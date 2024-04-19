Монца — Аталанта: прогноз на матч 21 апреля 2024, Серия А

21 апреля 2024 года в итальянском городе Монца состоится матч 33 тура Чемпионата Италии между командами «Монца» и «Аталанта». Матч пройдет на стадионе «Бриантео». Начало поединка запланировано на 21:45 по московскому времени.

Для «Аталанты» это будет очень непростой выезд, все же против них играет крепкий середнячок чемпионата, который в этом сезоне уже не раз отбирал очки у лидеров таблицы. Сможет ли команда Гасперини забрать важнейшие для себя 3 очка в предстоящей встрече на пути к более высоким позициям в таблице, это мы узнаем совсем скоро.

💰 Кто победит в матче? Угадывай результат! 🎁🎁🎁

Рекомендованная ставка: П2, ТБ (2,5).

Монца

В текущем сезоне Серии А «Монца» выглядит довольно крепким середняком, способным потягаться и с лидерами чемпионата. В 32 сыгранных турах им удалось в свою копилку положить 43 балла, за счет 11 побед и 10 ничейных исходов, а в 11 встречах они проиграли оппонентам.

Есть отличный запас от зоны вылета, который сейчас равен 16 очкам. И учитывая, что осталось играть еще 6 туров, то он команде не грозит. При этом есть шансы побороться за еврокубковые места, ведь от седьмого «Лацио» отставание в 6 баллов.

Команда не блещет результативностью в чемпионате и на их счету всего 34 забитых мяча и это лишь 13 показатель в Серии А. А ее лучший бомбардир — итальянец Колпани записал на свой счет 8 забитых мячей. Пропустил клуб 41 гол и это 12 результат в чемпионате.

В последних 5 сыгранных встречах итальянского первенства клуб из Монцы дважды побеждал, столько же проигрывал и 1 раз сыграл вничью. Сначала им удалось одержать победу в гостях над «Дженоа» (3:2). Уже к 18 минуте гостям удалось повести в счете (2:0), но на это хозяева смогли ответить двумя мячами во 2 тайме и сравнять счет. А вот уже потом «Монца» вновь прибавила и вырвала победу.

Следом была домашняя виктория над «Кальяри» (1:0). А победу в этой встрече принес гол Мальдини на 41 минуте матча. И по игру все же хозяева больше заслуживали победы.

Затем было 2 подряд неудачи, первая из которых была в проигранном матче «Торино» (0:1), где был пропущен гол с пенальти, а следом еще удален один из ведущих игроков команды Пессина. А потом был проигрыш дома от «Наполи» (2:4), где несмотря на быстрый мяч в исполнении хозяев и преимущество в счете до 55 минуты встречи, гости все же включились на полную катушку и смяли оппонента.

А в последнем туре удалось разойтись миром в гостях с 4 командой таблицы «Болоньей» (0:0). Хозяева выглядели гораздо мощнее и много атаковали, но все же клуб из Монцы смог хорошо сыграть в обороне и не пропустить.

Результаты «Монцы» в 5 последних сыгранных матчах:

13.04.24 «Болонья» — «Монца» 0:0;

07.04.24 «Монца» — «Наполи» 2: 4 ;

2: ; 30.03.24 «Торино» — «Монца» 1 :0;

— «Монца» :0; 16.03.24 «Монца» — «Кальяри» 1 :0;

— «Кальяри» :0; 09.03.24 «Дженоа» — «Монца» 2:3.

Интересные статические факты последних матчей «Монцы»:

В 3 последних матчах клуб не может победить и дважды проигрывает;

В последнем домашнем матче было поражение;

В 3 из 6 последних матчах клуба обе команды забивали;

В 3 из 6 последних играх был пробит тотал в 4,5 мяча;

В последних 5 встречах команда в среднем забивает чуть более 1 мяча за игру;

Команда отличается голом в 6 из 8 последних поединках.

Аталанта

Клуб из Бергамо в текущем сезоне Чемпионата Италии выглядит неплохо и борется за самые высокие места, в особенности за зону Лиги чемпионов, от которой сейчас их разделяет всего 4 балла. Сейчас «Аталанта» занимает 6 строчку в турнирной таблице и в 31 сыгранных турах набрала 51 балл. Им удалось одержать победу в 15 встречах, также было 6 ничейных исходов и 10 поражений. В плотной борьбе за еврокубки еще и «Лацио» с «Наполи», которые на 2 очка отстают от команды из Бергамо.

«Аталанта» хороша в чемпионате по результативности и забила уже 57 мячей и это 3 показатель в Серии А. Ее лучший голеадор — голландец Копмейнерс, который отличился 11 раз и идет в ТОП-10 лучших бомбардиров чемпионата.

Пропустила команда в свои ворота 36 мячей и это 7 результат в Серии А.

В последних 5 встречах Серии А «Аталанта» только 1 раз победила и дважды были ничьи и поражения. Сначала случилось домашнее поражение от 4 команды таблицы «Болоньи» (1:2). При том, что команда из Бергамо забила первой, но вот во 2 тайме не показала лучшей своей игры и небольшой отрезок в нем провалила, пропустил 2 мяча за 4 минуты.

Следом была гостевая ничья (2:2) с третьей командой чемпионата «Ювентусом». Был очень напряженный матч, в котором обе команды вели в счете, но все же по итогу разошлись миром. Копмейнерс отметился в этой встрече голевым дублем.

В матче 30 тура в гостях удалось нанести в гостях поражение крепкому «Наполи» (3:0). Хороший матч провел россиянин Алексей Миранчук, который открыл счет в игре и потом еще отдал голевую передачу.

А вот затем случился неожиданный проигрыш от скромного «Кальяри» (1:2). «Аталанта» первой забила в матче, но в концовке каждых из таймов пропустила по голу.

А в последнем туре была ничья (2:2) дома с «Вероной». До 56 минуты матча подопечные Гасперини вели в счете (2:0), но не смогли удержать победный счет и в отрезке 5 минут пропустили 2 мяча.

Последний свой матч бергамская команда проводила в рамках плей-офф 1/4 финала Лиги Европы, где уступила дома «Ливерпулю» (0:1). Итальянцы пропустили гол уже на 7 минуте встречи с пенальти, но это их не стушевало и в этой игре они смотрелись очень прилично и не позволили создать англичанам много моментов. Было бы тревожно, если бы они пропустили 2 мяча, но все же игра в обороне получилась хорошей и заслуженно итальянцы прошли дальше, где в полуфинале Лиги Европы оспорят путевку в финал

Результаты «Аталанты» в 5 последних сыгранных матчах:

18.04.24 «Аталанта» — «Ливерпуль» 0: 1 ;

0: ; 15.04.24 «Аталанта» — «Верона» 2:2;

11.04.24 «Ливерпуль» — «Аталанта» 0: 3 ;

0: ; 07.04.24 «Кальяри» — «Аталанта» 2 :1;

— «Аталанта» :1; 03.04.24 «Фиорентина» — «Аталанта» 1:0.

Интересные статические факты последних матчей «Аталанты»:

В 3 из 7 последних матчах клуб побеждает;

В последней гостевой встрече была виктория;

В 6 из 10 последних играх клуба забивают обе команды;

В 3 из 4 последних матчах команды пробивался тотал в 2,5 мяча;

В последних 5 встречах команда в среднем забивает чуть больше 1 гола за игру;

Клуб отличается голом в 3 из 4 последних поединках.

Прогноз на матч Севилья – Мальорка

Монца – Аталанта: история личных встреч

Команды в истории очных противостояний провели между собой 6 матчей. 4 из них стали победными для «Аталанты», и 2 встречи закончились ничейным результатом.

«Монца» в этих матчах забивала в среднем 0,83 голов (5 мячей), а «Аталанта» 2,33 (14 мячей).

Клуб из Бергамо дважды побеждал соперника с разницей в 3 мяча (3:0) и (5:2).

В 5 последних очных встречах оппоненты показали следующий результат:

02.09.23 «Аталанта» – «Монца» ( 3 :0).

– «Монца» ( :0). 04.06.23 «Аталанта» – «Монца» ( 5 :2).

– «Монца» ( :2). 05.09.22 «Монца» – «Аталанта» (0: 2 ).

(0: ). 10.08.11 «Аталанта» – «Монца» (1:1).

26.03.00 «Аталанта» – «Монца» (3:1).

В последних 3 сыгранных очных поединках команда из Бергамо побеждает и делает это с разницей в 2 и более мяча.

В 3 из 5 последних сыгранных очных матчах обе команды забивали друг другу. И в 3 из 5 последних встречах было забито более 2 голов за игру.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Монца – Аталанта

Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

Победа «Монцы» — 4.16;

Ничья — 3.72;

Победа «Аталанты» — 1.87;

Ф1 (1) — 1.49;

Ф2 (-1) — 2.64;

ТБ (2,5) — 1.86;

ТМ (2,5) — 1.96;

ТБ (3) — 2.50;

ТМ (3) — 1.54;

ОЗ (да) — 1.78;

ОЗ (нет) — 2.04.

«Аталанта» в недавних матчах с «Ливерпулем» показала очень хорошую качественную игру и оставила такую сильную команду позади Лиги Европы. Да, в чемпионате у них игра немного не ладится в последнее время, но все же эти матчи с грандом европейского футбола, думаю что должны им дать дополнительного импульса и уверенности в себе. Осталось играть 6 туров и клубу Из Бергамо важно побеждать в каждом из матчей, чтобы рассчитывать на еврокубки в следующем сезоне. Да и в последних 3 очных встречах команд «Аталанта» обыгрывала соперников с разницей в 2 мяча.

А поэтому я жду в этом матче победы «Аталанты» и считаю отличным вариантом здесь будет заключить пари на П2, за сочный коэффициент 1.87.

Обе команды в последних своих встречах зачастую отличаются забитыми мячами и по большей части тоталы пробиваются верховые. Да и 3 из 5 последних сыгранных очных матчах было забито 3 и более мяча. Тут можно заключить пари на ТБ (2,5), за хороший коэффициент 1.86.

Где смотреть матч Монца – Аталанта

💰 Угадывайте счет матчей ⚽⚽⚽