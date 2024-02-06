Бернд Лено: «Все в Англии называют Бундеслигу «лигой фермеров». Одноклубники говорят, что там неинтересно, ничего особо не происходит»

Бернд Лено рассказал, что в Англии Бундеслигу называют «лигой фермеров».

Вратарь « » ответил на реплику журналиста Bild Тоби Альтшаффля о том, что Бундеслигу называют «лигой фермеров».

«Я, конечно, считаю этот термин неуместным. Но, честно говоря, в Англии все называют Бундеслигу так. Это страна , и Бундеслига никого особо не интересует: ни англичан, ни иностранцев.

Более подходящим термином было бы «лига развития». Амбициозные игроки очень часто уезжают в Германию, а потом приезжают в Премьер-лигу или возвращаются туда – , де , . Есть много примеров.

Но что касается «лиги фермеров», то я каждую неделю спорю об этом с одноклубниками. Могу привести пример: когда «Бавария» играла против «Хоффенхайма» в начале 2024-го в пятницу вечером, «Бернли» играл против «Лутона». Мы все были в кабинете физиотерапевта, но посмотреть «Баварию» у меня не было ни шанса. Они говорили, что в Бундеслиге ничего особо не происходит, это неинтересно.

Без шансов. Парни сказали: «Лиги фермеров на экране не будет», – рассказал Лено.