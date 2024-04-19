Вратарь «Тигрес» дисквалифицирован на 11 матчей в лиге Мексики. Он светил голкиперу «Монтеррея» лазерной указкой в глаз из VIP-ложи
Аргентинский вратарь дисквалифицирован на 11 матчей за инцидент с лазером.
Федерация футбола Мексики дисквалифицировала голкипера «Тигрес» Науэля Гусмана на 11 игр за «неподобающее поведение» в матча против «Монтеррея» (3:3).
Гусман, который был травмирован и не участвовал в матче, попал на видео, когда светил зеленой лазерной указкой в глаза вратаря «Монтеррея» Эстебана Андраде из VIP-секции стадиона соперника.
Кроме того, «Тигрес» сообщили, что они также «применят санкции, основанные на нашем внутреннем кодексе», которые включают в себя дополнительный штраф для вратаря команды.
Добавим, что Гусман извинился перед коллегой, написав публикацию в социальной сети.
Так что - все идет по плану и в рамках незыблемых традиций!
Там игроков убивали прямо во время матча.
А этого урода ( самое мягкое) надо бы на пару лет дисквалифицировать, чтобы другим не повадно было.