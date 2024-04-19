Милан — Интер: прогноз на матч 22 апреля 2024, Итальянская Серия A

Программу 33 тура чемпионата Италии завершает миланское дерби. В Милане на поле стадиона «Сан-Сиро» сыграют «Милан» — «Интер». Игра пройдет 22 апреля, начало встречи в 21:45 по московскому времени. На матче будет работать бригада арбитров во главе с Андреа Коломбо. На счету рефери 14 игр в Серии A 2023/2024. В среднем за матч арбитр фиксирует 24 фола и показывает 5,6 желтых карточек, всего показано 79 желтых и 3 красные карточки.

Команды соседи по турнирной таблице, но борьбы за чемпионский титул уже нет. Соперников разделяет 14 очков. В случае победы «Интеру» досрочно станет чемпионом Италии. На отрезке в пять туров Серия A «Милан» выглядит лучше: четыре победы и ничья при разнице голов 12:5. Черно-синие не проигрывают в пяти матчах: три победы и две ничьи при разнице голов 8:4. Гости получили статус фаворита встречи.

Всего команды провели 257 очных матчей. По победам впереди «Интер» 97:86 при 74 ничьих и разнице голов 346:324 в пользу черно-синих. На чемпионат Италии пришлись 203 встречи: 66 побед «Милана», 59 ничьих и 78 побед «Интера». Разница голов 299:269 в пользу «Интера». В матче первого круга чемпионата «нерадзурри» разгромили «Милан» 5:1. В первом тайме в составе победителей голами отметились Генрих Мхитарян и Маркус Тюрам. Во втором тайме Мхитарян оформил дубль, по голу забили Хакан Чалханоглу и Давиде Фраттези. Единственный мяч «Милана» на счету Рафаэля Леау. «Интер» успешнее играет в последних очных встречах. На дистанции в 10 матчей у «нерадзурри» шесть побед, ничья и три поражения при разнице голов 23:13. На домашней арене у «россонери» три победы, три поражения и четыре ничьи при разнице голов 14:13 в пользу гостей. «Милан» победил в домашней игре в прошлом сезоне.

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Рекомендованная ставка: «обе забьют — да», победа «Интера», ТБ2,5.

Милан

«Россонери» подходят к дерби не в лучшем эмоциональном состоянии. Команда дважды проиграла «Роме» в четвертьфинале Лиги Европы. В последней игре было поражение 1:2 на выезде. «Рома» забила два быстрых гола. На 12 минуте отличился Джанлука Манчини, на 22 забил Пауло Дибала. С 31 минуты «волки» играли в меньшинстве после удаления Зеки Челика. Во втором тайме гости получили шесть желтых карточек и забили один мяч. На 85 минуте голом отметился Маттео Габбиа.

Красно-черные занимают второе место в турнирной таблице Серии A. На счету команды 69 очков, отрыв от третьей строчки 6 баллов и отставание от лидера чемпионата 14 очков. В 32 играх у «россонери» 21 победа, 6 ничьих и 5 поражений. Разница голов 63:37. Команда на втором месте по результативности. По игре дома «Милан» на пятом месте с 35 очками. В 15 играх у команды 11 побед, 2 ничьи и 2 поражения. Разница голов 26:8. На домашней арене красно-черные пропустили меньше всех.

Результаты «Милана» в пяти последних матчах:

Лига Европы, «Рома» — «Милан» 1:2;

Серия А, «Сассуоло» — «Милан» 3:3;

Лига Европы, «Милан» — «Рома» 0:1;

Серия A, «Милан» — «Лечче» 3:0;

Серия A, «Фиорентина» — «Милан» 1:2.

На отрезке в 10 официальных матчей у команды семь побед, ничья и два поражения. Оба поражения в трех последних встречах. Разница голов на отрезке 21:11. А 10 домашних встречах у «Милана» шесть побед, две ничьи и два поражения. Разница голов 17:9

Интересные статистические факты по игре «Милана» в сезоне:

Самые результативные игроки в Серии A: Оливье Жиру 13+8, Кристина Пулишич 10+6, Рафаэл Леау 7+8, Тео Эрнандес 5+3, Лука Йович 6+1, Рубен Лофтус-Чик 6+1, Ноа Окафор 6+1;

Самые результативные игроки в сезоне: Оливье Жиру 15+10, Рафаэл Леау 13+12, Кристиан Пулишич 13+8, Тео Эрнандес 5+10, Рубен Лофтус-Чик 10+1;

В 6 из 8 очных матчах в турнире забивают обе команды;

«Милан» победил в 15 из 20 домашних матчах турнира;

В 4 матчах чемпионата Италии «Милан» забивает более гола;

В 6 домашних матчах турнира «Милан» забивает в первом тайме;

«Милан» проиграл в 5 последних очных матчах;

В 4 играх «Милан» забивает во втором тайме;

«Милан» забивает в 21 матче Серии A;

«Милан» не проигрывает в 10 домашних играх в турнире.

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Интер

Черно-синие доигрывают чемпионат. Команда уже вылетела из Лиги чемпионов и Кубка Италии. В Серии A «нерадзурри» лидируют с солидным отрывом. В последней игре чемпионата команда дома сыграла вничью 2:2 с «Кальяри». За «Интер» голы на счету Маркуса Тюрама и Хакана Чалханоглу. Пропустила команда дважды во втором тайме. У гостей голами отметились Эльдор Шомуродов и Николас Виола.

В 32 турах чемпионата Италии команда набрала 83 очка. В 32 встречах у «Интера» 26 побед, 5 ничьих и 1 поражение. Разница голов 77:17. Черно-синие меньше всех пропускают и больше всех забивают. На выезде «Интер» не проигрывает в Серии A. В 15 играх 13 побед и 2 ничьи при разнице голов 36:7. Больше в гостевых играх забивает «Милан» — 37.

Результаты «Интера» в пяти последних матчах:

Серия A, «Интер» — «Кальяри» 2:2;

Серия A, «Удинезе» — «Интер» 1:2;

Серия A, «Интер» — «Эмполи» 2:0;

Серия A, «Интер» — «Наполи» 1:1;

Лига чемпионов, «Атлетико» Мадрид — «Интер» 2:1.

У «нерадзурри» одно поражение, две ничьи и семь побед в 10 последних встречах. Разница голов на этом отрезке 20:7. На выезде у миланского клуба одно поражение, одна ничья и восемь побед в 10 встречах. Разница голов 22:7.

Интересные статические факты по игре «Интера» в сезоне:

Самые результативные игроки команды в Серии A: Лаутаро Мартинес 23+2, Маркус Тюрам 11+7, Хакан Чалханоглу 11+3, Федерико Димарко 5+6, Генрих Мхитарян 2+6;

Самые результативные игроки в сезоне: Лаутаро Мартинес 25+3, Маркус Тюрам 12+7, Хакан Чалханоглу 12+3, Федерико Димарко 6+7, Давиде Фраттези 6+3;

В 12 из 15 очных матчах в Серии A «Интер» не проиграл;

В 6 из 8 очных матчах в чемпионате забивают обе команды;

«Интер» не проиграл в 15 гостевых играх чемпионата;

«Интер» победил в 33 из 40 матчах Серии A;

В чемпионате «Интер» выиграл 6 последних гостевых игр;

«Интер» победил в 17 из 20 гостевых матчах чемпионата;

«Интер» победил в 6 из 7 очных встречах;

«Интер» забивает в 40 играх.

Последний матч из-за дисквалификаций пропускали Бенжамин Павар и Лаутаро Мартинес.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии A Милан — Интер

Обе команды не проигрывают в пяти играх чемпионата. По очным матчам у гостей есть преимущество, как и в целом по сезоне. Черно-синие были сильнее 5:1 в игре первого круга. Во второй встрече сезона «нерадзурри» вновь фавориты. Проблем хозяевам может добавить и вылет из Лиги Европы от «Ромы».

Коэффициенты на матч «Милан» — «Интер» от букмекерской конторы BetBoom:

Победа «Милана» — 3,77;

Ничья — 3,57;

Победа «Интера» — 2,01;

ТБ2,5 — 1,72;

ТМ2,5 — 2,17;

«Обе забьют — да» — 1,61;

«Обе забьют — нет» — 2,33.

Для «Интера» игра имеет важнейшее значение. Первое место команда уже не упустит, но стать чемпионом Италии после победы в дерби добавит значимости титулу. Черно-синие выиграли пять последних очных матчей во всех турнирах. «Милан» получил меньше времени на отдых, так как команда играла в Лиге Европы и вылетела от «Ромы», причем большую часть ответной встречи провела в большинстве. Основная ставка на матч — победа «Интера» с коэффициентом 2,01 по линии букмекерской конторы BetBoom.

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