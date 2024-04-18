Клопп о важности ЛЕ для «Ливерпуля»: «Мы сосредоточены на все 100 000%. Есть два этапа – все закончится тогда, когда закончится»

Юрген Клопп высказался о важности ответного матча с «Аталантой».

Сегодня « » сыграет с «Аталантой» на выезде в ответном матче 1/4 финала . В первом матче мерсисайдцы уступили со счетом 0:3.

– Насколько важной остается Лига Европы для «Ливерпуля» в этом сезоне?

– На все сто процентов. Я работаю достаточно долго, чтобы понимать, что есть два этапа, и все кончится тогда, когда кончится. Насколько я знаю, мы все еще можем сыграть в ответном матче, и это означает, что мы сосредоточены на все 100 000 процентов.

Мы здесь только с одной целью. Уверен, это прекрасные места, но мы их даже не рассматривали. Мы здесь только для того, чтобы играть в футбол, вот что я могу сказать. Но я не могу выиграть эту игру на сегодняшней пресс-конференции, поэтому то, о чем вы спрашиваете и то, что я отвечаю, мне не особенно интересно. Очевидно, самое главное начнется, когда я выйду из этого зала. Но мы сосредоточены на 100 процентов, – сказал главный тренер «Ливерпуля».