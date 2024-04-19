«Аталанта» Миранчука впервые вышла в 1/2 финала еврокубка
«Аталанта» вышла в полуфинал Лиги Европы.
В четвертьфинале клуб из Бергамо, за который выступает Алексей Миранчук, по сумме двух матчей обыграл «Ливерпуль» (3:0, 0:1).
«Аталанта», таким образом, впервые в истории вышла в полуфинал еврокубка.
Ранее лучшим достижение клуба была стадия 1/4 финала. В частности, в сезоне-2019/20 «Аталанта» играла в четвертьфинале Лиги чемпионов.
Перед тем как Джан Пьеро возглавил Аталанту, этот клуб 3 года занимал 15, 11, 13 места в чемпионате Италии. После назначения идет уже 8 сезон, за это время, самая низкая позиция была 8 место, один раз становились седьмыми. Все остальные разы проходили в еврокубки, при чем 3 раза занимали 3 место, это при том, что на данный момент зарплатная ведомость Аталанты в чемпионате на 8 строчке( за эти годы клуб явно финансово вырос, за счет продажи некоторых игроков выгодно, которых прокачал Гасперини) В момент назначения тренера,информацию о зарплатной ведомости не нашел, но вот по трансферной стоимости клуб был на 9 месте. И Аталанта дальше будет расти, так как при «деде» как его любят называть на этом сайте, игроки развиваются, в скором времени за 50+ миллионов, продадут Скальвтни, Копмейнерса, Эдерсона.
Наш Клопп так и не сумел выиграть этот трофей, увы.
даже сегодня при нужном счёте, не запирались в своей штрафной, атаковали, прессинговали даже Алиссона и спокойно довели дело до прохода
И Марсель, и Бенфика по силам
А там финал против Байера был бы огонь