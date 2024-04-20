Мостовой считает, что даже Гвардиола ничего не изменит в «Спартаке»: «Если бы от тренера зависело все, то Фергюсон после «МЮ» пришел бы в какой-нибудь «Расинг» и с ним выиграл бы все»
Александр Мостовой считает, что «Спартаку» не поможет даже Пеп Гвардиола.
– Получается, хоть Гвардиолу приглашай в «Спартак», он ничего не изменит?
– Кого угодно. Все равно играет не тренер, не его помощники, а футболисты.
Если бы от тренера зависело все, то Алекс Фергюсон после «МЮ» пришел бы в какой-нибудь «Расинг» и с ним выиграл бы все, а потом еще с какой-нибудь командой. Но такого не бывает, – сказал бывший полузащитник «Спартака».
Есть разница между "от тренера зависит не все" и "от тренера ничего не зависит".
а чё нет-то? и будет радость Спартаку!
Тот же самый ответ, что и на загадку «зимой и летом чеканит с "приветом"»! )
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