Пол Мерсон: «Холанд был выключен из игры с «Реалом», Рюдигер держал его в кармане. Тренеры придумали, как остановить Эрлинга – ему нужны другие варианты»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Арсенал Пол Мерсон Антонио Рюдигер Габриэл Магальяэс Эрлинг Холанд Вильям Салиба Футбол

Пол Мерсон поделился мнением об игровых сложностях Эрлинга Холанда.

Нападающий «Манчестер Сити» был заменен перед дополнительным временем в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала».

«Сейчас команды останавливают «Манчестер Сити» и остроту от Холанда. Они понимают – нужно просто играть глубже. Команды просто находятся в своей штрафной.

В АПЛ есть несколько топовых тренеров. Они придумали план, как остановить Эрлинга. 

В прошлом сезоне Эрлинг Холанд убегал за спину защитникам, выходил один на один с вратарем. Сейчас соперники понимают то, насколько он быстрый, и не дают пространство для рывков. Если Эрлинг получает такую возможность, он ее реализует. Эрлингу нужно найти другие варианты.

У него феноменальная голевая результативность, но против «Реала» он был практически выключен из игры. Можно сказать, что это была игра «10 на 10».

Антонио Рюдигер прикрыл Холанда. Он держал его в кармане на протяжении двух игр, так же, как Вильям Салиба и Габриэл в матче с «Арсеналом» на «Этихаде», – сказал бывший игрок «Арсенала» Пол Мерсон.

56 комментариев
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Ответ Детрит
>>Они понимают – нужно просто сидеть глубоко перед воротами. Команды просто находятся в своей штрафной. Так лупите из-за штрафной. У Родри, Бернарду, Фодена и уж тем более Де Брейне удары просто космос. Но тики-така пожирает мозг изнутри, не оставляя даже уголочка какому-нибудь плану Б
в первом матче так и делали, плюнув на бездарный план тренера, забили 3, но видать отхватили от него на тренировках и побоялись повторить
+34
-2
+32
>>Они понимают – нужно просто сидеть глубоко перед воротами. Команды просто находятся в своей штрафной.

Так лупите из-за штрафной. У Родри, Бернарду, Фодена и уж тем более Де Брейне удары просто космос. Но тики-така пожирает мозг изнутри, не оставляя даже уголочка какому-нибудь плану Б
+29
-6
+23
Холанда любая сильная команда легко закрывает. Ещё с Ливерпулем и Арсеналом было видно.
+17
-1
+16
При всем уважении к Холанду, но во втором матче он был в кармане Начо. Рюдигер занимался более важными делами
+16
0
+16
Ответ atomio
Так у него нет и никогда не было других вариантов. Он хорош против Лутонов, не более. Даже бразильские бегунки Реала в разы лучше. Мбаппе хоть и провалился в 1/4 по факту, но в плане вариативности уделывает норвежского лося.
"Он хорош против Лутонов, не более".
Забил всем клубам Апл. Придумай что-нибудь пооригинальнее))
+14
-2
+12
Ответ Детрит
>>Они понимают – нужно просто сидеть глубоко перед воротами. Команды просто находятся в своей штрафной. Так лупите из-за штрафной. У Родри, Бернарду, Фодена и уж тем более Де Брейне удары просто космос. Но тики-така пожирает мозг изнутри, не оставляя даже уголочка какому-нибудь плану Б
В том то и дело. Сити не хватает индивидуалности, хотя индивидуально сильных игроков, там хоть отбавляй. На Бернабеу так и играли и зацепили ничью, хотя по игре уступили и в первом тайме могли получить 4 вместо 2. Все 3 гола это следствие, гениальных действий одного игрока а не командной игры. А Реалу наоборот не хватает системности. Но по сравнению с прошлым и позапрошлым сезонов, сливочные стали более структурированной командой. Видно что тренерский штаб работает над этим. В частности Давиде Анчелотти
+13
-2
+11
Ответ Подкат Пенальтьевич
Холанда любая сильная команда легко закрывает. Ещё с Ливерпулем и Арсеналом было видно.
У него 5 голов против этих двух клубов, а против Баварии вообще 7 голов, в апл каждому клубу забил за сезон, слабые видимо
+8
-2
+6
Стадия торг?
+4
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+4
Ответ Любезный Коссутий
они все там были в карманах у Реала, кроме КДБ, разве что
Кстати, как ни странно, но и Кдб тоже сыграл плохо.
+4
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+4
Ответ arspurs9
Это всегда было проблемой Пепа. Гениальнейший тренер, но слишком любит контроль. Насколько его команды доминируют по игре, настолько же проседают индивидуально (пропустим Барсу с Лео). На дистанции это дает результат, чемпионаты показывают. Но в коротких противостояниях с клубами, где есть топовые игроки с достаточной свободой у Сити огромные трудности. Часто такие противостояния решаются исключительно за счёт индивидуальных действий, игроков, которые самостоятельно делают разницу. В Сити Пеп будто это запрещает.
Согласен. Пеп последние годы хоть и стал более прагматичным тренером, но догматизм и твердолобость все еще присутствует. Сити в первом тайме реально осторожничал, потому что знали, нельзя Реалу давать пространство. Один раз дали и гол. Второй раз дали, но не хватило последнего паса. Они боялись контратак Реала. А когда команда Папа Карло уже наглухо села, даже без попыток контратаковать, то уже играть в обострение для Сити, стало в разы сложнее. Один из лучших оборонительных перфомансов Реала которые я видел. Особенно Карвахаль и Рюдигер. Первый сдержал натиск Грилиша а потом Доку. А другой просто стена. Один раз ошибся и пропустили
+4
0
+4
они все там были в карманах у Реала, кроме КДБ, разве что
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+4
Холланд после травмы закрыт везде; что в АПЛ, что в ЛЧ. Рюдигер тут не при чем.
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+3
Реал же был унижен и оскорблён ? А теперь понемногу ты начал понимать что Реал держал игроков сити в своём кармане
+5
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Странно что Сити не играет в навесы, если оборона плотная. Мне как фанату Реалу было боязно, что Сити начнет грузить штрафную навесами. У Реала на втором этаже только Рюди хорошо играет из тех кто бы на поле. У Сити же, высокорослых игроков немало....тем более, что Холанд свои моменты в начале получил как раз играя на втором этаже.
+2
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+2
Ответ Никита Алексеев
Если один защитник с ним плотнее работает, то он почти выключается из игры
еба неужели никто не мог додуматься до этого до 2024 года, шок, ну теперь хороним Эрлинга
+2
0
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Ответ morphvirg
Кстати, как ни странно, но и Кдб тоже сыграл плохо.
КДБ был лучше всех остальных, однозначно. по сути, если бы Рюдигер не упал, то и этого гола бы не было. но рыжий на то и гений, что мгновения достаточно для реализации
+4
-2
+2
Ответ morphvirg
Но из 10 кроссов- 0 точных, ни одного паса под удар, не реализовал убойный момент. Хорошо, что забил, но потом сам же и не забил 100-й момент. Единственный, к кому нет претензий из группы атаки-Доку, с выходом которого пошла активность. Тут опять появляются вопросы к Пепу, который держал на поле Грилиша, и не выпускал Доку. Уверен на 90%, что Сити спокойно бы дожал Реал во 2-м тайме, если бы Гвардиола выпустил Доку раньше.
Доку вышел под наевшегося Карвахаля. выйди он с начала игры, думаю, также потерялся бы.
+2
0
+2
Ответ rachidibrahimov
Согласен. Пеп последние годы хоть и стал более прагматичным тренером, но догматизм и твердолобость все еще присутствует. Сити в первом тайме реально осторожничал, потому что знали, нельзя Реалу давать пространство. Один раз дали и гол. Второй раз дали, но не хватило последнего паса. Они боялись контратак Реала. А когда команда Папа Карло уже наглухо села, даже без попыток контратаковать, то уже играть в обострение для Сити, стало в разы сложнее. Один из лучших оборонительных перфомансов Реала которые я видел. Особенно Карвахаль и Рюдигер. Первый сдержал натиск Грилиша а потом Доку. А другой просто стена. Один раз ошибся и пропустили
Для меня основной пример - Фоден. КДБ в пример не привожу, все же он как раз обладает свободой, единственный в составе. Да и то только потому что от него игра построена. Но по мне Фоден - мировая суперзвезда, которую прилично ограничивают. Сделай его центральным игроком системы с развязанными руками - он затмит Мбаппе и остальных (мое мнение). На деле же Фил отлично выполняет свои обязанности, но не может творить.
+4
-2
+2
Ответ rachidibrahimov
В том то и дело. Сити не хватает индивидуалности, хотя индивидуально сильных игроков, там хоть отбавляй. На Бернабеу так и играли и зацепили ничью, хотя по игре уступили и в первом тайме могли получить 4 вместо 2. Все 3 гола это следствие, гениальных действий одного игрока а не командной игры. А Реалу наоборот не хватает системности. Но по сравнению с прошлым и позапрошлым сезонов, сливочные стали более структурированной командой. Видно что тренерский штаб работает над этим. В частности Давиде Анчелотти
Это всегда было проблемой Пепа. Гениальнейший тренер, но слишком любит контроль. Насколько его команды доминируют по игре, настолько же проседают индивидуально (пропустим Барсу с Лео).
На дистанции это дает результат, чемпионаты показывают. Но в коротких противостояниях с клубами, где есть топовые игроки с достаточной свободой у Сити огромные трудности. Часто такие противостояния решаются исключительно за счёт индивидуальных действий, игроков, которые самостоятельно делают разницу. В Сити Пеп будто это запрещает.
+2
-1
+1
Ответ Tun
в первом матче так и делали, плюнув на бездарный план тренера, забили 3, но видать отхватили от него на тренировках и побоялись повторить
34 удара по воротам а ты пишешь это
+1
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+1
Ответ Tun
в первом матче так и делали, плюнув на бездарный план тренера, забили 3, но видать отхватили от него на тренировках и побоялись повторить
Де брюйне лупил и не раз с двух ног в втором матче
+1
0
+1
Ответ vallabaza
по двум матчам с реалом стало понятно, что даже сравнивать холанда и мбапе глупо, второй значительно лучше в роли кандидата на зм. а холанд просто буратино большой, который стату на явных аутсайдерах набивает. впрочем, он и в сборной такой же...
По двум матчам оценивать кому давать ЗМ могут только альтернативные гении.
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Есть ощущение что во втором матче, он больше сидел у Начо в кармане, чем у Рюдигера... Но при этом у него всеже был очень острый момент, и он забирал на себя очень много винаминия в обоих матчах. Когда Реал играл в открытый футбол, это позволило его партнёрам найти хорошие возможности забить, во второй игре Реал закры не Холланда а вообще весь сити, при такой игре любому центр форварду очень тяжело отличиться
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Не понял, 2 миллиона миль разрыв, недосягаемый по Персону Сити, а какой-то Рюдигер сожрал и не поперхнулся лучшим ЦН АПЛ, как так противоречить себе, Мерсон?
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Холланд топ форвард, но опыта ещё не так много, дайте парню время, он приспособится к такой опеке и игре соперника, и снова начнёт показывать запредельный уровень по голам. Человек в топ чемпионатах играет 4 или 5 сезоны, и всё эти сезоны были на космическом уровне, когда-тоже должен быть спад небольшой.
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Ответ gleb_k
По двум матчам оценивать кому давать ЗМ могут только альтернативные гении.
Так самое смешное то, что он привел в пример Мбаппе, который тоже ничего не показал в 1/4, и забил только с пенки и 3-го рикошета в концовке, когда Барселона побежала отыгрываться.
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Ответ Любезный Коссутий
Доку вышел под наевшегося Карвахаля. выйди он с начала игры, думаю, также потерялся бы.
Прикол в том, что Карвахпль получил желтую в 1-м тайме. Как по мне,Доку нужно было выпускать сразу с 45-ой минуты, чтобы он весь тайм возил Карвахаля, у которого была карточка.
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Ответ morphvirg
Но из 10 кроссов- 0 точных, ни одного паса под удар, не реализовал убойный момент. Хорошо, что забил, но потом сам же и не забил 100-й момент. Единственный, к кому нет претензий из группы атаки-Доку, с выходом которого пошла активность. Тут опять появляются вопросы к Пепу, который держал на поле Грилиша, и не выпускал Доку. Уверен на 90%, что Сити спокойно бы дожал Реал во 2-м тайме, если бы Гвардиола выпустил Доку раньше.
Это Доку возил Карвахаля 🤣🤣🤣.
Мне как болельщику Реала фиолетово и на Доку и на Грилиша.
Но именно Грилиш возил мордой о газон Карвахаля, да так что Карвахаль стал самым слабым звеном Реала.
А вот когда вышел свежий Доку , уставший Карва его просто съел и выплюнул.
Это увидел и Анчи послав на помощ Карвахалю Валверде чтобы сдержать Грилиша . А вот во втором тайме когда вышел Доку, Феде уже не страховал Карвахаля , а переместится к центру на свою позицию.
Пересмотрите матч ...
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Ответ Joni Arm
Это Доку возил Карвахаля 🤣🤣🤣. Мне как болельщику Реала фиолетово и на Доку и на Грилиша. Но именно Грилиш возил мордой о газон Карвахаля, да так что Карвахаль стал самым слабым звеном Реала. А вот когда вышел свежий Доку , уставший Карва его просто съел и выплюнул. Это увидел и Анчи послав на помощ Карвахалю Валверде чтобы сдержать Грилиша . А вот во втором тайме когда вышел Доку, Феде уже не страховал Карвахаля , а переместится к центру на свою позицию. Пересмотрите матч ...
Читай внимательее. Я написал: "нужно было выпускать".
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Ответ Любезный Коссутий
они все там были в карманах у Реала, кроме КДБ, разве что
По игре о кдб можно отметить, что он чуть ли не единственный был у сити, кто старался постоянно обострять, делать что-то, что могло бы перерости в голевой момент. Остальные же просто перекатывали мяч с фланга на фланг через центр. За редкими кросами, навесами, прострелами в штрафную. Когда вышел доку, или как его там, появился ещё варианты созидания. Его я бы тоже отметил
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