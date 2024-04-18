«Реал» перед полуфиналом ЛЧ с «Баварией» хочет перенести матч Ла Лиги с «Сосьедадом» на день

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид Реал Сосьедад Ла Лига Лига чемпионов УЕФА календарь Футбол

«Реал Мадрид» хочет перенести матч с «Реал Сосьедад» на один день.

Матч чемпионата Испании назначен на субботу 27 апреля.

«Реал» хочет перенести его на пятницу 26 апреля, поскольку во вторник, 30-го, состоится первый матч в рамках полуфинала Лиги чемпионов с «Баварией».

В «Реале» надеются, что Ла Лига прислушается к их просьбе.

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26 комментариев
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Я думаю, что так бы поступил любой клуб. Это солидарность
+20
0
+20
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
Барселона бы так же сделала
Но вот незадача: Барселона вылетела)))
+16
-2
+14
ОО ригуберка появилась , интересно, где это было вчера ?
+16
-4
+12
Ответ Youzhny23
ОО ригуберка появилась , интересно, где это было вчера ?
Страдал, плакал в подушку
+10
-2
+8
Вполне справедливо. Особенно учитывая, что Бавария уже доигрывает Бундеслигу и спокойно может выставлять второй состав. К тому же ПСЖ вообще тур переносили из-за ЛЧ, а тут всего лишь на день. Должна лига пойти на встречу. Им же лучше, если ЛЧ выиграет испанский клуб, а кроме Реала у них больше никто на такое не способен
+8
-3
+5
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
🤣🤣🤣
+5
0
+5
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
Да Вы, батенька, никак звезду поймали?
+5
-1
+4
Ответ samatzakirzyanov
Странно, учитывая что Барса играла в субботу с Кадисом, а во вторник с ПСЖ.
А перед этим бчк играл в среду с ПСЖ и куда там надо было матч переносить, умник?
+4
-1
+3
Было бы по-джентльменски. Реал же за всю Испанию играет.
+5
-2
+3
Ответ Иван Никитенко
Комментарий удален модератором
Баски отлично зарабатывают на противостоянии с ними на поле
+4
-1
+3
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
Кто то хотел тебе еще деньги отправить на лечение ) кто там искал вот он )
+3
-1
+2
Ответ Денис Ширинов
Страдал, плакал в подушку
Скорее кожу рвал на теле
+2
-1
+1
Ригиберыч проснулся, ну всё понеслась
+2
-1
+1
Управленчески грамотная мысль. Не знаю просил ли кто, чтобы перенесли, и не хочу углубляться в полемику, но для имиджа чемпионата, было бы логично дать день на восстановление со стороны боссов лига лиги
+2
-1
+1
Ответ Амин Чич
Я думаю, что так бы поступил любой клуб. Это солидарность
Комментарий удален модератором
А что за комплексы?:)) Видать я слишком долго кого-то унижал:)) Хотя кроме правды ничего и не говорил:))
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Ответ Амин Чич
Я думаю, что так бы поступил любой клуб. Это солидарность
Реалу вроде уже так шли на встречу,а в Англии кому то отказали.помню что такое уже было,кстати не так давно.
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Ответ Иван Никитенко
Комментарий удален модератором
Я тебя огорчу, но на данный момент во всем мире нет ни одной страны которую бы кто то не оккупировал в свое время )))) это история товарищ
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0
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Ответ Амин Чич
Я думаю, что так бы поступил любой клуб. Это солидарность
В АПЛ посмеялись
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Ответ AR Hongover
В АПЛ посмеялись
Эти могут
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Шаг правильный.
Но вообще то считается что Реал Сосьедад не любит Реал Мадрид ...
Посмотрим как проявит себя соперник мадридцев.
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Испания в этом плане впереди Англии, думаю они прислушаются
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Ответ samatzakirzyanov
Странно, учитывая что Барса играла в субботу с Кадисом, а во вторник с ПСЖ.
Да всем плевать на середняк который уже лет позорит ЛЛ в еврокубках)
+3
-3
0
Странно, учитывая что Барса играла в субботу с Кадисом, а во вторник с ПСЖ.
+3
-3
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Комментарий удален модератором
Ответ Youzhny23
ОО ригуберка появилась , интересно, где это было вчера ?
Ригобер это ведь самый известный персонаж спортса? как я понимаю ник великий алонсо тоже его?
+1
-1
0
Комментарий удален модератором
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