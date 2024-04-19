Милан – Интер где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Италии 22 апреля
В понедельник, 22 апреля, сыграют Милан и Интер в 33 туре Чемпионата Италии по футболу — Серия А.
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- Игра пройдет на стадионе «Сан-Сиро».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч-ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Милан – Интер
- Начало матча запланировано на 21:45 по московскому времени.
Чемпионат Италии по футболу — Серия А: все новости
Последние матчи Милан
- Рома – Милан : 2 – 1
- Сассуоло – Милан : 3 – 3
- Милан – Рома : 0 – 1
- Милан – Лечче : 3 – 0
- Фиорентина – Милан : 1 – 2
Последние матчи Интер
- Интер – Кальяри : 2 – 2
- Удинезе – Интер : 1 – 2
- Интер – Эмполи : 2 – 0
- Интер – Наполи : 1 – 1
- Атлетико – Интер : 2 – 1
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