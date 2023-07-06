Швайнштайгер о неудачах Германии: «С приходом Гвардиолы в «Баварию» все решили, что надо играть как они. Мы забыли о своих сильных сторонах и сосредоточены на красивых перепасовках»
Бастиан Швайнштайгер винит Пепа Гвардиолу в неудачах сборной Германии.
«Ситуация для сборной Германии и футбола в целом непростая. Думаю, произошло много перемен.
Когда Гвардиола пришел в «Баварию», все решили, что мы должны играть именно в такой футбол – с короткими передачами и так далее.
Мы как бы утрачивали свои ценности. Думаю, большая часть сборных смотрела на Германию как на бойца, как на команду, готовую бегать до конца матча и все такое.
И мы забыли о своих сильных сторонах за последние 7-8 лет. Мы стали больше сосредоточены на том, чтобы красиво перепасовываться, и это одна из причин [спада]», – сказал бывший полузащитник немецкой команды.
Позор Германии, сказка Израиля и драматичный вылет Италии с Норвегией. Евро U-21 – просто супер!
То есть до Германии у его команды не было прессинга и высокой линии обороны? ору)
Скорее в Германии Пеп научился, что не стоит сильно дро кать на перепасовку. И что иногда нужно отдавать мяч сопернику)
Как по мне главная причина это поздний уход Лева с поста главного тренера. И в итоге взяли человека на эмоциях, Флик по сути лишь полтора года тренировал на высшем уровне до сборной. Сыграло и то что он человек Лева. Ничего не поменялось в игре сборной
Ну и с защитниками надо что то решать. Без слез на это не взглянешь
Уж точно претензии должны быть не к нему.