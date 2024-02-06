Бернд Лено: «Все в Англии называют Бундеслигу «лигой фермеров». Одноклубники говорят, что там неинтересно, ничего особо не происходит»

Теги Бавария Фулхэм премьер-лига Англия бундеслига Германия Илкай Гюндоган Кевин де Брюйне Бернд Лено Эрлинг Холанд Футбол

Бернд Лено рассказал, что в Англии Бундеслигу называют «лигой фермеров».

Вратарь «Фулхэма» ответил на реплику журналиста Bild Тоби Альтшаффля о том, что Бундеслигу называют «лигой фермеров».

«Я, конечно, считаю этот термин неуместным. Но, честно говоря, в Англии все называют Бундеслигу так. Это страна АПЛ, и Бундеслига никого особо не интересует: ни англичан, ни иностранцев.

Более подходящим термином было бы «лига развития». Амбициозные игроки очень часто уезжают в Германию, а потом приезжают в Премьер-лигу или возвращаются туда – Холанд, де Брюйне, Гюндоган. Есть много примеров.

Но что касается «лиги фермеров», то я каждую неделю спорю об этом с одноклубниками. Могу привести пример: когда «Бавария» играла против «Хоффенхайма» в начале 2024-го в пятницу вечером, «Бернли» играл против «Лутона». Мы все были в кабинете физиотерапевта, но посмотреть «Баварию» у меня не было ни шанса. Они говорили, что в Бундеслиге ничего особо не происходит, это неинтересно.

Без шансов. Парни сказали: «Лиги фермеров на экране не будет», – рассказал Лено.

66 комментариев
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Там интрига одна- кого и когда баварские агрономы разглядят на соседских грядках и пересадят в мюнхенскую теплицу)
+55
-10
+45
Ответ Евгений Теличко
Вопрос на засыпку: почему "лига фермеров" собирает больше людей на стадионах, чем АПЛ?
ну, наверное, потому, что а Германии более новые стадионы с большей вместимостью
в Англии стадионам лет больше, чем некоторым клубам Бундеслиги и они всегда битком
был бы у условного Ливерпуля стадион на 80 тыс, то он бы без проблем заполнялся
любовь в Германии к футболу не больше и не меньше, чем в Англии
ещё пример: в Лондоне играет 7 клубов АПЛ
а сколько в Берлине, в Мюнхене или Дортмунде клубов Бундеслиги?

странная система подсчёта популярности у вас, нет?
+43
-11
+32
Ответ Михо
Бавария из этой лиги регулярно выносит топов АПЛ. За последние годы проигрывали только Ливерпулю и Сити, оба раза по делу. А Тоттенхэм, МЮ, Челси, Арсенал просто были разорваны. Ну и то что Кейн перешел в эту лигу тоже кое о чем говорит
вот ты все это написал, а по факту спич Лено не оспорил
+18
-3
+15
Ответ Михо
Бавария из этой лиги регулярно выносит топов АПЛ. За последние годы проигрывали только Ливерпулю и Сити, оба раза по делу. А Тоттенхэм, МЮ, Челси, Арсенал просто были разорваны. Ну и то что Кейн перешел в эту лигу тоже кое о чем говорит
И всё что ты приводишь в пример связанно с одним клубом. Какая захватывающая интрига. ПСЖ тоже может топ клубы проходить и ту же Баварию проходил в ЛЧ, да и в ПСЖ вообще играл лучший игрок современности. От этого чемпионат Франции стал прям очень интересным, да?
+14
-4
+10
АПЛ такая же шляпа, матчи середняков можно включить только если денег поставил, футбол Сити, Арсенала в одни ворота и на любителя, Ливерпуль ещё ничего, хотя бы бьются против команды соперника и команды судей))
+12
-3
+9
Ответ Stereophonics89
ну, наверное, потому, что а Германии более новые стадионы с большей вместимостью в Англии стадионам лет больше, чем некоторым клубам Бундеслиги и они всегда битком был бы у условного Ливерпуля стадион на 80 тыс, то он бы без проблем заполнялся любовь в Германии к футболу не больше и не меньше, чем в Англии ещё пример: в Лондоне играет 7 клубов АПЛ а сколько в Берлине, в Мюнхене или Дортмунде клубов Бундеслиги? странная система подсчёта популярности у вас, нет?
А разве АПЛ не самая богатая лига мира? И кто мешает клубам понемногу вкладывать в строительство новых стадионов, а не кидать мешки денег в очередного англичанина, если тот за матч смог пару раз попасть по мячу?
+16
-8
+8
Бундеслига - кайф. Зачастую без центра поля, никаких супертактик.
А вот Ла Лига что-то просела последние лет 5-7. Много автобусов, больше команд с игрой в кость, а не в мяч, импотенция в атаке.
+14
-6
+8
Бавария из этой лиги регулярно выносит топов АПЛ. За последние годы проигрывали только Ливерпулю и Сити, оба раза по делу. А Тоттенхэм, МЮ, Челси, Арсенал просто были разорваны. Ну и то что Кейн перешел в эту лигу тоже кое о чем говорит
+19
-12
+7
Ответ Amalfitano
Англичане вообще считают, что всё самое лучшее в мире это английское или придуманное англичанами. Снобизм 80-го левела во всех аспектах жизни.
в Фулхэме в первой команде один англичанин))
+4
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+4
Ответ Евгений Теличко
Вопрос на засыпку: почему "лига фермеров" собирает больше людей на стадионах, чем АПЛ?
Вместимость стадионов выше.
Ну и в принципе, как связана внутренняя посещаемость национального чемпионата со словами Лено?
+3
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+3
Ответ Бабердыч Ваоала
Да, так и есть. Ситуация с ЛаЛигой еще хуже. Даже классико никого в баре не заставишь включить после того, как Рональдо и Месси покинули ЛаЛигу🤡
Я так понял у Вас в принципе своих мыслей нет ни по одной теме, решили просто ранее написанные комментарии копировать и вставлять от своего имени, гениально.
+8
-5
+3
Ответ #SharkTeam
В Германии не так давно проводился крупный турнир сборных, благодаря чему появилось много хороших стадионов. Без этого очень мало кто будет строить дорогущий стадион полностью за свой счёт. Та же Альянц Арена где сейчас играет Бавария была построена к чемпионату мира
Какая чушь. Альянц Арену построили на взятые в кредит средства Баварией и Мюнхен 1860
+4
-1
+3
Ответ Bayern2004
Нужно читать интервью полностью и (если возможно) без купюр. Я лично общался с английскими(об шотландских сейчас не будем) болельщиками.Много раз. 80 и более процентов завидуют и поддерживают всё то,что делают в лиге "фермеров",поскольку "болельщики" и "владельцы клубов" это очень(и очень) не одно и то же. Лига развития? Убираем ТВ права между Sky Sports, TNT Sports и BBC от 2025 до 2029 года на сумму в 8.4 миллиарда долларов и где очутится так называемая Премьер Лига? Для интересующихся,факты по ссылке: https://www.sportspromedia.com/insights/analysis/premier-league-tv-rights-deal-explainer-sky-sports-tnt-amazon-dazn/#:~:text=Sky%20Sports%2C%20TNT%20Sports%20and%20the%20BBC%20split%20the%20live,years%20between%202025%20and%202029.
а зачем их убирать?
+4
-1
+3
хз, лично для меня Германия и Франция интереснее Италии и Испании, например.
+7
-4
+3
Вопрос на засыпку: почему "лига фермеров" собирает больше людей на стадионах, чем АПЛ?
+19
-16
+3
Да, так и есть.
Ситуация с ЛаЛигой еще хуже. Даже классико никого в баре не заставишь включить после того, как Рональдо и Месси покинули ЛаЛигу
+6
-4
+2
Ответ Stereophonics89
охлади набор букв тебе про логику, ты в обиду
Не совсем так.
Да ладно,без обид,ха!
Какие могут быть обиды на сайте?!
Я адекватный(надеюсь) человек.
Просто нужно подключать мозги и хоть какие то мало -мальски(ну они же остались!) использовать для "совершенствования" себя(с)
+1
0
+1
Ответ Stereophonics89
ну, наверное, потому, что а Германии более новые стадионы с большей вместимостью в Англии стадионам лет больше, чем некоторым клубам Бундеслиги и они всегда битком был бы у условного Ливерпуля стадион на 80 тыс, то он бы без проблем заполнялся любовь в Германии к футболу не больше и не меньше, чем в Англии ещё пример: в Лондоне играет 7 клубов АПЛ а сколько в Берлине, в Мюнхене или Дортмунде клубов Бундеслиги? странная система подсчёта популярности у вас, нет?
Собственно, как и у вас. Сравните численность населения Численность населения в Лондоне ~9млн, в Дортмунде ~600тыс., откуда в последнем взяться 7 клубам АПЛ? ;)
+1
0
+1
Нужно читать интервью полностью и (если возможно) без купюр.
Я лично общался с английскими(об шотландских сейчас не будем) болельщиками.Много раз.
80 и более процентов завидуют и поддерживают всё то,что делают в лиге "фермеров",поскольку "болельщики" и "владельцы клубов" это очень(и очень) не одно и то же.
Лига развития?
Убираем ТВ права между Sky Sports, TNT Sports и BBC от 2025 до 2029 года на сумму в 8.4 миллиарда долларов и где очутится так называемая Премьер Лига?
Для интересующихся,факты по ссылке:

https://www.sportspromedia.com/insights/analysis/premier-league-tv-rights-deal-explainer-sky-sports-tnt-amazon-dazn/#:~:text=Sky%20Sports%2C%20TNT%20Sports%20and%20the%20BBC%20split%20the%20live,years%20between%202025%20and%202029.
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+1
Ответ Гамаль Хайдаров
Лига Бургеров Лига Верблюдов Лига Фермеров
<<
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+1
Англичане вообще считают, что всё самое лучшее в мире это английское или придуманное англичанами. Снобизм 80-го левела во всех аспектах жизни.
+4
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+1
Ответ Фан Рубина
Комментарий скрыт
фнл же
+3
-2
+1
Ответ Семён Жуйло
Типичное английское высокомерие. Пытаться объяснить им, что их мнение, мягко говоря, не соответствует действительности, лучше не пробовать.
Харрисон Рид, как единственный англ в Фулхэме неплохо сработал)
обратил в английское высокомерие бразильцев, бельгийцев и прочий интернационал)
+2
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Ответ Михо
Напомню, сейчас Байер лидирует и показывает отличную игру, в эти выходные очка с Баварией дома, это что, не интрига? И не нужно сравнивать нефтяной мешок псж с Баварией, которая и в середине 70-х прошлого века была на вершине
ПСЖ вообще проигрывал чемпионат Лиллю, Монако и Монпелье это делало эти команды крутыми? Нет их сразу раскупали. Даже если Байер выиграет Бундеслигу, его летом раскупят и он может потерять половину основы, да и тренера.
Например Арсенал выиграет АПЛ думаешь из клуба уйдет Сака, Эдегор, ЦЗ, Райс или Артета? Конечно нет.
B этом огромная и разница, клубы АПЛ имеют возможность сохранять состав и улучшать его, а в Бундеслиге или в Лиги 1 такая возможность есть только у 1 клуба.
+1
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Ответ KGBeast
А разве АПЛ не самая богатая лига мира? И кто мешает клубам понемногу вкладывать в строительство новых стадионов, а не кидать мешки денег в очередного англичанина, если тот за матч смог пару раз попасть по мячу?
Ничто не мешает. Стадион построить - это не просто плюнуть. Есть и новые стадионы, есть и те, где расширяют вместимость
+2
-1
+1
Ответ KGBeast
А разве АПЛ не самая богатая лига мира? И кто мешает клубам понемногу вкладывать в строительство новых стадионов, а не кидать мешки денег в очередного англичанина, если тот за матч смог пару раз попасть по мячу?
В Германии не так давно проводился крупный турнир сборных, благодаря чему появилось много хороших стадионов.
Без этого очень мало кто будет строить дорогущий стадион полностью за свой счёт.
Та же Альянц Арена где сейчас играет Бавария была построена к чемпионату мира
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+1
Ответ Grime Font
хз, лично для меня Германия и Франция интереснее Италии и Испании, например.
За стабильность!
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Ответ Михо
Бавария из этой лиги регулярно выносит топов АПЛ. За последние годы проигрывали только Ливерпулю и Сити, оба раза по делу. А Тоттенхэм, МЮ, Челси, Арсенал просто были разорваны. Ну и то что Кейн перешел в эту лигу тоже кое о чем говорит
МЮ был разорван при 4-3 или при 0-1? Причем это самый донный МЮ за последнее время
+4
-4
0
Ответ KGBeast
А разве АПЛ не самая богатая лига мира? И кто мешает клубам понемногу вкладывать в строительство новых стадионов, а не кидать мешки денег в очередного англичанина, если тот за матч смог пару раз попасть по мячу?
ну вот Арсенал построил и попал в финансовую яму на много лет
ТТХ построил и продолжает жать деньги на нормальные трансферы
многим клубам это не нужно?
для чего?
чтобы кто-то считал общую посещаемость и делал выводы про популярность?)
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Ответ Grime Font
хз, лично для меня Германия и Франция интереснее Италии и Испании, например.
На вкус и цвет, конечно, но все же итальянский чемпионат сейчас интересный. Много хороших тренеров, меньше закрытости, интриги побольше, чем в Испании (ну не в этом сезоне, конечно).
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