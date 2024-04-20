Александр Мостовой: «Я разбираюсь в футболе лучше многих и всегда говорил: «Почему Зиньковский сидел на замене у Абаскаля?» Потому что Гильермо не играл в футбол и в нем не разбирается»
Александр Мостовой дал понять, что разбирается в футболе лучше Гильермо Абаскаля.
– В матче с «Зенитом» появилось ощущение, что у «Спартака» надо менять не тренера, а футболистов. Согласны, что нужно поменять полкоманды?
– Кому-то нравятся одни игроки, а кому-то – другие.
Я разбираюсь в футболе лучше многих и всегда говорил: «Почему Зиньковский сидел на замене у Абаскаля?»
Потому что Абаскаль не играл в футбол, он в нем не разбирается. Зато теперь «Спартак» без Зиньковского сложно представить, – сказал бывший полузащитник красно-белых.
А может просто что тогда в Бенфике у тебя, что сейчас в Спартаке у Зиньковского есть более сильный игрок на позиции?
Тут один КБ на какой-то из веток защиту Абаскаля рассказывал, что до Спартака Зиньковский был ноунеймом (там, правда, приводилась большая группа игроков в качестве примера, а-ля Литвинов, Умяров, Денисов), а уж Абаскаль его кааак раскрыл. Каааак, говорил тот КБ, стал играть Зиньковский, вы только посмотрите!
К слову, Спартак забирал его из Крыльев с 4+9 за сезон. За два сезона в Спартаке у "не нужны нам Месси с Левандовски" 5+3 в чемпионате. Раскрылся ноунейм, да. Заблистал
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