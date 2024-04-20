Эми Мартинес дисквалифицирован на 1-й матч 1/2 ЛК против «Олимпиакоса» из-за перебора карточек
Эмилиано Мартинес пропустит матч с «Олимпиакосом» из-за дисквалификации.
Вратарь «Астон Виллы» не примет участия в первой игре 1/2 финала Лиги конференций из-за перебора желтых карточек. Представитель УЕФА подтвердил данную информацию.
Аргентинец получил три предупреждения по ходу матчей 1/4 финала с «Лиллем» (2:1, 1:2, 4:3 по пен.), в том числе две желтые в ответной игре.
Мартинеса чуть не удалили во время серии пенальти. Да-да, за трэш-ток