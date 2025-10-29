Хавбек «Акрона» Пестряков о Дзюбе: «Лучший бомбардир России, как мы можем им не гордиться? Бывает, играем с ребятами на приставке – Артем злится, если проигрывает»

Хавбек «Акрона» Дмитрий Пестряков рассказал о взаимоотношениях с Артемом Дзюбой.

– Все‑таки Дзюба действительно серьезная величина?

– Величина, потому что в российском футболе Артем забил больше всех. Даже если отталкиваться от этого, то это лучший бомбардир России. И как мы можем не гордиться им, если это действительно так?

– Вы ему в сыновья годитесь. У вас есть общие интересы?

– Да. Мы, бывает, собираемся с ребятами, играем на приставке. Все это очень интересно, особенно когда ты играешь, можно сказать, со старшим поколением.

– Тут‑то Дзюбу удается обыграть?

– Бывает, что да, но он очень такой вспыльчивый и злится, если проигрывает, – сказал Пестряков.