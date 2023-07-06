Швайнштайгер о неудачах Германии: «С приходом Гвардиолы в «Баварию» все решили, что надо играть как они. Мы забыли о своих сильных сторонах и сосредоточены на красивых перепасовках»

Бастиан Швайнштайгер винит Пепа Гвардиолу в неудачах сборной Германии.

«Ситуация для сборной Германии и футбола в целом непростая. Думаю, произошло много перемен.

Когда Гвардиола пришел в «Баварию», все решили, что мы должны играть именно в такой футбол – с короткими передачами и так далее.

Мы как бы утрачивали свои ценности. Думаю, большая часть сборных смотрела на Германию как на бойца, как на команду, готовую бегать до конца матча и все такое.

И мы забыли о своих сильных сторонах за последние 7-8 лет. Мы стали больше сосредоточены на том, чтобы красиво перепасовываться, и это одна из причин [спада]», – сказал бывший полузащитник немецкой команды.

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