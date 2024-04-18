Фердинанд о Санчо: «Он покинул «МЮ» на плохой ноте, а теперь сыграет в полуфинале ЛЧ – кто мог предположить такое? Ему многое нужно доказать, и он это делает»

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Джейдон Санчо Футбол

Рио Фердинанд высоко оценил игру Джейдона Санчо в дортмундской «Боруссии».

«Мы просили Санчо проявить себя. Ему нужно многое доказать, и он делает это.

Он покинул «Манчестер Юнайтед» на плохой ноте, а теперь сыграет в полуфинале Лиги чемпионов против «ПСЖ». Кто мог предположить такой сценарий? Он не мог этого предвидеть», – сказал бывший игрок «МЮ» в эфире TNT Sports.

Санчо принес «Дортмунду» 1/4 финала ЛЧ. Не хочет обратно к Тен Хагу

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31 комментарий
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Тогда уж и про Забитцера можно сказать. А вообще, сам Санчо в нынешнем Дортмунде не так сильно определяет игру, добавляет вариативности, но не ведет ее
+22
-3
+19
Ответ Royal Watcher
Санчо как любой нормальный игрок не мог себя проявить в МЮ потому что никто из игроков этой команды не знает во что они должны играть, и спасибо за это надо сказать 7Хагу…
Почему-то Гарначо знает во что должен играть, а Санчо и в Дортмунде не блещет
+23
-10
+13
Санчо как любой нормальный игрок не мог себя проявить в МЮ потому что никто из игроков этой команды не знает во что они должны играть, и спасибо за это надо сказать 7Хагу…
+24
-17
+7
Ответ madaev
А что такого ? Санчо отличный игрок, очень техничный, умный, просто посмотрите на его статистику за сезоны в Дортмунде, космос, ну а то, что в мю не пошло, не удивительно, там бы и Пеле потерялся
У него и после возвращения в Дортмунд стата так себе: 2+1 в 15 матчах
+8
-3
+5
Ответ Royal Watcher
Санчо как любой нормальный игрок не мог себя проявить в МЮ потому что никто из игроков этой команды не знает во что они должны играть, и спасибо за это надо сказать 7Хагу…
Как будто при ОГС и Рагнике феерил а при Тен Хаге не знает во что играть?
+5
0
+5
не знаю, чего он там делает, но статистика хуже, чем у Забитцера. вот, кого МЮ напрасно отпустил

14 игр = 2+1
против
34 игры = 6+8

если это "доказывает", то тогда ок, пусть так
+7
-2
+5
А что такого ? Санчо отличный игрок, очень техничный, умный, просто посмотрите на его статистику за сезоны в Дортмунде, космос, ну а то, что в мю не пошло, не удивительно, там бы и Пеле потерялся
+13
-9
+4
Ответ Black Phoenix
Тенденция: почему-то нынешние звёзды МЮ тухнут и деградируют в Манчестере, но как только предоставляется возможность блеснуть в аренде в другом клубе - происходит резкий ренессанс карьеры. Эффект ЭТХ?
А есть примеры ренессанса?
Может быть Ван де Бек? Может быть полено Межбри, который ни одного полного матча не сыграл за Севилью?
Или Санчо с 2+1 за 15 матчей это ренессанс?
+4
0
+4
Ответ Макс Голубцов
У него и после возвращения в Дортмунд стата так себе: 2+1 в 15 матчах
Стата это не только голевые действия.
У него 2+2 в 14 матчах. Но это не самое главное. Если вы смотрели матчи Дортмунда, то можете увидеть, что когда он с мячом, его прикрывают сразу 2-3 игрока. Таким образом он заставляет соперников играть в меньшенсве, стягивая некоторых на себя. Это создает дыры, через которые могут просачиваться его партнёры. Благодаря его техническим навыкам, Дортмунд может играть через сложные комбинации в атаке. Чаще всего он взаимодействует с Маатсеном.
Так же хорошо отрабатывает в защите. Опускается к Маатсену, и вместе с ним нейтрализуют фланговую угрозу соперника.
Его вклад в игру огромен. Именно благодаря нему Дортмунд в атаке стал играть интереснее, чем в первой половине сезона.

Кстати, в недавнем матче с Атлетико гол Маатсена был забит после вырезания Санчо паса сквозь полкоманды матрасов. Но люди игрока судить будут только по сухой статистики результативных действий.
+4
-1
+3
Ответ Royal Watcher
Санчо как любой нормальный игрок не мог себя проявить в МЮ потому что никто из игроков этой команды не знает во что они должны играть, и спасибо за это надо сказать 7Хагу…
А почему при Оле не проявлял себя ?
+3
0
+3
Тен Хаг научил Санчо и Забитцера доминированию и теперь они играют в полуфинале ЛЧ, все логично.
+2
0
+2
Ответ Ashan Sorokin
Санчо по уровню игры на голову сильнее Рэшфорда и Антони но 7хаг своих любимчиков не обидет
Поэтому Антони за последние 3 месяца Антони вышел в старте 2 или 3 раза?
+2
0
+2
Ну по факту Санчо ушел на повышение. Боруссия, при том что версия Терзича, не самая стабильная, однозначно выше классом, чем МЮ.
+1
0
+1
Не многие после перехода в АПЛ могут показывать тот же уровень игры который они демонстрировали .
+1
0
+1
Ответ Любезный Коссутий
не знаю, чего он там делает, но статистика хуже, чем у Забитцера. вот, кого МЮ напрасно отпустил 14 игр = 2+1 против 34 игры = 6+8 если это "доказывает", то тогда ок, пусть так
Забитцер даже лучшим ассистентом ЛЧ успел стать. 5 из 8 его ассистов приходятся на ЛЧ. Феноменальная стата для бокс-ту-бокс.
+1
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Если бы еще в этом была заслуга Санчо)

В этом больше заслуга например Забитцера, которого МЮ не захотел выкупать летом по вполне приемлимому ценнику))
+1
0
+1
Ответ Любезный Коссутий
не знаю, чего он там делает, но статистика хуже, чем у Забитцера. вот, кого МЮ напрасно отпустил 14 игр = 2+1 против 34 игры = 6+8 если это "доказывает", то тогда ок, пусть так
Это, скорее, лишнее напоминание о том, что и Забитцер МЮ оказался не нужен.
+2
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+1
Совпадение. Джонни Ван де Беек тоже там недавно играл.
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Ответ Answer1
Тен Хаг научил Санчо и Забитцера доминированию и теперь они играют в полуфинале ЛЧ, все логично.
Артета доминирует , пора бы уже запомнить .
0
0
0
Ответ Black Phoenix
Тенденция: почему-то нынешние звёзды МЮ тухнут и деградируют в Манчестере, но как только предоставляется возможность блеснуть в аренде в другом клубе - происходит резкий ренессанс карьеры. Эффект ЭТХ?
Не в одном 7Хаге дело, к сожалению
+1
-1
0
Ответ Royal Watcher
Санчо как любой нормальный игрок не мог себя проявить в МЮ потому что никто из игроков этой команды не знает во что они должны играть, и спасибо за это надо сказать 7Хагу…
У терзтча конечно же поставлена игра))
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АПЛ не его лига, вот и всё! Он классный игрок
0
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Ответ S H A R K
Стата это не только голевые действия. У него 2+2 в 14 матчах. Но это не самое главное. Если вы смотрели матчи Дортмунда, то можете увидеть, что когда он с мячом, его прикрывают сразу 2-3 игрока. Таким образом он заставляет соперников играть в меньшенсве, стягивая некоторых на себя. Это создает дыры, через которые могут просачиваться его партнёры. Благодаря его техническим навыкам, Дортмунд может играть через сложные комбинации в атаке. Чаще всего он взаимодействует с Маатсеном. Так же хорошо отрабатывает в защите. Опускается к Маатсену, и вместе с ним нейтрализуют фланговую угрозу соперника. Его вклад в игру огромен. Именно благодаря нему Дортмунд в атаке стал играть интереснее, чем в первой половине сезона. Кстати, в недавнем матче с Атлетико гол Маатсена был забит после вырезания Санчо паса сквозь полкоманды матрасов. Но люди игрока судить будут только по сухой статистики результативных действий.
Уважаемый Шарк, большое спасибо за комментарий, мнение и наблюдения.

Я абсолютно согласен что стата - это не только голевые действия, но к ней не часто прибегаю так как большинство местных болельщиков либо матчи не смотрят либо смотрят по хайлайтам и аргументы про изоляции, продвигающие передачи летят как горох в бетонную стену.

Ирония в том, что Санчо на текущий момент, играет хуже чем в сезоне 22/23 при Эрике, а это его лучший сезон с момента прихода в МЮ и при этом «фанаты» Джейдона пишут что это он «разрывает лигу» и тут же пишут что Эрик в прошлом сезоне сгнобил Санчо.
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можно подумать что этот #@внюк команду вывел
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В МЮ нужен сначала футбольное руководство, который ставит цели, мечтать про вершину. А потом и все придёт в порядок. Вся надежда тол ко на Ретклифа. Эх был бы руководитель как Перец в МЮ
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