Тухель о Мюллере в запасе против «Арсенала»: «Это не обесценивает его статус. Он достаточно профессионален, чтобы справиться с этим» 

Томас Тухель высказался о ситуации с Томасом Мюллером.

Хавбек «Баварии» провел в запасе оба матча с «Арсеналом» (2:2, 1:0) в 1/4 финала чемпионов.

«Надеюсь, наши отношения достаточно хороши, чтобы пережить это. Понятно, что нам обоим эта ситуация не нравится. Ему, потому что он не играл, а мне – потому что пришлось сообщить ему [о том, что он в запасе].

Это исключительно спортивное решение, которое при этом не обесценивает его спортивный статус. Он достаточно профессионален, чтобы справиться с этим. Он очень старается на тренировках и по-прежнему получает удовольствие на поле», – сказал главный тренер «Баварии».