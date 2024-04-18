Клопп о важности ЛЕ для «Ливерпуля»: «Мы сосредоточены на все 100 000%. Есть два этапа – все закончится тогда, когда закончится»

Теги Аталанта Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Лига Европы УЕФА Футбол

Юрген Клопп высказался о важности ответного матча с «Аталантой».

Сегодня «Ливерпуль» сыграет с «Аталантой» на выезде в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы. В первом матче мерсисайдцы уступили со счетом 0:3.

– Насколько важной остается Лига Европы для «Ливерпуля» в этом сезоне?

– На все сто процентов. Я работаю достаточно долго, чтобы понимать, что есть два этапа, и все кончится тогда, когда кончится. Насколько я знаю, мы все еще можем сыграть в ответном матче, и это означает, что мы сосредоточены на все 100 000 процентов.

Мы здесь только с одной целью. Уверен, это прекрасные места, но мы их даже не рассматривали. Мы здесь только для того, чтобы играть в футбол, вот что я могу сказать. Но я не могу выиграть эту игру на сегодняшней пресс-конференции, поэтому то, о чем вы спрашиваете и то, что я отвечаю, мне не особенно интересно. Очевидно, самое главное начнется, когда я выйду из этого зала. Но мы сосредоточены на 100 процентов, – сказал главный тренер «Ливерпуля».

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10 комментариев
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Внезапно для Ливерпуля все подвисло: и ЛЕ, и АПЛ...
+12
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+12
Все ругают Нуньеса, реализацию, ещё что то, но очевидно что команда просто полностью отжата, это ещё несколько матчей назад было видно. И так на морально волевых много матчей вытащили на последних минутах. Пропали силы - пропал прессинг - пропали результаты. Надеюсь на остаток сезоне лидеры всё таки сумеют найти силы, и Жота на свежести поможет вытаскивать матчи, как делал это до травмы, но пока больше похоже на то, что Ливерпуль просто поплывёт.
Удачи красным.
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+4
Ответ Krutik_prutik
Может, вернуть Роджерса. Я знаю, сейчас все начнут минусовать но: 1. Знает кухню Ливерпуля изнутри 2. Ставить привлекательный футбол. 3. Гибкий в тактическом плане, может играть разными схемами. 4. В команде уже нет всяких Аленов, Борини, Марковичей, и т.д., может получится. Есть грамотный спортивный директор. Нет этого гребоного трансферного комитета. 5. Имеет опыт игр в АПЛ. Учитывая его молодость, амбиции и умение работать с молодежью думаю не плохой вариант. Сейчас на рынке проверенных мало.Второго шанса заслуживает каждый.
Он абсолютно безхребетный и безхарактерный и Ливерпулю он вообще не подходит, не неси чушь
+5
-2
+3
Ответ Kranmeister
Ну тогда Тухель или Саламыч
Тоже не подходят! тогда лучше уж Ходжсона ))

Идеальный вариант с Хаби, но...

далее Наггельсман, Аморим (хотя я вообще не знаю, кто это), Де Дзерби, Поч, Джеррард, Кейт, Инзаги ))
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Нуньес сосредоточен на 100% попадать в штанги и перекладину, бить с двух метров во вратаря и мимо ворот.
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Уважаю Юргена, но Лёхе удачи!
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- Не удивлюсь если сегодня Мерсисайдцы пройдут в следующий раунд
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Ответ Liverpool_YNWA
Он абсолютно безхребетный и безхарактерный и Ливерпулю он вообще не подходит, не неси чушь
Ну тогда Тухель или Саламыч
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Ответ Kirkorofff
Все ругают Нуньеса, реализацию, ещё что то, но очевидно что команда просто полностью отжата, это ещё несколько матчей назад было видно. И так на морально волевых много матчей вытащили на последних минутах. Пропали силы - пропал прессинг - пропали результаты. Надеюсь на остаток сезоне лидеры всё таки сумеют найти силы, и Жота на свежести поможет вытаскивать матчи, как делал это до травмы, но пока больше похоже на то, что Ливерпуль просто поплывёт. Удачи красным.
У Арсенала есть Мартинелли он же Нунез 2.0
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