтеры отличились
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