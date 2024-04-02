Баджо – лучший атакующий игрок в истории Италии по версии FourFourTwo. Дель Пьеро – 6-й, Тотти – 8-й

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Роберто Баджо признан лучшим атакующим игроком в истории Италии по версии FourFourTwo.

Британский журнал поставил экс-футболиста «Фиорентины», «Ювентуса», «Милана» и «Интера» на первое место в списке из 32 игроков. В топ-10 вошли:

1. Роберто Баджо

2. Джузеппе Меацца

3. Паоло Росси

4. Сильвио Пиола

5. Луиджи Рива

6. Алессандро Дель Пьеро

7. Джампьеро Бониперти

8. Франческо Тотти

9. Гульельмо Габетто

10. Джанлука Виалли.

Кристиан Вьери занял 11-е место, Лука Тони – 13-е, Роберто Манчини – 17-е, Джанфранко Дзола – 19-е, Чиро Иммобиле стал 20-м, Филиппо Индзаги – 21-м, Антонио Ди Натале – 26-м, Альберто Джилардино – 27-м.

66 комментариев
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Росси помню плохо, только по
ЧМ -82 . Из остальных, чью игру видел - Баджо величайший! Дель Пьеро -великий!
+29
-3
+26
На мой вкус, а я видел почти всех игроков в деле, Роберто Баджо и правда лучший, второй Алессандро Дель Пьеро, остальные места воздержусь расставлять! Всем Peace ✌️
+24
-4
+20
Дель Пьеро любимый игрок на всё времена, но Баджо лучший
+22
-2
+20
Ответ Авторитетное Мнение
Застал только Баджо, Тотти и Дель Пьеро, из них троих выбрал бы последнего
Видел также всю эту троицу. Выбрал бы разумеется Хвостика☺️
+18
-3
+15
Хвостик играл божественно .
Дело вкуса коечно , но из всех итальянцев в серии А 90-х он был лучший
P.S. И да , я предвзят
+9
-1
+8
Иммобиле - 20-й? Это оскорбление просто для всех итальянцев.
+11
-4
+7
Застал только Баджо, Тотти и Дель Пьеро, из них троих выбрал бы последнего
+14
-7
+7
Ну насчет первого места все по делу
+8
-1
+7
Ответ Joey Ramone
Увы, робяты, но круче Вьери напа у Италии никогда не было. Да и рейтинг без Альтобелли и Бонинсеньи в десятке, короче всё понятно.
Если чисто как напа..как атакующего Хвостик отдельно от всех
+4
0
+4
Ох, Баджо прям в самое сердце. Помню его отлично, это было какое-то великолепие.
+4
0
+4
Ответ Авторитетное Мнение
Застал только Баджо, Тотти и Дель Пьеро, из них троих выбрал бы последнего
Дель Пьеро в сравнении с Баджо это Сапогов.
+7
-3
+4
Условно Росси в деле не видел. Спорить с этой десяткой и расположением в ней бесполезно. У меня только один вопрос - Индзаги ниже Тони, да еще и так сильно. Да, Тони на победном ЧМ основной, я понимаю, но как-то я немного в шоке.
+3
0
+3
Я знал, что Ривера скрытый либеро)))) Обладателя ЗМ и легенду Милана просто в списке нет))))
+3
-1
+2
Ответ Пользователь_2882
Ну он такой же атакующий был, как Пирло +-.
Ривера был атакующим полузащитником, и забивал гораздо больше Пирло, он даже как-то лучшим бомбардиром Чемпионата Италии стал
+2
0
+2
интересно, а на каком месте Беттега?
+2
0
+2
Номер один навсегда
+3
-1
+2
Что Иммобиле делает в 20-ке???
+3
-1
+2
Баджо любимый игрок детства.
Он влюблял в свою игру.
Жаль, что как то потерялся после окончания карьеры.
+3
-1
+2
Ответ стоун
интересно, а на каком месте Беттега?
На 16-м месте.
+2
0
+2
Ответ melmi
Хвостик играл божественно . Дело вкуса коечно , но из всех итальянцев в серии А 90-х он был лучший P.S. И да , я предвзят
да не только из итальянцев😬☺️
+2
0
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обладателя Золотого Мяча Джанни Риверы нет даже в десятке, сильно, это же не рейтинг нападающих и бомбардиров, а атакующих игроков
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0
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Ответ zhenik7887@
Что Иммобиле делает в 20-ке???
Конечно, что чемпион Европы, обладатель ЗБ и автор 300+ голов делает в 20-ке))
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Только Тотти. Максимум, Баджо выше.
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В наши времена. Росси, Альтобелли, Конти, Антониони, Манчини, Джаннини, Р.Баджо, Виалли, Раванелли, Вьери, Дель Пьеро, Ф.Индзаги...
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Росси не слишком высоко?!
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Баджо вне конкуренции. Более гениального игрока в Италии не было.
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Ответ Сергей Орлов
Дель Пьеро в сравнении с Баджо это Сапогов.
Подобную фразу может сказать человек с интеллектом Алиева
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Ответ Сергей Орлов
Дель Пьеро в сравнении с Баджо это Сапогов.
Ты далек от футбола, как сапоги от бутс значит.
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Ответ rooney pers
Паоло Росси только за один ЧМ? Это конечно дорого стоит и он в этот год ЗМ взял, но лучший в истории???
Все лишь гол Аргентине, хет-трик Бразилии в легендарном матче, дубль полякам в полуфинале и гол Германии в финале

Мало что ли ?
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Ответ Северный болельщик
Балотелли мог бы возглавить рейтинг, если бы серых клеток в голове было бы хоть чутка побольше! Талант был уникальный.
Ничего прям уникального, кроме опилок в голове, там не было.
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