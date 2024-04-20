Тухель о Мюллере в запасе против «Арсенала»: «Это не обесценивает его статус. Он достаточно профессионален, чтобы справиться с этим» 

Теги Бавария бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Томас Мюллер Томас Тухель Футбол

Томас Тухель высказался о ситуации с Томасом Мюллером.

Хавбек «Баварии» провел в запасе оба матча с «Арсеналом» (2:2, 1:0) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Надеюсь, наши отношения достаточно хороши, чтобы пережить это. Понятно, что нам обоим эта ситуация не нравится. Ему, потому что он не играл, а мне – потому что пришлось сообщить ему [о том, что он в запасе]. 

Это исключительно спортивное решение, которое при этом не обесценивает его спортивный статус. Он достаточно профессионален, чтобы справиться с этим. Он очень старается на тренировках и по-прежнему получает удовольствие на поле», – сказал главный тренер «Баварии».

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17 комментариев
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Ответ Тилька Шмидт
В этом и есть весь Тухель, я не говорю что он плохой тренер, я говорю, что он не подходит Баварии. Решение Кана уволить Нагельсмана в апреле, это катастрофа была настоящая, объяснение которой просто нет, ни здравого смысла, ни логики не было в этом решение! И сейчас Бавария расплачивается за эти решения Кана. Он ведь даже не пришел и не сказал в лицо Нагельсману, что он уволен, он это сделал через прессу! Когда начали просачиваться слухи о конфликте Флик с Каном и его дружком Салихамиджечем, у меня начали закрадываться сомнения в профессионализме его как менеджера! А увольнение Нагельсмана поставило все точки над "и". Я сразу подумал, что Кану и Салехамиджичу кранты, их выкинут с клуба и будут правы на все 200%! Он ведь так и не признал своей ошибки, наоборот кинул камень в огород Хёнессу смысл послания был такой "Хёнесс считает себя не заменимым на посту гендиректора" Дурак, на пушечный выстрел не подпускать к управлению клуба Кана.
После слов про "и есть весь Тухель", ждал какие-то слов о нём
+15
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+15
В этом и есть весь Тухель, я не говорю что он плохой тренер, я говорю, что он не подходит Баварии. Решение Кана уволить Нагельсмана в апреле, это катастрофа была настоящая, объяснение которой просто нет, ни здравого смысла, ни логики не было в этом решение! И сейчас Бавария расплачивается за эти решения Кана. Он ведь даже не пришел и не сказал в лицо Нагельсману, что он уволен, он это сделал через прессу! Когда начали просачиваться слухи о конфликте Флик с Каном и его дружком Салихамиджечем, у меня начали закрадываться сомнения в профессионализме его как менеджера! А увольнение Нагельсмана поставило все точки над "и". Я сразу подумал, что Кану и Салехамиджичу кранты, их выкинут с клуба и будут правы на все 200%! Он ведь так и не признал своей ошибки, наоборот кинул камень в огород Хёнессу смысл послания был такой "Хёнесс считает себя не заменимым на посту гендиректора" Дурак, на пушечный выстрел не подпускать к управлению клуба Кана.
+11
-2
+9
Вообще то нет священных коров, и в Баварии. Выиграли - значит Тухель прав. Вообще Мюллеру, как видится со стороны, немного "отдохнуть" в Баварии перед Еврой(и не травмироваться), учитывая , что он всё еще ключевой пункт у этой сборной. Докатать сезон и побороться в меру возможностей за Лигу. Томасы разберутся меж собой)
+6
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Ну Мюллер уже в таком возрасте, когда постепенно надо переходить либо в запас, либо в МЛС или Саудовскую Аравию. Тут нечему обижаться, если ты адекватный человек.
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Перед выдающимся сезонами Баварию всегда штормило, надеюсь они и в этот раз встанут на рельсы, ещё один МЮ/Челси не нужен
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Ответ Тилька Шмидт
В этом и есть весь Тухель, я не говорю что он плохой тренер, я говорю, что он не подходит Баварии. Решение Кана уволить Нагельсмана в апреле, это катастрофа была настоящая, объяснение которой просто нет, ни здравого смысла, ни логики не было в этом решение! И сейчас Бавария расплачивается за эти решения Кана. Он ведь даже не пришел и не сказал в лицо Нагельсману, что он уволен, он это сделал через прессу! Когда начали просачиваться слухи о конфликте Флик с Каном и его дружком Салихамиджечем, у меня начали закрадываться сомнения в профессионализме его как менеджера! А увольнение Нагельсмана поставило все точки над "и". Я сразу подумал, что Кану и Салехамиджичу кранты, их выкинут с клуба и будут правы на все 200%! Он ведь так и не признал своей ошибки, наоборот кинул камень в огород Хёнессу смысл послания был такой "Хёнесс считает себя не заменимым на посту гендиректора" Дурак, на пушечный выстрел не подпускать к управлению клуба Кана.
А в чем весь Тухель-то? Что иногда игроков в запасе оставляет?
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Ответ Elkorazon01
Только недалёкого ума человек может назвать Томаса табуреткой
У табуретки больше ума, нежели у подобных комментаторов.
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Мюллер мудрый человек.
И всегда делает в первую очередь всё на пользу команде,а не себе.
Ради интереса, посмотрите его реакцию на гол Киммиха со скамейки запасных,обо многом говорит.
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Ответ skywal1812
табуретка по делу в запасе
Только недалёкого ума человек может назвать Томаса табуреткой
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Ответ Саша Казенкинский
В сборной все настолько печально в атаке, что столетний мюллер ключевой? Там так все плохо? А как же мусиалы, виртцы и прочие молодые звездя на его позиции. Я не слежу за сборной Германии даже любопытно.
Нагель продолжает искать игру. Неизбежны моменты, когда его опыт может прийтись как нельзя кстати. И сочетаний много интересных, еще с приходом Крооса. там тесно не будет. В сборной Мусиала не замещает его позицию, скорее речь о Гюндогане; помощь Мюллера в качестве вариативности и усиления атакующего потенцила пары нападающих
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Ответ reus
Вообще то нет священных коров, и в Баварии. Выиграли - значит Тухель прав. Вообще Мюллеру, как видится со стороны, немного "отдохнуть" в Баварии перед Еврой(и не травмироваться), учитывая , что он всё еще ключевой пункт у этой сборной. Докатать сезон и побороться в меру возможностей за Лигу. Томасы разберутся меж собой)
В сборной все настолько печально в атаке, что столетний мюллер ключевой? Там так все плохо?
А как же мусиалы, виртцы и прочие молодые звездя на его позиции. Я не слежу за сборной Германии даже любопытно.
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А ведь могли бы повторить и забить 5 голов с Мюллеров в составе
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Мюллерищее
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