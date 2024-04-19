«Аталанта» Миранчука впервые вышла в 1/2 финала еврокубка

«Аталанта» вышла в полуфинал Лиги Европы.

В четвертьфинале клуб из Бергамо, за который выступает Алексей Миранчук, по сумме двух матчей обыграл «Ливерпуль» (3:0, 0:1).

«Аталанта», таким образом, впервые в истории вышла в полуфинал еврокубка.

Ранее лучшим достижение клуба была стадия 1/4 финала. В частности, в сезоне-2019/20 «Аталанта» играла в четвертьфинале Лиги чемпионов.