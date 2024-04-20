Ташуев о 0:2 от «Краснодара»: «Факел» сам себе два гола организовал. Такие ошибки на этом уровне наказываются» 

Теги премьер-лига Россия Сергей Ташуев Факел Краснодар Футбол

Сергей Ташуев оценил поражение «Факела» от «Краснодара» (0:2) в Мир РПЛ.

— Мы прекрасно понимаем силу «Краснодара» и прекрасно понимаем наши проблемы. В частности, травмы ребят и болезни: Божин, Мендель, Якимов — это наши стержневые и профильные футболисты. Это достаточно серьезные потери.

Во втором тайме сами себе два гола организовали. К сожалению. Такие ошибки на этом уровне наказываются. Мы призывали ребят быть более надежными, но нас наказали.

— Команда не может забить второй матч подряд.

— Это меня расстраивает. Но пока от нас где‑то и удача отвернулась. Где‑то и исполнения не хватает. Будем эту ситуацию исправлять, — сказал главный тренер «Факела».

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10 комментариев
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Ответ Мельников Михаил
Из 15 челов, выходивших в этот день на поле в футболках ФК Краснодар было только 2 игрока, что могут выступать за сборную страны. Два!!! Даже на замены выходили только леги. Даже на 90+ минуте выпускают лега. Идите в даль....мне такой клуб не интересен. Желаю сплошной спортивной неудачи. Буду болеть против в любом матче.
ой тыж божечки. такого преданного болельщика потеряли. как жить то теперь?
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Ответ Alestern
Клубы, типа факела, урала, сочи и им подобные, только со Спартаком костьми ложатся, видимо задача на сезон именно такая у них ).. потом пусть не удивляются вылету из РПЛ (карма).
Опять заговор против Спартака
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В первом тайме могли 4 забивать. Факел создал два момента, первый на 78ой минуте. Было бы странно, еслиб результат матча был другим.
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Ответ Евгений Матыцын
У Лобановского или Бескова такой чел как Мастерной даже на лавке не сидел бы за такой косяк!!!! На базе полы мыл бы!!!! А он его защищает, Краснодар сильнее спору нет но так пропускать нельзя!!!! 1,5 тыс приехали болельщиков, тысячи у Телека и смотрим как выходит Мастерной и говорит на Кордоба забей гол!!!!!
интересно, кто бы играл у Лобановского или Бескова, будь в заявке их клуба 25 таких Мастерных (а ведь в Факеле и похуже игроки есть))))
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У Лобановского или Бескова такой чел как Мастерной даже на лавке не сидел бы за такой косяк!!!! На базе полы мыл бы!!!! А он его защищает, Краснодар сильнее спору нет но так пропускать нельзя!!!! 1,5 тыс приехали болельщиков, тысячи у Телека и смотрим как выходит Мастерной и говорит на Кордоба забей гол!!!!!
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Ответ юра георгиевский
Хочется спросить у Ташуева, а кто должен был быть виноватым в этом матче, если вы сами там играли с краснодарцами ... ?! Меня удивляют такие интервью, типа «мы сами виноваты, что сами пропустили», 😂 Ну, а кто ещё должен быть виноватым. 😹 Ташуев, так игра футбол из этого и состоит, что кто-то ошибается, а другой за это, ему забивает гол. По-другому не бывает.
Частенько виноваты бывают судьи, погода, поле, мяч, болельщики, да вообще все, что угодно, только не тренер и футболисты
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