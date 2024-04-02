Баджо – лучший атакующий игрок в истории Италии по версии FourFourTwo. Дель Пьеро – 6-й, Тотти – 8-й
Роберто Баджо признан лучшим атакующим игроком в истории Италии по версии FourFourTwo.
Британский журнал поставил экс-футболиста «Фиорентины», «Ювентуса», «Милана» и «Интера» на первое место в списке из 32 игроков. В топ-10 вошли:
2. Джузеппе Меацца
3. Паоло Росси
4. Сильвио Пиола
5. Луиджи Рива
6. Алессандро Дель Пьеро
7. Джампьеро Бониперти
8. Франческо Тотти
9. Гульельмо Габетто
10. Джанлука Виалли.
Кристиан Вьери занял 11-е место, Лука Тони – 13-е, Роберто Манчини – 17-е, Джанфранко Дзола – 19-е, Чиро Иммобиле стал 20-м, Филиппо Индзаги – 21-м, Антонио Ди Натале – 26-м, Альберто Джилардино – 27-м.
ЧМ -82 . Из остальных, чью игру видел - Баджо величайший! Дель Пьеро -великий!
Дело вкуса коечно , но из всех итальянцев в серии А 90-х он был лучший
P.S. И да , я предвзят
Он влюблял в свою игру.
Жаль, что как то потерялся после окончания карьеры.
Мало что ли ?