«Реал» перед полуфиналом ЛЧ с «Баварией» хочет перенести матч Ла Лиги с «Сосьедадом» на день

«Реал Мадрид» хочет перенести матч с «Реал Сосьедад» на один день.

Матч чемпионата Испании назначен на субботу 27 апреля.

« » хочет перенести его на пятницу 26 апреля, поскольку во вторник, 30-го, состоится первый матч в рамках полуфинала Лиги чемпионов с «Баварией».

В «Реале» надеются, что Ла Лига прислушается к их просьбе.