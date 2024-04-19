Пол Мерсон: «Холанд был выключен из игры с «Реалом», Рюдигер держал его в кармане. Тренеры придумали, как остановить Эрлинга – ему нужны другие варианты»

Пол Мерсон поделился мнением об игровых сложностях Эрлинга Холанда.

Нападающий «Манчестер Сити» был заменен перед дополнительным временем в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала».

«Сейчас команды останавливают « » и остроту от Холанда. Они понимают – нужно просто играть глубже. Команды просто находятся в своей штрафной.

В есть несколько топовых тренеров. Они придумали план, как остановить Эрлинга.

В прошлом сезоне убегал за спину защитникам, выходил один на один с вратарем. Сейчас соперники понимают то, насколько он быстрый, и не дают пространство для рывков. Если Эрлинг получает такую возможность, он ее реализует. Эрлингу нужно найти другие варианты.

У него феноменальная голевая результативность, но против « он был практически выключен из игры. Можно сказать, что это была игра «10 на 10».

прикрыл Холанда. Он держал его в кармане на протяжении двух игр, так же, как Вильям Салиба и Габриэл в матче с «Арсеналом» на «Этихаде», – сказал бывший игрок «Арсенала» Пол Мерсон.