Илкай Гюндоган: «Барса» на правильном пути. У нас не провальный сезон, благодаря трудностям ты растешь»

«Очень хорошо чувствую себя в команде, но знаю, что могу добиться еще большего. Как команда мы тоже можем добиться большего. Да, нам пришлось столкнуться со многими трудностями, очевидно, мы потеряли много игроков из-за травм, что изменило баланс в составе.

Но мы все же проделали огромную работу, чтобы оставаться так долго в Лиге чемпионов, быть вторыми в Ла Лиге и все еще пытаться бороться до конца. Если честно, я бы не сказал, что это провальный сезон, потому что всегда нужно преодолевать трудности, и именно так ты растешь.

Если не получаешь такого опыта, если не справляешься с трудностями в карьере или в течение сезона, то у тебя нет большого потенциала для развития. Мы находимся на правильном пути.

Очевидно, что нам еще предстоит закончить сезон, и сейчас наша цель – набрать как можно больше очков, чтобы увидеть, как повернется сезон.

И хоть очень обидно вылетать из еврокубков таким образом, я все равно верю, что это может стать большим толчком, особенно в Лиге чемпионов, и большим уроком для следующего сезона.

За карьеру я играл в Лиге чемпионов 10-12 сезонов, а выиграл ее лишь раз. У меня было так много поражений за э и сезоны. Ты учишься на каждом из них и в какой-то момент понимаешь, что нужно делать.

Поражения – часть игры. Нужно извлекать из них уроки и использовать в качестве мотивации, чтобы в следующий раз выступить лучше. Следующий большой вызов и возможность уже не за горами – в воскресенье», – сказал хавбек «Барсы».