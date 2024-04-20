Эми Мартинес дисквалифицирован на 1-й матч 1/2 ЛК против «Олимпиакоса» из-за перебора карточек

Теги Астон Вилла дисквалификации Олимпиакос Эмилиано Мартинес Лига конференций УЕФА Футбол

Эмилиано Мартинес пропустит матч с «Олимпиакосом» из-за дисквалификации.

Вратарь «Астон Виллы» не примет участия в первой игре 1/2 финала Лиги конференций из-за перебора желтых карточек. Представитель УЕФА подтвердил данную информацию.

Аргентинец получил три предупреждения по ходу матчей 1/4 финала с «Лиллем» (2:1, 1:2, 4:3 по пен.), в том числе две желтые в ответной игре.

Мартинеса чуть не удалили во время серии пенальти. Да-да, за трэш-ток

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9 комментариев
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Довыпендривался
+7
-1
+6
Ответ Игорь М.
Вилла без основного вратаря, скорее всего, проиграет этот матч:((
Да с чего бы это ?вилла сильнее намного ,в запасе опытный Ульсен,тоже много где поиграл
+3
0
+3
Ну всего на один матч же. Серия пенальти возможна по итогам двух ведь ))
+2
0
+2
Ответ Вадим Сидоров
Интересно, а если бы он прямую красную получил в серии пенальти (допустим за плевок в соперника), удалили бы или продолжал стоять?))
удалили бы
+1
0
+1
Ответ Арсен Талант-Уулу
Разве перед полуфиналом карточки не сгорают?
карточки сгорают, дисквалификации нет
+1
0
+1
Интересно, а если бы он прямую красную получил в серии пенальти (допустим за плевок в соперника), удалили бы или продолжал стоять?))
0
0
0
Разве перед полуфиналом карточки не сгорают?
0
0
0
Ответ Игорь М.
Вилла без основного вратаря, скорее всего, проиграет этот матч:((
7.5 на греков, удачи
0
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