«Реал» перед полуфиналом ЛЧ с «Баварией» хочет перенести матч Ла Лиги с «Сосьедадом» на день
«Реал Мадрид» хочет перенести матч с «Реал Сосьедад» на один день.
Матч чемпионата Испании назначен на субботу 27 апреля.
«Реал» хочет перенести его на пятницу 26 апреля, поскольку во вторник, 30-го, состоится первый матч в рамках полуфинала Лиги чемпионов с «Баварией».
В «Реале» надеются, что Ла Лига прислушается к их просьбе.
Но вот незадача: Барселона вылетела)))
Но вообще то считается что Реал Сосьедад не любит Реал Мадрид ...
Посмотрим как проявит себя соперник мадридцев.