Фердинанд о Санчо: «Он покинул «МЮ» на плохой ноте, а теперь сыграет в полуфинале ЛЧ – кто мог предположить такое? Ему многое нужно доказать, и он это делает»

Рио Фердинанд высоко оценил игру Джейдона Санчо в дортмундской «Боруссии».

«Мы просили проявить себя. Ему нужно многое доказать, и он делает это.

Он покинул « » на плохой ноте, а теперь сыграет в полуфинале чемпионов против « ». Кто мог предположить такой сценарий? Он не мог этого предвидеть», – сказал бывший игрок «МЮ» в эфире TNT Sports.

Санчо принес «Дортмунду» 1/4 финала ЛЧ. Не хочет обратно к Тен Хагу