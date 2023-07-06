Швайнштайгер о неудачах Германии: «С приходом Гвардиолы в «Баварию» все решили, что надо играть как они. Мы забыли о своих сильных сторонах и сосредоточены на красивых перепасовках»

Теги Бавария Бастиан Швайнштайгер Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Пеп Гвардиола Футбол

Бастиан Швайнштайгер винит Пепа Гвардиолу в неудачах сборной Германии.

«Ситуация для сборной Германии и футбола в целом непростая. Думаю, произошло много перемен.

Когда Гвардиола пришел в «Баварию», все решили, что мы должны играть именно в такой футбол – с короткими передачами и так далее.

Мы как бы утрачивали свои ценности. Думаю, большая часть сборных смотрела на Германию как на бойца, как на команду, готовую бегать до конца матча и все такое.

И мы забыли о своих сильных сторонах за последние 7-8 лет. Мы стали больше сосредоточены на том, чтобы красиво перепасовываться, и это одна из причин [спада]», – сказал бывший полузащитник немецкой команды.

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24 комментария

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Гамарджоба Генацвале
Гвардиола, наверное, виноват, что на ЧМ Германия вместо футбола политическими акциями занималась.
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Влад Белянский
сам Гвардиола именно в Германии научился в прессинг и высокую линию обороны) по-моему те кто говорят, что Гвардиола - это всё про красивые перепасовки не очень умны
+15
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+11
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kun.daniel
Ответ Гамарджоба Генацвале
Гвардиола, наверное, виноват, что на ЧМ Германия вместо футбола политическими акциями занималась.
Да и ЧМ немцы последний раз брали именно когда он в Баварке был.
+11
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QWertY
Ответ Влад Белянский
сам Гвардиола именно в Германии научился в прессинг и высокую линию обороны) по-моему те кто говорят, что Гвардиола - это всё про красивые перепасовки не очень умны
😂😂
То есть до Германии у его команды не было прессинга и высокой линии обороны? ору)
Скорее в Германии Пеп научился, что не стоит сильно дро кать на перепасовку. И что иногда нужно отдавать мяч сопернику)
+6
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Hitgoe Himgob
Два невыхода из группы на ЧМ подряд это просто позор для немецкого футбола. И уж точно не Пеп в этом виноват. Как болельщику Бундестим с 25илетнем стажем очень горько от этого.

Как по мне главная причина это поздний уход Лева с поста главного тренера. И в итоге взяли человека на эмоциях, Флик по сути лишь полтора года тренировал на высшем уровне до сборной. Сыграло и то что он человек Лева. Ничего не поменялось в игре сборной

Ну и с защитниками надо что то решать. Без слез на это не взглянешь
+3
-1
+2
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Kahn01
Ответ Гамарджоба Генацвале
Гвардиола, наверное, виноват, что на ЧМ Германия вместо футбола политическими акциями занималась.
Так на ЧМ они как раз вполне прилично играли, если не смотреть на таблицу а на поле
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WT Rhm.- Borsig Waffentrager
Ответ kun.daniel
Да и ЧМ немцы последний раз брали именно когда он в Баварке был.
Ахахха, смешно шутишь . Сколько он там в ней был ,1 год? Сборная Германии абсолютно не по гвардиоловски играла тогда
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Сикарио
Факт. Лысый шарлатан отбросил Баварию назад. До прихода побитого Пепки (его как раз выгнал Моуриньо из Испании годом ранее, лысый целый год в США плакался психиатору) Бавария была такой силой, которую боялись все и я как болельщик Реала в том числе. Какого же было удивление, когда после осторожной победы в Мадриде 1-0, случился обещанный "ад на Альянсе", вот только случился он в другую сторону.
+11
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WT Rhm.- Borsig Waffentrager
Ответ Гамарджоба Генацвале
Гвардиола, наверное, виноват, что на ЧМ Германия вместо футбола политическими акциями занималась.
Почему тут вообще акции ,елси речь именно при качество игры на поле ? 🤡
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Marcus-light
Сам Басти прекрасно живёт в США и рассуждает о немецком футболе. На уровне Клинсманна
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Пацанчик реальный
Думаю тут налицо личная неприязнь Швайнштайгера к Пепу, ведь именно при Пепе он потерял место в старте и ушел в МЮ!
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гилберт
Это правда. У Хайнкеса была машина, а Пеп пришел и полностью перекроил команду. Нет вопросов, команда была сильная, но результата не добилась. Пеп задал тренд.
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Кокич
Причина лежит на поверхности, но её из-за толерантности стесняются озвучить.
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Safar Safar
А что именно это ,,таки така" и вам принесла мировой результат против Бразилии. Там бы ваше,,биться, бороться до конца" одержала бы максимум 1-0
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Артур Артур
Когда Салихамиджич пришел в «Баварию» (к власти), все решили, что мы должны играть именно в такой футбол – с ужасными решениями и трансферами.
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jordy
Гвардиола не дает указаний, в какой футбол должна играть сборная Германии.
Уж точно претензии должны быть не к нему.
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igoruhanov85
вроде чемпион мира, профессионал, а в футболе так ничего и не понял, раз игра Гвардиолы для него - только лишь красивые перепасовочки
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Саша Пушкин
Нашли крайнего, так сказать.
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DolJun
дада, помню как физручок начал лама в полузащите использовать и все подумали что в сборной ему там тоже место, пока лев не вернул все как было и немцы опять заиграли как немцы, а не как унылые испанцы. сказал бы что англичанам стоит опасаться того, что саутгейт начнет стонза выпускать опорником, но саутгейт сам тренер уровня гвардиолы и придумает свою фишку чтобы провалить очередной турнир
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Н.Ф.
Швайнштайгер: "Этот лысый шарлатан развалил немецкий футбол".
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