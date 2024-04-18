Фердинанд о Санчо: «Он покинул «МЮ» на плохой ноте, а теперь сыграет в полуфинале ЛЧ – кто мог предположить такое? Ему многое нужно доказать, и он это делает»
Рио Фердинанд высоко оценил игру Джейдона Санчо в дортмундской «Боруссии».
«Мы просили Санчо проявить себя. Ему нужно многое доказать, и он делает это.
Он покинул «Манчестер Юнайтед» на плохой ноте, а теперь сыграет в полуфинале Лиги чемпионов против «ПСЖ». Кто мог предположить такой сценарий? Он не мог этого предвидеть», – сказал бывший игрок «МЮ» в эфире TNT Sports.
Санчо принес «Дортмунду» 1/4 финала ЛЧ. Не хочет обратно к Тен Хагу
14 игр = 2+1
против
34 игры = 6+8
если это "доказывает", то тогда ок, пусть так
Может быть Ван де Бек? Может быть полено Межбри, который ни одного полного матча не сыграл за Севилью?
Или Санчо с 2+1 за 15 матчей это ренессанс?
У него 2+2 в 14 матчах. Но это не самое главное. Если вы смотрели матчи Дортмунда, то можете увидеть, что когда он с мячом, его прикрывают сразу 2-3 игрока. Таким образом он заставляет соперников играть в меньшенсве, стягивая некоторых на себя. Это создает дыры, через которые могут просачиваться его партнёры. Благодаря его техническим навыкам, Дортмунд может играть через сложные комбинации в атаке. Чаще всего он взаимодействует с Маатсеном.
Так же хорошо отрабатывает в защите. Опускается к Маатсену, и вместе с ним нейтрализуют фланговую угрозу соперника.
Его вклад в игру огромен. Именно благодаря нему Дортмунд в атаке стал играть интереснее, чем в первой половине сезона.
Кстати, в недавнем матче с Атлетико гол Маатсена был забит после вырезания Санчо паса сквозь полкоманды матрасов. Но люди игрока судить будут только по сухой статистики результативных действий.
В этом больше заслуга например Забитцера, которого МЮ не захотел выкупать летом по вполне приемлимому ценнику))
Я абсолютно согласен что стата - это не только голевые действия, но к ней не часто прибегаю так как большинство местных болельщиков либо матчи не смотрят либо смотрят по хайлайтам и аргументы про изоляции, продвигающие передачи летят как горох в бетонную стену.
Ирония в том, что Санчо на текущий момент, играет хуже чем в сезоне 22/23 при Эрике, а это его лучший сезон с момента прихода в МЮ и при этом «фанаты» Джейдона пишут что это он «разрывает лигу» и тут же пишут что Эрик в прошлом сезоне сгнобил Санчо.