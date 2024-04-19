Михаил Кержаков о неназначенном пенальти «Краснодару»: «Меня грамотно заблокировал Кордоба, и я прыгал не в голову игрока, а просто вперед, в пространство»

Михаил Кержаков высказался о моменте с возможным пенальти в пользу «Краснодара».

«Зенит» обыграл «Краснодар» (2:1) в матче 24-го тура Мир .

После игры «быки» обратились в ЭСК РФС из-за эпизода на 97-й минуте, когда, по их мнению, главный судья Сергей Иванов ошибочно не назначил пенальти в ворота «Зенита» за фол вратаря , сыгравшего на выходе.

«Если бы я врезался в игрока кулаками, это должен был быть пенальти, но меня грамотно заблокировал Кордоба, и я прыгал не в голову игрока, а просто вперед, в пространство.

На мой взгляд, пенальти в не было», – сказал голкипер « » Михаил Кержаков.