Уэс Браун: «Тен Хаг заслужил еще один сезон, он достаточно сделал за первые два. В «МЮ» были известные специалисты, но ситуация всегда одинаковая, так что дело в чем-то другом»
Уэс Браун считает, что Эрик тен Хаг должен и дальше работать в «МЮ».
«Не думаю, что «Манчестер Юнайтед» – это тот клуб, которому следует менять тренера. Нужно давать три или четыре года, чтобы тренер мог добиться того, чего хочет.
Нужно дать тен Хагу еще один сезон, все просто. Думаю, за первые два сезона тренер достаточно сделал для того, чтобы получить право на еще один.
Мне нравится Эрик тен Хаг. В «Юнайтед» были известные специалисты, но ситуация всегда одинаковая, так что дело в чем-то другом. Нужно дать тренеру время, если вы хотите двигаться дальше. Травмы помешали ему добиться того, чего он хотел в этом сезоне.
В этом сезоне следить за «МЮ» тяжело, для фанатов команды все отнюдь не замечательно. Но в прошлом сезоне дела шли хорошо, «МЮ» хорошо завершил чемпионат, дошел до двух финалов, выиграл кубок – вот чего он хочет», – сказал бывший защитник манкунианцев в интервью The Zone.
Если за 2 года тренер не сумел ничего сделать, то какой смысл его держать?
Лично мое мне, вероятность того, что Тен Хаг наладит игру в следующем сезоне равна тому что это сделает другой тренер
Травмы, скандалы, нытики - с приходом нового тренера это не исправится
Во многом я пишу так только потому что не вижу лучших альтернативных вариантов. И я точно не хочу чтобы следующим тренером стал кто-то из компании - Саутгейт, Поттер, Де Дзерби, Тухель, Конте, Мотта
Я конечно ничего не решаю, но не думаю что кто-то из вышеперечисленных будет лучше, чем нынешний тренер
В любом случае остаётся надеется только на взвешенные и обдуманные решения нового руководство, надеюсь они справятся
Еще раз : нет , сразу не станет .
Возможно еще 5 тренеров поменяют и не станут топами .
Но это не значит что нужно давать ТХ 2-3 года в надежде что он сможет исправить .
Конечное слово в покупке игроков всегда за спортивным директором. Но в МЮ его нет и даже тут исполнительный директор может наложить вето на трансфер, потому что он слишком дорогой, например
Тренер скаутам озвучивает пожелания, скауты должны подобрать игроков. Тен Хагу нужен был левоногий правый вингер, типа Антони - скауты нашли Антони. Нужен был игрок середины типа Де Йонга - получили Каземиро, они же одинаковые
То что скаутский отдел в МЮ не на что не способен новость видимо только для тебя. Так же как и то, что Мерто не умеет договариваться по трансферу и в итоге Антони покупается за 100 вместо 50м, а Маунт с годом по контракту за 55 вместо 30
И это не проблема тренера это проблема руководства
Если они оставят тренера который мучается с клубами вроде Брентфорда и Фулхэма которые возят МЮ всю игру мордой об газон - то значит их все устраивает, если не устраивает - нужно гнать его саными тряпками и искать другого тренера
Советую тебе почитать что-нибудь про структуры футбольных клубов, а не жить по иллюзиям из футбольных симуляторов где сам тренер решает кого и за сколько покупать
А еще математику подтянуть надо, раз у тебя 2 игрока из Аякса это целых пол команды
Пол Аякса купил - там 4 человека играет что ли?
Я просто не понимаю как можно думать что тренер сам берет и покупает игроков и никто ничего ему не может сказать
МЮ меняет тренеров уже 11 лет - чемпионами на стали
Сити за такое время сменил 3-х - все становились чемпионами, ЛЧ
В Ливерпуле Клопп 9 лет - взял АПЛ и ЛЧ, последние годы регулярно борется за чемпионство
Челси - 3 тренера, АПЛ и ЛЧ
Артета в Арсенале 5 лет и последние 2 года команда реально участвует в чемпионской гонке
Смена тренера ради смены тренера не работает
Ни один из всех вариантов тренеров которых я перечислил выше не сильнее Тен Хага
Советую хорошо подумать что такое причиноследственная связь
Систематические проблемы с игроками - они у всех тренеров до Тен Хага были. В ситуации с Роналду и Санчо лично я на стороне тренера и пока не услышал ни одной хоть сколько внятной причины чтобы было наоборот
Нет прогресса - согласен, но еще раз повторю, что сейчас нет свободного тренера который чем-то будет лучше Тен Хага и если вопрос стоит в том оставить Тен Хага или просто сменить тренера ради надежды на что-то лучше, то я предпочту оставить Тен Хага
1-ый сезон:
- 250 млн на трансферы (Антони, Каземиро, Мартинес, Маласия) + аренды Вегхорст, Дубравка, Забицер)
- АПЛ 3 место при 58 забитых и 43 пропущенных;
- Выигран кубок;
- провал ЛЕ;
- Уход/кик/несовместимость тренера с Роналду(или наоборот);
- Очистка/продажа игроков(частичная);
- Нет четко поставленной игры (стиля, тактики и тд)…ну и глупо надеяться за 1 сезон;
- Скандалы внутри клуба (Гринвуд).
2-ой сезон:
- 200 млн на трансферы (Хейлунд, Маунт, Онана, Байындыр+ аренды марроканца);
- АПЛ борьба за 6 место при 47 забитых и 48 пропущенных;
- В полуфинале кубка;
- провал ЛЧ;
- Уход/кик/несовместимость тренера с Санчо(или наоборот);
- Очистка/продажа игроков(частичная);
- Нет четко поставленной игры (стиля, тактики и тд)…ну и глупо надеяться за 2 сезона?
- Травмы дали знать о себе(их было много);
- Скандалы внутри клуба (Антони, Рэшфорд пьяныйи тд);
- Меняется руководство клуба(частично);
Итого:
Если сравнивать оба сезона, то вырисовывается +/- одинаковая картина. Что с суммой на трансферы, уходами и скандалами игроков, ЛЧ, ЛЕ, АПЛ, Кубок поставленная игра, скандалы, уходы. Проблемы в еврокубках! Антирекорды! Почти все, кроме большого количества травм.
Анализ:
В следующем сезоне приблизительно такая же сумма будет выделена на трансферы. Также грядет очистка. Также будут травмы. Также будут скандалы, недовольства, интриги и расследования.
Вопросы, перед тем, если оставят ТенХага:
Будет ли игра своя у МЮ? Обретет ли МЮ уверенность в грядущих матчах? Будут ли его опасаться? Сможет ли МЮ (кроме топ 6) легко или хотя бы более-менее уверенно обыгрывать соперников?
Такие вот дела!
Наверно такой логикой и руководствовались когда брали Ван Гала, Моуриньо и покупали Санчесов, Погба и Роналду. И теперь МЮ действительно середняк
Вопрос чисто в замене. Приглашение того же физрука Де Дзерби вряд ли что-то поменяет. Если бы был интересный свободный тренер, то был бы смысл. А так может и стоит оставить на сезон и заняться чисткой состава.