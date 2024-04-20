Тухель о 5:1 с «Унионом»: «Идеальное завершение идеальной недели. «Бавария» придерживается самых высоких стандартов»

Томас Тухель высказался о победе «Баварии» над «Унионом».

В 30-м туре Бундеслиги « » в гостях победила « » со счетом 5:1.

«Идеальное завершение идеальной недели с тремя победами. «Унион» играл с двумя нападающими и двумя «десятками». У наших защитников было много работы. Мы забили в нужный момент. Это было очень хорошее выступление.

Мы придерживаемся самых высоких стандартов, и когда мы куда-то едем, мы хотим победить. Мы счастливы, что сегодня нам это удалось. Моя похвала команде», – сказал главный тренер «Баварии» .

В прошлую субботу мюнхенцы обыграли «Кельн» (2:0), а среду победили «Арсенал» (1:0) и вышли в полуфинал Лиги чемпионов.