Вратарь «Тигрес» дисквалифицирован на 11 матчей в лиге Мексики. Он светил голкиперу «Монтеррея» лазерной указкой в глаз из VIP-ложи

Аргентинский вратарь дисквалифицирован на 11 матчей за инцидент с лазером.

дисквалифицировала голкипера «Тигрес» на 11 игр за «неподобающее поведение» в матча против « » (3:3).

Гусман, который был травмирован и не участвовал в матче, попал на видео, когда светил зеленой лазерной указкой в глаза вратаря «Монтеррея» из VIP-секции стадиона соперника.

Кроме того, « » сообщили, что они также «применят санкции, основанные на нашем внутреннем кодексе», которые включают в себя дополнительный штраф для вратаря команды.

Добавим, что Гусман извинился перед коллегой, написав публикацию в социальной сети.