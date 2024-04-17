Уэс Браун: «Тен Хаг заслужил еще один сезон, он достаточно сделал за первые два. В «МЮ» были известные специалисты, но ситуация всегда одинаковая, так что дело в чем-то другом»

Уэс Браун считает, что Эрик тен Хаг должен и дальше работать в «МЮ».

«Не думаю, что « » – это тот клуб, которому следует менять тренера. Нужно давать три или четыре года, чтобы тренер мог добиться того, чего хочет.

Нужно дать тен еще один сезон, все просто. Думаю, за первые два сезона тренер достаточно сделал для того, чтобы получить право на еще один.

Мне нравится Эрик тен Хаг. В «Юнайтед» были известные специалисты, но ситуация всегда одинаковая, так что дело в чем-то другом. Нужно дать тренеру время, если вы хотите двигаться дальше. Травмы помешали ему добиться того, чего он хотел в этом сезоне.

В этом сезоне следить за «МЮ» тяжело, для фанатов команды все отнюдь не замечательно. Но в прошлом сезоне дела шли хорошо, «МЮ» хорошо завершил чемпионат, дошел до двух финалов, выиграл кубок – вот чего он хочет», – сказал бывший защитник манкунианцев в интервью The Zone.