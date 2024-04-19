«Месси – обычный, скромный человек. Сам попросил о фото с представителями Ла Масии, когда получил пятый «Золотой мяч». Тренер «Родины» Артига о Лионеле
Франк Артига поделился воспоминаниями об общении с Лионелем Месси.
Нынешний тренер «Родины» проработал 11 лет в академии «Барселоны» – Ла Масии, воспитав многих футболистов, впоследствии игравших за основную команду, в том числе Гави, Ансу Фати, Фермина Лопеса, Рики Пуча, Серхио Гомеса, Карлеса Переса и других.
– Фото с Лео Месси и его «Золотыми мячами». Как оно случилось?
– Никогда не фоткался со знаменитостями. За 11 лет в Ла Масии ни одной фотки. Всегда казалось, это не очень профессионально. Тогда Месси получил пятый «Золотой мяч» и сам попросил, чтобы на снимке были представители академии. Мы собрались утром, поболтали с Лео, потом была фотосессия.
Фото: instagram.com/francartiga
– О чем говорили с Месси?
– Уже не помню, но если нужно охарактеризовать Месси, скажу, что он обычный, скромный человек. При этом он знал ведущих игроков Ла Масии. Всегда удивляло, насколько он в теме.
– Как часто Месси и другие звезды «Барсы» приходили на тренировки академии?
– По возможности. Многие активно интересовались жизнью Ла Масии. Некоторые футболисты после карьеры становились агентами. Например, Карлес Пуйоль или Иван де ла Пенья. В таком случае они появлялись часто, – рассказал Артига в интервью Sports.
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