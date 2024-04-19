Хуммельс высмеял вылет клубов АПЛ из ЛЧ и ЛЕ: «Хороший урожай, коллеги-фермеры 🤝 🇩🇪»
Матс Хуммельс высмеял клубы АПЛ из-за вылета из Лиги чемпионов и Лиги Европы.
В Лиге чемпионов «Арсенал» вылетел от «Баварии», «Ман Сити» – от «Реала». В Лиге Европы «Байер» выбил «Вест Хэм», а «Аталанта» – «Ливерпуль».
«Хороший урожай на этой неделе, мои коллеги-фермеры🤝 🇩🇪», – написал защитник дортмундской «Боруссии», вышедшей в полуфинал Лиги чемпионов.
Хуммельс таким образом ответил критикам из Англии, которые в шутку называли Бундеслигу «лигой фермеров».
Бернд Лено: «Все в Англии называют Бундеслигу «лигой фермеров». Одноклубники говорят, что там неинтересно, ничего особо не происходит»
В принципе нижняя сетка ЛЧ в том году была скорее похожа на сетку ЛЕ.
А фермерская Бавария вообще в Лондоне каждый раз как дембельнувшийся срочник.. Всех баб перетрахает, всех мужиков и посуду побьёт, ещё и обоссыт кого-то..
Какие слёзы?
И да, РБ играл против Реала лучше чем Сити
АПЛ - это лига фермеров.
Что там, Арсенал ещё не заинтересовался игроком Байера Гримальдо?
Несмотря на весь сарказм, лично мне очень нравится их правило про владельцев - это олдскульно и круто для болельщиков. Но только не стоит после этого всем подряд тыкать АПЛ и их расходы (= доходы) и/или ныть, что у вас Бавария весь чемпионат высасывает каждый сезон