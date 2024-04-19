«Аталанта» Миранчука впервые вышла в 1/2 финала еврокубка

Теги Аталанта серия А Италия Лига Европы УЕФА Футбол

«Аталанта» вышла в полуфинал Лиги Европы.

В четвертьфинале клуб из Бергамо, за который выступает Алексей Миранчук, по сумме двух матчей обыграл «Ливерпуль» (3:0, 0:1).

«Аталанта», таким образом, впервые в истории вышла в полуфинал еврокубка.

Ранее лучшим достижение клуба была стадия 1/4 финала. В частности, в сезоне-2019/20 «Аталанта» играла в четвертьфинале Лиги чемпионов.

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30 комментариев
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Заслуженный проход Аталанты, образцовая игра в обоих матчах! Поздравляю Бергамо и персонально Алексея с историческим выходом в полуфинал!💙
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Лёха норм отыграл!
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Гасперини тигр! Сделал из середняка Серии А - очень крепкий клуб еврокубков, который регулярно доходит до 1/4 ЛЧ и ЛЕ, а в этот раз так вообще есть шанс выйти в финал. Браво!
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+30
Леха здорово напрягал оборону Ливерпуля, чуть ли не в одиночку бегая в атаке. Ван Дейк явно не поспевал за быстроногим россиянином. Жаль, пас слегка неточный вышел перед заменой.
+20
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+20
Не, сколько ругают Гаспа, что дед-самодур, с такими ресурсами он выдает невероятный результат. Сегодня полностью переиграл Клоппа, ну и команда физически готова перебегать кого угодно. Тот же Миранчук визуально увеличился раза в полтора, наверное, по сравнению с временами в Локо)
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Браво! Гасперини в первую очередь заслужил этот успех.
Перед тем как Джан Пьеро возглавил Аталанту, этот клуб 3 года занимал 15, 11, 13 места в чемпионате Италии. После назначения идет уже 8 сезон, за это время, самая низкая позиция была 8 место, один раз становились седьмыми. Все остальные разы проходили в еврокубки, при чем 3 раза занимали 3 место, это при том, что на данный момент зарплатная ведомость Аталанты в чемпионате на 8 строчке( за эти годы клуб явно финансово вырос, за счет продажи некоторых игроков выгодно, которых прокачал Гасперини) В момент назначения тренера,информацию о зарплатной ведомости не нашел, но вот по трансферной стоимости клуб был на 9 месте. И Аталанта дальше будет расти, так как при «деде» как его любят называть на этом сайте, игроки развиваются, в скором времени за 50+ миллионов, продадут Скальвтни, Копмейнерса, Эдерсона.
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Гордимся Лёхой!
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Где там пей, который хейтил гасперсона) Топ Аталанта, зачетище. Ведь по игре вынесла суперклуб, в итальянском стиле
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Блин)) Миранчука)) ну реально прекратите))
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Сто процентов по делу Аталанта прошла. Поздравляю болельщиков и тех кто переживал. Ну а мы и дальше будем болеть за Ливерпуль! YNWA!
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Эффект Миранчука!
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Как же обидно они вышвырнули наш Ливерпуль, увы 😭😭😭

Наш Клопп так и не сумел выиграть этот трофей, увы.
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Ответ Любезный Коссутий
почему не против Ромы?
Потому что нужен сезон без поражений
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Аталанта полностью переиграла Ливерпуль в двух встречах
даже сегодня при нужном счёте, не запирались в своей штрафной, атаковали, прессинговали даже Алиссона и спокойно довели дело до прохода
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Юрий Палыч всех имбирь
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Пусть Гаспар и Миранчук выиграют ЕК.🤘
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Какой же Гасперини отец для этой команды!
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Должны выходить в финал
И Марсель, и Бенфика по силам
А там финал против Байера был бы огонь
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Ответ Болельщик Биатлона
Должны выходить в финал И Марсель, и Бенфика по силам А там финал против Байера был бы огонь
почему не против Ромы?
+3
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Похоже, что после ухода в отрыв Болоньи Аталанта сделала ставку на ЛЕ. Последняя игра с Вероной показывает, что клуб думает о задачах в лиге. Зато к Ливерпулю подошли готовыми физически на уровне лучших в АПЛ.
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Милан столица итальянского футбола. Хотя Бергамо подальше Химок будет, само собой...
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Слез не было видно на лице Клопа... Грустная улыбка ...
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ну вот нет, впервые был 1988 год или что-то около того
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Ответ Дима
За Спартак?
трудный вопрос ты задал
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