Тухель о 5:1 с «Унионом»: «Идеальное завершение идеальной недели. «Бавария» придерживается самых высоких стандартов»
Томас Тухель высказался о победе «Баварии» над «Унионом».
В 30-м туре Бундеслиги «Бавария» в гостях победила «Унион» со счетом 5:1.
«Идеальное завершение идеальной недели с тремя победами. «Унион» играл с двумя нападающими и двумя «десятками». У наших защитников было много работы. Мы забили в нужный момент. Это было очень хорошее выступление.
Мы придерживаемся самых высоких стандартов, и когда мы куда-то едем, мы хотим победить. Мы счастливы, что сегодня нам это удалось. Моя похвала команде», – сказал главный тренер «Баварии» Томас Тухель.
В прошлую субботу мюнхенцы обыграли «Кельн» (2:0), а среду победили «Арсенал» (1:0) и вышли в полуфинал Лиги чемпионов.