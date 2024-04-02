Баджо – лучший атакующий игрок в истории Италии по версии FourFourTwo. Дель Пьеро – 6-й, Тотти – 8-й

Роберто Баджо признан лучшим атакующим игроком в истории Италии по версии FourFourTwo.

Британский журнал поставил экс-футболиста «Фиорентины», « », « » и « » на первое место в списке из 32 игроков. В топ-10 вошли:

1.

2. Джузеппе Меацца

3.

4. Сильвио Пиола

5. Луиджи Рива

6. Алессандро Дель Пьеро

7. Джампьеро Бониперти

8. Франческо Тотти

9. Гульельмо Габетто

10. Джанлука Виалли.

Кристиан Вьери занял 11-е место, Лука Тони – 13-е, Роберто Манчини – 17-е, Джанфранко Дзола – 19-е, Чиро Иммобиле стал 20-м, Филиппо Индзаги – 21-м, Антонио Ди Натале – 26-м, Альберто Джилардино – 27-м.