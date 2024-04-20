Мостовой считает, что даже Гвардиола ничего не изменит в «Спартаке»: «Если бы от тренера зависело все, то Фергюсон после «МЮ» пришел бы в какой-нибудь «Расинг» и с ним выиграл бы все»

Теги Спартак Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон Манчестер Сити премьер-лига Россия Расинг Александр Мостовой Пеп Гвардиола Д2 Испания Футбол

Александр Мостовой считает, что «Спартаку» не поможет даже Пеп Гвардиола.

– Получается, хоть Гвардиолу приглашай в «Спартак», он ничего не изменит?

– Кого угодно. Все равно играет не тренер, не его помощники, а футболисты.

Если бы от тренера зависело все, то Алекс Фергюсон после «МЮ» пришел бы в какой-нибудь «Расинг» и с ним выиграл бы все, а потом еще с какой-нибудь командой. Но такого не бывает, – сказал бывший полузащитник «Спартака».

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48 комментариев
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Так зачем ты обвинял Абаскаля если тренер ничего не решает?
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+76
Мостовой засрал уже всех в РПЛ и вышел на международный уровень
+26
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+26
Фергюссон в МЮ пришел из какого-нибудь Абердина, с которым, можно сказать, выиграл все. Почему-то без Ферги у Абердина дела не пошли так же хорошо.
Есть разница между "от тренера зависит не все" и "от тренера ничего не зависит".
+13
0
+13
Мостовой же учится на тренера. Разве он не понимает, что сильный тренер повышает результаты команды? Это не значит, что бедный Расинг (где он там сейчас?) с Гвардиолой станет чемпионом Испании. Но он был бы стабильно в середине таблицы, боролся бы за еврокубки. А Спартак с Пепом и парой усилений боролся бы за чемпионство, может, раз в 3 года брал, все-таки отрыв от Зенита не как у Факела. Почему все требуют от тренеров чудес?
+7
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+7
Ответ Константин Михайлович
Так зачем ты обвинял Абаскаля если тренер ничего не решает?
ругает, значит небезразличен...
+8
-1
+7
Ответ Константин Михайлович
Так зачем ты обвинял Абаскаля если тренер ничего не решает?
Это другое, то был заказ.
+6
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+6
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+5
-2
+3
Только почему-то Фергюсюн ушел и МЮ покатился...
+3
0
+3
Про Фергюсона забавно, конечно) что из себя представляет МЮ после ухода САФа на пенсию лучше никому не напоминать)
+3
0
+3
Ответ kilo_gilo
Про Фергюсона забавно, конечно) что из себя представляет МЮ после ухода САФа на пенсию лучше никому не напоминать)
А самое главное, что МЮ представлял из себя до прихода Фергюсона. Об этом многие стали забывать.
+3
0
+3
Отгадайте загадку: лает и кусает, потому что его никто не приглашает? ))
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+2
Ответ Personology Center
Отгадайте загадку: лает и кусает, потому что его никто не приглашает? ))
Мост?)
+1
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Ответ </c/>
абсолютно правильное футбольное мнение, я так же говорю с прошлого года и списки приводил тех, кто должен быть слит из клуба, а воз и ныне там...результаты на лицо...
Да я не про Спартак конкретно имею ввиду, а то что он любого тренера ни во что не ставит. Это как 10% Федуна.
+2
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+1
Ответ Константин Михайлович
Так зачем ты обвинял Абаскаля если тренер ничего не решает?
Известно почему - Абаскаль не тренер же, следовательно на него правило не распространяется)
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Ответ </c/>
я говорю это с прошлого года, что только после замены 10-12 игроков балласта и набора более качественных игроков мы сможем сделать рывок...
а может царя поставить на царство? ну, а что? чеканить умеет; тыщу лет отыграл в, каком там клубе; длинные (немытые вечно) патлы; в футболе всё уже придумано...
а чё нет-то? и будет радость Спартаку!
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Ответ ASH11
Мост?)
))
Тот же самый ответ, что и на загадку «зимой и летом чеканит с "приветом"»! )
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Ответ Андрей Валерьевич
Так я и говорю, может всё поменять?
Уверен, что без этого никак.
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Ответ Андрей Валерьевич
Ты прав, сейчас непонятно кто что решает, кто кого назначает.
Делом должны заниматься профессионалы, искать тренера - спортдир, а дело бухгалтера - деньги считать, для принятия решений по спортивному блоку у бухгалтера нет достаточной компетенции.
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ругает, значит небезразличен...
Лучший комментарий в этом году
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Ответ Celsius
Как минимум должна быть прозрачная и понятная процедура принятия решения, а не так, что клубом вертела как хотела не занимающая никаких официальных постов Зарема, которая выгоняла спортивных директоров и игроков, а ответственность за результат этих действий несли другие. И сейчас не лучше, поиск главного тренера - это дело спортивного директора Амарала, но в Спартаке, почему-то, решение о ГТ принимает член совета директоров Жданов, в итоге опять кого-то назначат, а за результат никто не будет отвечать. Амарал ничего не решает, а Жданов - вице-президент Лукойла по финансам, то есть бухгалтер, вот этот бухгалтер и назначит главного тренера. Главный из прежних "подвигов" Жданова - Эшфорт, которого он привел в клуб, эффективность этого решения общеизвестна. Теперь этот бухгалтер назначит еще и главного тренера. А в итоге за результат никто ответственности не понесет, Амарал потому, что решение принимает не он, а Жданов потому, что он ничего не понимает в футболе и спросить с него нечего. До тех пор, пока в Спартаке будет продолжаться подобный хаос, в лучшую сторону ничего не изменится.
Ты прав, сейчас непонятно кто что решает, кто кого назначает.
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Ответ Celsius
Как минимум должна быть прозрачная и понятная процедура принятия решения, а не так, что клубом вертела как хотела не занимающая никаких официальных постов Зарема, которая выгоняла спортивных директоров и игроков, а ответственность за результат этих действий несли другие. И сейчас не лучше, поиск главного тренера - это дело спортивного директора Амарала, но в Спартаке, почему-то, решение о ГТ принимает член совета директоров Жданов, в итоге опять кого-то назначат, а за результат никто не будет отвечать. Амарал ничего не решает, а Жданов - вице-президент Лукойла по финансам, то есть бухгалтер, вот этот бухгалтер и назначит главного тренера. Главный из прежних "подвигов" Жданова - Эшфорт, которого он привел в клуб, эффективность этого решения общеизвестна. Теперь этот бухгалтер назначит еще и главного тренера. А в итоге за результат никто ответственности не понесет, Амарал потому, что решение принимает не он, а Жданов потому, что он ничего не понимает в футболе и спросить с него нечего. До тех пор, пока в Спартаке будет продолжаться подобный хаос, в лучшую сторону ничего не изменится.
Так я и говорю, может всё поменять?
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Мостовой засрал уже всех в РПЛ и вышел на международный уровень
Он скоро на межпланетный выйдет.
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Ответ Валерий Ефимов
Он скоро на межпланетный выйдет.
нью-васюки
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ругает, значит небезразличен...
боюсь даже представить, что означает "значит не безразличен". в любых смыслах.
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Ответ Андрей Валерьевич
А может всю структуру клуба?
так это Саня сам пишет
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Ответ Константин Михайлович
Так зачем ты обвинял Абаскаля если тренер ничего не решает?
Потому что тот чеканить не умеет
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Ответ Personology Center
Отгадайте загадку: лает и кусает, потому что его никто не приглашает? ))
Газаев
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Ответ cruyff14@bk.ru
Газаев ?
Изначально был один правильный ответ, но этот тоже подходит, учитывая ответ оригинальной загадки! )
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венгер и арсенал, симеоне и атлетико, сёмин и локо(до ухода в сборную)
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что-то новенькое от царя=))
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