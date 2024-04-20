Мостовой считает, что даже Гвардиола ничего не изменит в «Спартаке»: «Если бы от тренера зависело все, то Фергюсон после «МЮ» пришел бы в какой-нибудь «Расинг» и с ним выиграл бы все»

Александр Мостовой считает, что «Спартаку» не поможет даже Пеп Гвардиола.

– Получается, хоть приглашай в «Спартак», он ничего не изменит?

– Кого угодно. Все равно играет не тренер, не его помощники, а футболисты.

Если бы от тренера зависело все, то после « » пришел бы в какой-нибудь « » и с ним выиграл бы все, а потом еще с какой-нибудь командой. Но такого не бывает, – сказал бывший полузащитник « ».