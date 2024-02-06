Бернд Лено: «Все в Англии называют Бундеслигу «лигой фермеров». Одноклубники говорят, что там неинтересно, ничего особо не происходит»
Бернд Лено рассказал, что в Англии Бундеслигу называют «лигой фермеров».
Вратарь «Фулхэма» ответил на реплику журналиста Bild Тоби Альтшаффля о том, что Бундеслигу называют «лигой фермеров».
«Я, конечно, считаю этот термин неуместным. Но, честно говоря, в Англии все называют Бундеслигу так. Это страна АПЛ, и Бундеслига никого особо не интересует: ни англичан, ни иностранцев.
Более подходящим термином было бы «лига развития». Амбициозные игроки очень часто уезжают в Германию, а потом приезжают в Премьер-лигу или возвращаются туда – Холанд, де Брюйне, Гюндоган. Есть много примеров.
Но что касается «лиги фермеров», то я каждую неделю спорю об этом с одноклубниками. Могу привести пример: когда «Бавария» играла против «Хоффенхайма» в начале 2024-го в пятницу вечером, «Бернли» играл против «Лутона». Мы все были в кабинете физиотерапевта, но посмотреть «Баварию» у меня не было ни шанса. Они говорили, что в Бундеслиге ничего особо не происходит, это неинтересно.
Без шансов. Парни сказали: «Лиги фермеров на экране не будет», – рассказал Лено.
в Англии стадионам лет больше, чем некоторым клубам Бундеслиги и они всегда битком
был бы у условного Ливерпуля стадион на 80 тыс, то он бы без проблем заполнялся
любовь в Германии к футболу не больше и не меньше, чем в Англии
ещё пример: в Лондоне играет 7 клубов АПЛ
а сколько в Берлине, в Мюнхене или Дортмунде клубов Бундеслиги?
странная система подсчёта популярности у вас, нет?
А вот Ла Лига что-то просела последние лет 5-7. Много автобусов, больше команд с игрой в кость, а не в мяч, импотенция в атаке.
Ну и в принципе, как связана внутренняя посещаемость национального чемпионата со словами Лено?
Ситуация с ЛаЛигой еще хуже. Даже классико никого в баре не заставишь включить после того, как Рональдо и Месси покинули ЛаЛигу
Да ладно,без обид,ха!
Какие могут быть обиды на сайте?!
Я адекватный(надеюсь) человек.
Просто нужно подключать мозги и хоть какие то мало -мальски(ну они же остались!) использовать для "совершенствования" себя(с)
Я лично общался с английскими(об шотландских сейчас не будем) болельщиками.Много раз.
80 и более процентов завидуют и поддерживают всё то,что делают в лиге "фермеров",поскольку "болельщики" и "владельцы клубов" это очень(и очень) не одно и то же.
Лига развития?
Убираем ТВ права между Sky Sports, TNT Sports и BBC от 2025 до 2029 года на сумму в 8.4 миллиарда долларов и где очутится так называемая Премьер Лига?
Для интересующихся,факты по ссылке:
https://www.sportspromedia.com/insights/analysis/premier-league-tv-rights-deal-explainer-sky-sports-tnt-amazon-dazn/#:~:text=Sky%20Sports%2C%20TNT%20Sports%20and%20the%20BBC%20split%20the%20live,years%20between%202025%20and%202029.
обратил в английское высокомерие бразильцев, бельгийцев и прочий интернационал)
Например Арсенал выиграет АПЛ думаешь из клуба уйдет Сака, Эдегор, ЦЗ, Райс или Артета? Конечно нет.
B этом огромная и разница, клубы АПЛ имеют возможность сохранять состав и улучшать его, а в Бундеслиге или в Лиги 1 такая возможность есть только у 1 клуба.
Без этого очень мало кто будет строить дорогущий стадион полностью за свой счёт.
Та же Альянц Арена где сейчас играет Бавария была построена к чемпионату мира
ТТХ построил и продолжает жать деньги на нормальные трансферы
многим клубам это не нужно?
для чего?
чтобы кто-то считал общую посещаемость и делал выводы про популярность?)