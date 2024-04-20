Александр Мостовой: «Я разбираюсь в футболе лучше многих и всегда говорил: «Почему Зиньковский сидел на замене у Абаскаля?» Потому что Гильермо не играл в футбол и в нем не разбирается»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Антон Зиньковский Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой дал понять, что разбирается в футболе лучше Гильермо Абаскаля.

– В матче с «Зенитом» появилось ощущение, что у «Спартака» надо менять не тренера, а футболистов. Согласны, что нужно поменять полкоманды?

– Кому-то нравятся одни игроки, а кому-то – другие.

Я разбираюсь в футболе лучше многих и всегда говорил: «Почему Зиньковский сидел на замене у Абаскаля

Потому что Абаскаль не играл в футбол, он в нем не разбирается. Зато теперь «Спартак» без Зиньковского сложно представить, – сказал бывший полузащитник красно-белых.

Материалы по теме

37 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
с Зиньковским мы прям разрываем
+21
-1
+20
Почему солнце восходит на востоке и заходит на западе ? Потому что Абаскаль не играл в футбол, и не умеет чеканить.
+17
-2
+15
Как думаете, сколько ещё времени Мостовой будет Абаскаля в каждом интервью вспоминать? Думаю месяц точно ещё.
+13
-2
+11
Сашенька, а ты обратил внимание, что Зина никакой? сейчас. то он спотыкается. то мяч отскакивает, как от дерева. то на десять метров пас не может отдать. прошу прощения за фамильярность. ну, вот, блин, какой был классный игрок (это я про моста) и какой стал интоксид! ну, вот как так мОгет быть, а?!!!?????
+5
-1
+4
Зина в последних играх прямо показал почему он сидел на банке
+4
-1
+3
Ответ Александр Иванов
с Зиньковским мы прям разрываем
По мнению Мостового, и некоторых местных экспертов, Антон лютый топ. Педро проведя значительно меньше матчей, уже результативный действия сделал столько же .
+3
-1
+2
Мостовой как и все диванные аналитики разбирается в футболе, но никогда не станет главным тренером в РПЛ, его потолок стать помощником у Юрана...
+2
0
+2
### ## ### уже со своим Обоскалем.😖😖😖
+3
-1
+2
Зиньковский сидел на банке, потому что был Промес. Зиньковский нулевой. Особенно в важных играх.
+3
-2
+1
да поняли мы, поняли
+1
-1
0
Ответ </c/>
Зиньковский выходя с лавки показывал отрезками качественную игру, сейчас он не показывает что умеет...
А что он умеет? Я не видел, раз в столет и палка стреляет.
0
0
0
Ответ Этот Райола хочет денег
Мостодонт разрывает! Интересно, как бы он оправдывался за плохие результаты как тренер
Всё просто. Футболисты не футболисты и не умеют чеканить так же хорошо как это делал он. Шах и мат.))
+1
-1
0
Нужен срочно новый тренер-иностранец в Спартак. У бедняги Моста пластинку заело. Спасать нужно)))
+2
-2
0
Ответ ParvizLNDRreal
Почему солнце восходит на востоке и заходит на западе ? Потому что Абаскаль не играл в футбол, и не умеет чеканить.
А умел бы чеканить как Мостовой - отправил бы солнце заходить на восток и восходить на западе
+1
-1
0
Ответ bevooch
Как думаете, сколько ещё времени Мостовой будет Абаскаля в каждом интервью вспоминать? Думаю месяц точно ещё.
Это уже похоже на паранойю.
+1
-1
0
Ответ bevooch
Как думаете, сколько ещё времени Мостовой будет Абаскаля в каждом интервью вспоминать? Думаю месяц точно ещё.
пока не найдет себе новую "цель"
+1
-1
0
Саша, ты лучше расскажи почему ты полировал скамейку будучи игроком Бенфики. По твоему получается что Свен-Йоран Эрикссон и Томислав Ивич тоже в футбол не играли и как тренеры в нём не разбирались.
А может просто что тогда в Бенфике у тебя, что сейчас в Спартаке у Зиньковского есть более сильный игрок на позиции?
0
0
0
Реальный дегенерат.
+1
-1
0
Потому Промес сильнее Зиньковского, если бы не дурная голова Квинси, то сидел бы на лавке, а летом ушел бы в условный Локомотив. А сейчас на фоне что нет альтернативы, выбьет контракт жирный и закончит футбол играть совсем .
+1
-1
0
Что там у гения Зиньковского за 1200+ минут в чемпионате? Волшебные 2+0?
Тут один КБ на какой-то из веток защиту Абаскаля рассказывал, что до Спартака Зиньковский был ноунеймом (там, правда, приводилась большая группа игроков в качестве примера, а-ля Литвинов, Умяров, Денисов), а уж Абаскаль его кааак раскрыл. Каааак, говорил тот КБ, стал играть Зиньковский, вы только посмотрите!
К слову, Спартак забирал его из Крыльев с 4+9 за сезон. За два сезона в Спартаке у "не нужны нам Месси с Левандовски" 5+3 в чемпионате. Раскрылся ноунейм, да. Заблистал
+1
-1
0
Как донести до человека, что тренер по сути менеджер , управленец . Это как на заводе :лучший рабочий с самой высокой производительностью , не факт что будет даже сильным директором цеха , не говоря уже о всем предприятии. Тренер это не только тактик , а еще и психолог и человек умеющий организовать процесс , который умеет справляться и разрешать конфликты среди 20 амбициозных людей. Ну и дальше: Моуриньо не играл в футбол, Сарри не играл в футбол , вряд ли кто-то скажет , что Клопп был топовым футболистом ну итд. Как там у Бернарда Шоу : «Я не снес ни одного яйца, но во вкусе яичницы разбираюсь получше любой курицы». Все таки большинство футболистов-ветеранов это 15 летние подростки в теле 50 летнего мужика
+1
-1
0
Как ты задрал уже с этим "не играл в футбол".
Один из лучших тренеров в истории Моуриньо не играл в футбол и что?

Боб Хартли не играл в НХЛ, но взял Кубок Стэнли и Кубок Гагарина
+3
-3
0
От того что Зиньковский после перерыва все сремя в основе, что поменялось? Спартак много забил, или выиграл все игры? Тоже знаток футбола нашелся. Вспомни ка лучше свою игру перед и на ЧМ в Японии
+1
-1
0
Мостодонт разрывает! Интересно, как бы он оправдывался за плохие результаты как тренер
+1
-1
0
У Мостового прям фантомные боли. Ему лечиться надо.
+1
-1
0
Зиньковский это понты сплошные, с прессингом беда, да и навесы у него хуже чем у Комбарова, Димон в его возрасте показывал более содержательный футбол. Место ему точно на лавке или вообще пусть ищет свой клуб.
+2
-2
0
Зиня не играл,так как на его место играл Промес.А когда выходил то было средне.Возможно вина в том,что на левом фланге бегают 2 однотипных игрока -Зиня,Хлусевич.Которые друг другу мешают и повторяют друг друга.Но Мостовой ,который играл не понимает таких элементарных моментов.Так как во время матчей наверное занят только воспоминаниямилые о своей игры в качестве футболиста и другие матчи бещ его участия его постоянно отвлекают.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий