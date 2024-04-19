Михаил Кержаков о неназначенном пенальти «Краснодару»: «Меня грамотно заблокировал Кордоба, и я прыгал не в голову игрока, а просто вперед, в пространство»

Теги Зенит Михаил Кержаков премьер-лига Россия Краснодар Джон Кордоба Хуниор Алонсо Футбол

Михаил Кержаков высказался о моменте с возможным пенальти в пользу «Краснодара».

«Зенит» обыграл «Краснодар» (2:1) в матче 24-го тура Мир РПЛ.

После игры «быки» обратились в ЭСК РФС из-за эпизода на 97-й минуте, когда, по их мнению, главный судья Сергей Иванов ошибочно не назначил пенальти в ворота «Зенита» за фол вратаря Михаила Кержакова, сыгравшего на выходе.

«Если бы я врезался в игрока кулаками, это должен был быть пенальти, но меня грамотно заблокировал Кордоба, и я прыгал не в голову игрока, а просто вперед, в пространство.

На мой взгляд, пенальти в Краснодаре не было», – сказал голкипер «Зенита» Михаил Кержаков.

18 комментариев
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Там кроме борьбы ничего и не было.
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Не "неназначенный", а выдуманный пенальти.
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Забавное словосочетание "прыгнул в пространство")
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Ответ ltkmaby
Дешевая отмазка, судьи как всегда на стороне газпрома.
Сначала стоит посмотреть матч, а уж потом говорить про судейство, а если смотрели, сочувствую, смотрите через одно место
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Ответ ne4sp
если это удар в голову, то Мостовой и Оласо успели в зарубиться по правилам UFC, и первый выиграл нокаутом соперника)
Так и не надо сильного удара как рукой так и ногой, достаточно не сыграть в мяч, Кержаков это сделал, вместо мяча была голова, чистый пенальти
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Ответ Всеволод Бобров
Так и не надо сильного удара как рукой так и ногой, достаточно не сыграть в мяч, Кержаков это сделал, вместо мяча была голова, чистый пенальти
дружище, при всей моей возможной объективности, ты сейчас хочешь сказать, что Краснодар имел право пробить пенальти, когда игрок Краснодара не игравший в мяч, почувствовал руку Кержакова на макушке, ты жертва своей позиции обиженного болельщика, увы)
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