Хуммельс высмеял вылет клубов АПЛ из ЛЧ и ЛЕ: «Хороший урожай, коллеги-фермеры 🤝 🇩🇪» 

Матс Хуммельс высмеял клубы АПЛ из-за вылета из Лиги чемпионов и Лиги Европы.

В Лиге чемпионов «Арсенал» вылетел от «Баварии», «Ман Сити» – от «Реала». В Лиге «Байер» выбил «Вест Хэм», а «Аталанта» – «Ливерпуль».

«Хороший урожай на этой неделе, мои коллеги-фермеры🤝 🇩🇪», – написал защитник дортмундской « », вышедшей в полуфинал Лиги чемпионов.

таким образом ответил критикам из Англии, которые в шутку называли Бундеслигу «лигой фермеров».

Бернд Лено: «Все в Англии называют Бундеслигу «лигой фермеров». Одноклубники говорят, что там неинтересно, ничего особо не происходит»