Хуммельс высмеял вылет клубов АПЛ из ЛЧ и ЛЕ: «Хороший урожай, коллеги-фермеры 🤝 🇩🇪» 

Теги Боруссия Дортмунд премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Матс Хуммельс Футбол

Матс Хуммельс высмеял клубы АПЛ из-за вылета из Лиги чемпионов и Лиги Европы.

В Лиге чемпионов «Арсенал» вылетел от «Баварии», «Ман Сити» – от «Реала». В Лиге Европы «Байер» выбил «Вест Хэм», а «Аталанта» – «Ливерпуль». 

«Хороший урожай на этой неделе, мои коллеги-фермеры🤝 🇩🇪», – написал защитник дортмундской «Боруссии», вышедшей в полуфинал Лиги чемпионов.

Хуммельс таким образом ответил критикам из Англии, которые в шутку называли Бундеслигу «лигой фермеров».

Бернд Лено: «Все в Англии называют Бундеслигу «лигой фермеров». Одноклубники говорят, что там неинтересно, ничего особо не происходит»

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70 комментариев
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И где он тут высмеял что-то? Он только подтрунил над теми, кто лигой фермеров называет БЛ, да и всё.
+133
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+132
Слушайте, я все понимаю, Бундеслига в этом году большие молодцы, но у немцев вышли три команды в полуфиналы еврокубков впервые аж с 1995 года, сделайте так хотя бы несколько раз в ближайшие 10 лет, тогда и можно будет так насмехаться.
+137
-39
+98
Ответ Stadjer
Слушайте, я все понимаю, Бундеслига в этом году большие молодцы, но у немцев вышли три команды в полуфиналы еврокубков впервые аж с 1995 года, сделайте так хотя бы несколько раз в ближайшие 10 лет, тогда и можно будет так насмехаться.
ну учитывая, что бюджет на трансферы у Дортмунда как один Мудрик
+103
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+93
учитывая бюджеты английских топов и правда смешно.)
+48
-4
+44
Ответ Marcus-light
В 35 лет стыдно такую публичную глупость писать. Так ощущение, что в АПЛ хотел, но не позвали.
Почему глупость? Как раз остроумный ответ на глупость про "лигу фермеров".
+28
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+25
Ответ rigobersong
У Чемпиона мира шикарное чувство юмора:)) Жаль конечно плаксы из АПЛ не посмеются, у них с этим проблемы:))
эти плаксы сейчас с нами в одной комнате?
+19
-10
+9
Ответ rigobersong
У Чемпиона мира шикарное чувство юмора:)) Жаль конечно плаксы из АПЛ не посмеются, у них с этим проблемы:))
Верни Дембеле на аватарку)
+9
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+8
Понятно, если бы над Бундеслигой смеялись Ливер, МанСити или хотя бы МЮ, но когда это делают ребята из Фулхэма (где Лено) и т.п. команд...Ребят, ну камон, молчите в трубочку, а то "ничего не происходит" - это вы, а не Бундеслига)
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Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Италия год назад была во всех трех финалах и все благополучно продула
Италии невероятно повезло с сеткой в ЛЧ. Ни одного гранда в нижней сетке, и лишь один чемпион своей лиги, и то это Бенфика.

В принципе нижняя сетка ЛЧ в том году была скорее похожа на сетку ЛЕ.
+8
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Что-то в этом есть..

А фермерская Бавария вообще в Лондоне каждый раз как дембельнувшийся срочник.. Всех баб перетрахает, всех мужиков и посуду побьёт, ещё и обоссыт кого-то..
+8
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35 лет. повезло дождаться такого события, прежде, чем завершил карьеру. имеет право
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-9
+6
Ответ Stadjer
Слушайте, я все понимаю, Бундеслига в этом году большие молодцы, но у немцев вышли три команды в полуфиналы еврокубков впервые аж с 1995 года, сделайте так хотя бы несколько раз в ближайшие 10 лет, тогда и можно будет так насмехаться.
Италия год назад была во всех трех финалах и все благополучно продула
+6
-1
+5
Ответ Stadjer
Слушайте, я все понимаю, Бундеслига в этом году большие молодцы, но у немцев вышли три команды в полуфиналы еврокубков впервые аж с 1995 года, сделайте так хотя бы несколько раз в ближайшие 10 лет, тогда и можно будет так насмехаться.
Пускай эти немцы возьмут хотя бы один из еврокубков, а то после такого гонора, как правило, происходят самые громкие сливы)
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Я помню про Францию тоже говорили "лига фермеров"
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Ответ Rainn
Пускай эти немцы возьмут хотя бы один из еврокубков, а то после такого гонора, как правило, происходят самые громкие сливы)
Так Айнтрахт же недавно брал
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„Миру не нужны космонавты. Миру нужны фермеры.“ — Мэттью МакКонахи
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У Чемпиона мира шикарное чувство юмора:)) Жаль конечно плаксы из АПЛ не посмеются, у них с этим проблемы:))
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Ответ Madhamish
Некоторые слили борьбу чемпионство к новому году, а некоторые борются уже несколько месяцев, идя нос к носу. Конечно, Сити, Арсенал и Ливерпуль в этом году сильно перемножили друг друга на ноль в отчаянной гонке.
Так-то у той же Боруссии своя гонка с Лейпцигом за место в зоне ЛЧ, у них тоже каждое очко на счету.
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В этом году Бундеслига вполне может потроллить АПЛ.
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+2
Ответ rigobersong
У Чемпиона мира шикарное чувство юмора:)) Жаль конечно плаксы из АПЛ не посмеются, у них с этим проблемы:))
МС в прошлом сезоне разнёс Баварию и выиграл требл

Какие слёзы?
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Англия незнакома с фразой: ,,Хорошо смеётся тот - кто смеётся последним!"
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Ответ Ljorke
Комментарий скрыт
Через пару недель не моргай.
И да, РБ играл против Реала лучше чем Сити
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Матс Хуммельс - красавчик.
АПЛ - это лига фермеров.
Что там, Арсенал ещё не заинтересовался игроком Байера Гримальдо?
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Ответ Marat
Действительно думаю календарь нагружен не куда , с этим надо что то делать , как то сокращать количество матчей , травм слишком много и сильнее бьет по Апл
Гвардиола сейчас в пресс конференции тоже это ещё раз сказал,что ФА и АПЛ обзырянили с календарем
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0
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Ответ PIT-BUL
🤣 сколько лет ждал этого? Чтобы сказать? В кое то веки опередили англичан. И то благодаря во многом Нюкаслу и МЮ которые были гостями в этой ЛЧ)) ПыСы Были бы у вас яйца вы бы не слили чемпионат в последним туре 🤡
Это не проблема Хуммельса, что “гости» в АПЛ могут занимать место в четверке. И да, этих гостей вышвырнули из турнира Бавария ( две победы над МЮ) и Дортмунд ( две победы над Ньюкаслом). Ну а там и в плей-офф Бавария , как общепризнанный Король Лондона выставил за дверь Арс, а Байер решил не отставать и вышвырнул Вест Хэм
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Ответ Rio (BLR)
Ха-ха. Ждем град голов от ПСЖ забитых из под этого веселого шутника. Карма она такая.
Ну да, с таким центром Боруссии точно ПСЖ напихает)
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Ответ Багамка Москва
МС в прошлом сезоне разнёс Баварию и выиграл требл Какие слёзы?
Теперь будут помнить это 10 и более лет, событие для такого клубишко как никак
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Ответ Den-is
Баварию спасли предвзятые судейки, страдающие слепотой когда это выгодно Баварии. Барином она показала) Автобусники) Спрашивается, зачем Кейн, Сане и Мусиала, когда все время в автобусе сидите?) На шару прошли и важничают)
На лице арсеноля Бавария сидит.
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Я постоянно говорю, что Бундеслига примерно на одном уровне с АПЛ по зрелищности, а надо мной смеются... Этот сезон кое-что да показал...
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Ответ Дима
ну учитывая, что бюджет на трансферы у Дортмунда как один Мудрик
Ну да, ну да. Только новых владельцев мы в Бундеслигу не пустим, инвестиционному проекту будем вставлять палки в колёса, ещё и поля регулярно будем всяким хламом закидывать.
Несмотря на весь сарказм, лично мне очень нравится их правило про владельцев - это олдскульно и круто для болельщиков. Но только не стоит после этого всем подряд тыкать АПЛ и их расходы (= доходы) и/или ныть, что у вас Бавария весь чемпионат высасывает каждый сезон
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