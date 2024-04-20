Ташуев о 0:2 от «Краснодара»: «Факел» сам себе два гола организовал. Такие ошибки на этом уровне наказываются»
Сергей Ташуев оценил поражение «Факела» от «Краснодара» (0:2) в Мир РПЛ.
— Мы прекрасно понимаем силу «Краснодара» и прекрасно понимаем наши проблемы. В частности, травмы ребят и болезни: Божин, Мендель, Якимов — это наши стержневые и профильные футболисты. Это достаточно серьезные потери.
Во втором тайме сами себе два гола организовали. К сожалению. Такие ошибки на этом уровне наказываются. Мы призывали ребят быть более надежными, но нас наказали.
— Команда не может забить второй матч подряд.
— Это меня расстраивает. Но пока от нас где‑то и удача отвернулась. Где‑то и исполнения не хватает. Будем эту ситуацию исправлять, — сказал главный тренер «Факела».