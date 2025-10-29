Хавбек «Акрона» Пестряков о Дзюбе: «Лучший бомбардир России, как мы можем им не гордиться? Бывает, играем с ребятами на приставке – Артем злится, если проигрывает»
Хавбек «Акрона» Дмитрий Пестряков рассказал о взаимоотношениях с Артемом Дзюбой.
– Все‑таки Дзюба действительно серьезная величина?
– Величина, потому что в российском футболе Артем забил больше всех. Даже если отталкиваться от этого, то это лучший бомбардир России. И как мы можем не гордиться им, если это действительно так?
– Вы ему в сыновья годитесь. У вас есть общие интересы?
– Да. Мы, бывает, собираемся с ребятами, играем на приставке. Все это очень интересно, особенно когда ты играешь, можно сказать, со старшим поколением.
– Тут‑то Дзюбу удается обыграть?
– Бывает, что да, но он очень такой вспыльчивый и злится, если проигрывает, – сказал Пестряков.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
