Илкай Гюндоган: «Барса» на правильном пути. У нас не провальный сезон, благодаря трудностям ты растешь»

Теги Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Илкай Гюндоган Футбол

«Очень хорошо чувствую себя в команде, но знаю, что могу добиться еще большего. Как команда мы тоже можем добиться большего. Да, нам пришлось столкнуться со многими трудностями, очевидно, мы потеряли много игроков из-за травм, что изменило баланс в составе.

Но мы все же проделали огромную работу, чтобы оставаться так долго в Лиге чемпионов, быть вторыми в Ла Лиге и все еще пытаться бороться до конца. Если честно, я бы не сказал, что это провальный сезон, потому что всегда нужно преодолевать трудности, и именно так ты растешь.

Если не получаешь такого опыта, если не справляешься с трудностями в карьере или в течение сезона, то у тебя нет большого потенциала для развития. Мы находимся на правильном пути.

Очевидно, что нам еще предстоит закончить сезон, и сейчас наша цель – набрать как можно больше очков, чтобы увидеть, как повернется сезон.

И хоть очень обидно вылетать из еврокубков таким образом, я все равно верю, что это может стать большим толчком, особенно в Лиге чемпионов, и большим уроком для следующего сезона.

За карьеру я играл в Лиге чемпионов 10-12 сезонов, а выиграл ее лишь раз. У меня было так много поражений за э и сезоны. Ты учишься на каждом из них и в какой-то момент понимаешь, что нужно делать.

Поражения – часть игры. Нужно извлекать из них уроки и использовать в качестве мотивации, чтобы в следующий раз выступить лучше. Следующий большой вызов и возможность уже не за горами – в воскресенье», – сказал хавбек «Барсы».

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32 комментария
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С такими шикарными детишками как Ямаль, Кубарси, Педри и тд – всё будет хорошо у бчк и это я без иронии. Надо просто немного поубавить пафоса, затерпеть сезон-другой и возвращаться
+25
-3
+22
Всё таки какой же Гюндоган шикарный игрок. Пришёл в кризисную Барселону с почти непобедимого Ман Сити и с ходу стал лидером и лучшим игроком команды. Мало того что сам всегда стабильно хорошо играет, так он ещё почти никогда не травмируется.

Лучший игрок Барсы прямо сейчас.
+13
-1
+12
Ответ usman703
До сих пор зол на Араухо. Дело даже не в трофее ЛЧ, а в деньгах, которые клуб мог поднять пройдя в дальнейшем в финал ЛЧ и выйдя на клубный ЧМ. Теперь будет недостача в несколько десятков миллионов, которые Барсе бы очень помогли
все ошибаются и это абсолютно нормально
+5
-1
+4
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален пользователем
Сплавят Араухо за 80-85 млн в Баварию и всё. Ну это в идеале
+1
0
+1
Ответ Nacho13
Гави травму получил до конца сезона. В отличии от бывшего перспективным Фати он уже готовый топ-игрок. Если здоровье позволит, он им и останется. По Ямалу ещё могут быть вопросы, по Гави точно нет.
Правда? Действительно, после крестов все всегда продолжают на том же уровне...
+1
0
+1
Ответ Evergreen
С такими шикарными детишками как Ямаль, Кубарси, Педри и тд – всё будет хорошо у бчк и это я без иронии. Надо просто немного поубавить пафоса, затерпеть сезон-другой и возвращаться
А куда из этого списка делись Фати, Гави и прочие? У бчк молодëжь вырастает далеко не всегда...
+6
-5
+1
Ответ Evergreen
С такими шикарными детишками как Ямаль, Кубарси, Педри и тд – всё будет хорошо у бчк и это я без иронии. Надо просто немного поубавить пафоса, затерпеть сезон-другой и возвращаться
Кубарси играл против ПСЖ увереннее и выглядел более матерым игроком нежели Араухо. Меня это поразило
+2
-1
+1
Ответ Этот Райола хочет денег
Гюндоган и МанСити это как идеальная пара, которая рассталась, каждый нашел себе новую/нового, а там не срослось. А лицо то держать надо)...
Гюндоган и с Сити вылетал немало из ЛЧ
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Комментарий удален пользователем
Ответ Aziz Kurmanbekov
Всё таки какой же Гюндоган шикарный игрок. Пришёл в кризисную Барселону с почти непобедимого Ман Сити и с ходу стал лидером и лучшим игроком команды. Мало того что сам всегда стабильно хорошо играет, так он ещё почти никогда не травмируется. Лучший игрок Барсы прямо сейчас.
В последней игре он был одним из худших ,как и вся полузащита в целом
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Ответ leon01
Ты в ман сити и в Барселоне как два разных Гюндогана
Он прекрасен везде где играет
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Ответ leon01
Ты в ман сити и в Барселоне как два разных Гюндогана
Да, но справедливости ради и партнёры у него в Барсе и МС немного разного уровня
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Ответ Pelerin
Если бы ты прочëл всю беседу с начала, то понял, что речь не о гарантированном окончании карьеры. А о том, что бчк уже много молодëжи потеряла и из нынешней тоже многих потеряет.
Ну это спорт
На их место придут другие
Спокойно назову троих , которые будут с основой уже этим летом
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Ответ zzzeeerrrooo
Тот же Хави вышел на другой уровень так у него ещё и рецидив был ... Достаточно много топов возвращалось в элиту
Если бы ты прочëл всю беседу с начала, то понял, что речь не о гарантированном окончании карьеры. А о том, что бчк уже много молодëжи потеряла и из нынешней тоже многих потеряет.
0
0
0
Ответ Pelerin
А куда из этого списка делись Фати, Гави и прочие? У бчк молодëжь вырастает далеко не всегда...
Гави лечится. Вылечится и все будет тип топ
+1
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0
Ответ Pelerin
А куда из этого списка делись Фати, Гави и прочие? У бчк молодëжь вырастает далеко не всегда...
Гави травму получил до конца сезона. В отличии от бывшего перспективным Фати он уже готовый топ-игрок. Если здоровье позволит, он им и останется. По Ямалу ещё могут быть вопросы, по Гави точно нет.
+2
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Ответ CopaAmerica
Странно что на установке игрокам не обьяснили не фолить на грани удаления скажем в 1м тайме, все таки ведем после первой игры , цена игры - клубный чемп мира и 50 + млн, многое зависит от предматчевых настроек
Барселона последние годы как было колхозная команда, таким и осталось
Оборона у них проходной двор
За последние годы сколько раз унижали Барселону, не со считать.
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Ответ CopaAmerica
Странно что на установке игрокам не обьяснили не фолить на грани удаления скажем в 1м тайме, все таки ведем после первой игры , цена игры - клубный чемп мира и 50 + млн, многое зависит от предматчевых настроек
Не, это даже объяснять не надо. Футболист 20+ обычно понимает это. Тем более один из капитанов и центральный защитник.
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Ответ van basten
все ошибаются и это абсолютно нормально
проблема в том, что он даже не считает, что ошибся, он считает, что ошибся судья, а не он
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Ответ van basten
все ошибаются и это абсолютно нормально
Это слишком лоховская ошибка, прям без особых причин.
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Ответ usman703
До сих пор зол на Араухо. Дело даже не в трофее ЛЧ, а в деньгах, которые клуб мог поднять пройдя в дальнейшем в финал ЛЧ и выйдя на клубный ЧМ. Теперь будет недостача в несколько десятков миллионов, которые Барсе бы очень помогли
Странно что на установке игрокам не обьяснили не фолить на грани удаления скажем в 1м тайме, все таки ведем после первой игры , цена игры - клубный чемп мира и 50 + млн, многое зависит от предматчевых настроек
+1
-1
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Ответ usman703
Сплавят Араухо за 80-85 млн в Баварию и всё. Ну это в идеале
Тухлый уходит, а Араухо - это не топ-защитник.
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Илкай все правильно
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Да барса в правильном пути!!!
Как чуть сильнее соперник барса проваливается.
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Гюндоган и МанСити это как идеальная пара, которая рассталась, каждый нашел себе новую/нового, а там не срослось. А лицо то держать надо)...
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Похоже не сладко Гюндогану после вылета из ЛЧ и критики Араухо.
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