Тухель о Мюллере в запасе против «Арсенала»: «Это не обесценивает его статус. Он достаточно профессионален, чтобы справиться с этим»
Томас Тухель высказался о ситуации с Томасом Мюллером.
Хавбек «Баварии» провел в запасе оба матча с «Арсеналом» (2:2, 1:0) в 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Надеюсь, наши отношения достаточно хороши, чтобы пережить это. Понятно, что нам обоим эта ситуация не нравится. Ему, потому что он не играл, а мне – потому что пришлось сообщить ему [о том, что он в запасе].
Это исключительно спортивное решение, которое при этом не обесценивает его спортивный статус. Он достаточно профессионален, чтобы справиться с этим. Он очень старается на тренировках и по-прежнему получает удовольствие на поле», – сказал главный тренер «Баварии».
И всегда делает в первую очередь всё на пользу команде,а не себе.
Ради интереса, посмотрите его реакцию на гол Киммиха со скамейки запасных,обо многом говорит.
А как же мусиалы, виртцы и прочие молодые звездя на его позиции. Я не слежу за сборной Германии даже любопытно.