Пол Мерсон: «Холанд был выключен из игры с «Реалом», Рюдигер держал его в кармане. Тренеры придумали, как остановить Эрлинга – ему нужны другие варианты»
Пол Мерсон поделился мнением об игровых сложностях Эрлинга Холанда.
Нападающий «Манчестер Сити» был заменен перед дополнительным временем в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала».
«Сейчас команды останавливают «Манчестер Сити» и остроту от Холанда. Они понимают – нужно просто играть глубже. Команды просто находятся в своей штрафной.
В АПЛ есть несколько топовых тренеров. Они придумали план, как остановить Эрлинга.
В прошлом сезоне Эрлинг Холанд убегал за спину защитникам, выходил один на один с вратарем. Сейчас соперники понимают то, насколько он быстрый, и не дают пространство для рывков. Если Эрлинг получает такую возможность, он ее реализует. Эрлингу нужно найти другие варианты.
У него феноменальная голевая результативность, но против «Реала» он был практически выключен из игры. Можно сказать, что это была игра «10 на 10».
Антонио Рюдигер прикрыл Холанда. Он держал его в кармане на протяжении двух игр, так же, как Вильям Салиба и Габриэл в матче с «Арсеналом» на «Этихаде», – сказал бывший игрок «Арсенала» Пол Мерсон.
Так лупите из-за штрафной. У Родри, Бернарду, Фодена и уж тем более Де Брейне удары просто космос. Но тики-така пожирает мозг изнутри, не оставляя даже уголочка какому-нибудь плану Б
Забил всем клубам Апл. Придумай что-нибудь пооригинальнее))
На дистанции это дает результат, чемпионаты показывают. Но в коротких противостояниях с клубами, где есть топовые игроки с достаточной свободой у Сити огромные трудности. Часто такие противостояния решаются исключительно за счёт индивидуальных действий, игроков, которые самостоятельно делают разницу. В Сити Пеп будто это запрещает.
Мне как болельщику Реала фиолетово и на Доку и на Грилиша.
Но именно Грилиш возил мордой о газон Карвахаля, да так что Карвахаль стал самым слабым звеном Реала.
А вот когда вышел свежий Доку , уставший Карва его просто съел и выплюнул.
Это увидел и Анчи послав на помощ Карвахалю Валверде чтобы сдержать Грилиша . А вот во втором тайме когда вышел Доку, Феде уже не страховал Карвахаля , а переместится к центру на свою позицию.
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