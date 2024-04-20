Тухель о 5:1 с «Унионом»: «Идеальное завершение идеальной недели. «Бавария» придерживается самых высоких стандартов»

Теги Бавария бундеслига Германия Унион Берлин Томас Тухель Футбол

Томас Тухель высказался о победе «Баварии» над «Унионом».

В 30-м туре Бундеслиги «Бавария» в гостях победила «Унион» со счетом 5:1.

«Идеальное завершение идеальной недели с тремя победами. «Унион» играл с двумя нападающими и двумя «десятками». У наших защитников было много работы. Мы забили в нужный момент. Это было очень хорошее выступление.

Мы придерживаемся самых высоких стандартов, и когда мы куда-то едем, мы хотим победить. Мы счастливы, что сегодня нам это удалось. Моя похвала команде», – сказал главный тренер «Баварии» Томас Тухель.

В прошлую субботу мюнхенцы обыграли «Кельн» (2:0), а среду победили «Арсенал» (1:0) и вышли в полуфинал Лиги чемпионов.

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5 комментариев
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Реал с треском прошёл лейпциг, по пенальти прошёл сити. не понимаю откуда такая уверенность что Бавария не пройдёт реал?
+15
-2
+13
Бавария только разгоняется. Бавария - Реал - это классика. Там все решают мельчайшие детали.
+8
-2
+6
Ответ ERNST
Бавария только разгоняется. Бавария - Реал - это классика. Там все решают мельчайшие детали.
Кашаи там решает
+6
-3
+3
5:1 . . . где-то вздрогнул Арсенал)
+1
0
+1
Бавария ждёт реал на великой Альянц Арене
+1
0
+1
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