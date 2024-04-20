Александр Мостовой: «Я разбираюсь в футболе лучше многих и всегда говорил: «Почему Зиньковский сидел на замене у Абаскаля?» Потому что Гильермо не играл в футбол и в нем не разбирается»

Александр Мостовой дал понять, что разбирается в футболе лучше Гильермо Абаскаля.

– В матче с «Зенитом» появилось ощущение, что у « » надо менять не тренера, а футболистов. Согласны, что нужно поменять полкоманды?

– Кому-то нравятся одни игроки, а кому-то – другие.

Я разбираюсь в футболе лучше многих и всегда говорил: «Почему Зиньковский сидел на замене у ?»

Потому что Абаскаль не играл в футбол, он в нем не разбирается. Зато теперь «Спартак» без Зиньковского сложно представить, – сказал бывший полузащитник красно-белых.