Уэс Браун: «Тен Хаг заслужил еще один сезон, он достаточно сделал за первые два. В «МЮ» были известные специалисты, но ситуация всегда одинаковая, так что дело в чем-то другом»

Теги Манчестер Юнайтед Уэс Браун премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Уэс Браун считает, что Эрик тен Хаг должен и дальше работать в «МЮ».

«Не думаю, что «Манчестер Юнайтед» – это тот клуб, которому следует менять тренера. Нужно давать три или четыре года, чтобы тренер мог добиться того, чего хочет.

Нужно дать тен Хагу еще один сезон, все просто. Думаю, за первые два сезона тренер достаточно сделал для того, чтобы получить право на еще один.

Мне нравится Эрик тен Хаг. В «Юнайтед» были известные специалисты, но ситуация всегда одинаковая, так что дело в чем-то другом. Нужно дать тренеру время, если вы хотите двигаться дальше. Травмы помешали ему добиться того, чего он хотел в этом сезоне.

В этом сезоне следить за «МЮ» тяжело, для фанатов команды все отнюдь не замечательно. Но в прошлом сезоне дела шли хорошо, «МЮ» хорошо завершил чемпионат, дошел до двух финалов, выиграл кубок – вот чего он хочет», – сказал бывший защитник манкунианцев в интервью The Zone.

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38 комментариев
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Даже если убрать из уравнения всех травмированных, состав МЮ в разы дороже, чем у любых середняков АПЛ. МЮ любой желающий возит по газону. От них не требуют титула, при живом Гвардиоле это не реально. Но хотя бы какой то рисунок игры должен быть, стабильные топ 4 и минимум выход из группы ЛЧ с копенгагеном и Галатасараем.
Если за 2 года тренер не сумел ничего сделать, то какой смысл его держать?
+46
-3
+43
Ответ Vikeif
Даже если убрать из уравнения всех травмированных, состав МЮ в разы дороже, чем у любых середняков АПЛ. МЮ любой желающий возит по газону. От них не требуют титула, при живом Гвардиоле это не реально. Но хотя бы какой то рисунок игры должен быть, стабильные топ 4 и минимум выход из группы ЛЧ с копенгагеном и Галатасараем. Если за 2 года тренер не сумел ничего сделать, то какой смысл его держать?
Я не поклонник Тен Хага, но оставить его или взять нового тренера - по факту это две крайности одной и той же сущности. Игры нет - никто с этим не спорит, но от того что поменяется тренер игра сразу и не появится
Лично мое мне, вероятность того, что Тен Хаг наладит игру в следующем сезоне равна тому что это сделает другой тренер
Травмы, скандалы, нытики - с приходом нового тренера это не исправится
Во многом я пишу так только потому что не вижу лучших альтернативных вариантов. И я точно не хочу чтобы следующим тренером стал кто-то из компании - Саутгейт, Поттер, Де Дзерби, Тухель, Конте, Мотта
Я конечно ничего не решаю, но не думаю что кто-то из вышеперечисленных будет лучше, чем нынешний тренер
В любом случае остаётся надеется только на взвешенные и обдуманные решения нового руководство, надеюсь они справятся
+17
-2
+15
Нагельсман подходит
+8
-3
+5
Нет большого смысла менять Тен Хага в ближайшие 1-2 сезона, пока Рэтклиф выстраивает структуру клуба и решает вопрос со строительством стадиона. Как раз за это время с Маккеной и Карриком всë будет понятно. Сульшеру брать снова команду в таком состоянии, это просто загодя подписать свой тренерский приговор. Не надо было изначально Сульшера менять на Тен Хага, а теперь уже поздно, назад не откатишь.
+2
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+2
Ответ Тумбочка Тевеса
Еще раз напишу тебе - по твоему если выгнать Тен Хага и взять любого другого тренера, то МЮ сразу топ-клубом станет? У тебя так это работает?
У тебя причинноследственная связь в отпуске ?
Еще раз : нет , сразу не станет .
Возможно еще 5 тренеров поменяют и не станут топами .
Но это не значит что нужно давать ТХ 2-3 года в надежде что он сможет исправить .
+3
-1
+2
Ответ Тумбочка Тевеса
Я не поклонник Тен Хага, но оставить его или взять нового тренера - по факту это две крайности одной и той же сущности. Игры нет - никто с этим не спорит, но от того что поменяется тренер игра сразу и не появится Лично мое мне, вероятность того, что Тен Хаг наладит игру в следующем сезоне равна тому что это сделает другой тренер Травмы, скандалы, нытики - с приходом нового тренера это не исправится Во многом я пишу так только потому что не вижу лучших альтернативных вариантов. И я точно не хочу чтобы следующим тренером стал кто-то из компании - Саутгейт, Поттер, Де Дзерби, Тухель, Конте, Мотта Я конечно ничего не решаю, но не думаю что кто-то из вышеперечисленных будет лучше, чем нынешний тренер В любом случае остаётся надеется только на взвешенные и обдуманные решения нового руководство, надеюсь они справятся
За 2 года должен был быть прогресс - его нет. Систематические проблемы с игроками, ужасные трансферы, нерабочая схема игры. Зачем биться о камень ?
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Ты действительно думаешь что это так работает?
Конечное слово в покупке игроков всегда за спортивным директором. Но в МЮ его нет и даже тут исполнительный директор может наложить вето на трансфер, потому что он слишком дорогой, например
Тренер скаутам озвучивает пожелания, скауты должны подобрать игроков. Тен Хагу нужен был левоногий правый вингер, типа Антони - скауты нашли Антони. Нужен был игрок середины типа Де Йонга - получили Каземиро, они же одинаковые
То что скаутский отдел в МЮ не на что не способен новость видимо только для тебя. Так же как и то, что Мерто не умеет договариваться по трансферу и в итоге Антони покупается за 100 вместо 50м, а Маунт с годом по контракту за 55 вместо 30
И это не проблема тренера это проблема руководства
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Абсолютное отсутствие рисунка игры, если команда хочет бороться за чемпионство, то она должна играть в атакующий футбол, а этого и близко нет. Этот тренер уже ничего не сможет дать команде. Команда при нём деградировала, его же хотелки трансферные - провал, не считая мартинеса, да и он постоянно в лазарете.
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Думаю Рэтклифф уже все понял и решил, отвечать-то за спортивный проект ему. Тен Хаг уже и так переписал массу рекордов МЮ.
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Автор голевой передачи в финале ЛЧ дело говорит👍
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Ответ Sahat Geldiyev
Факты и статистика по руководством ТенХага: 1-ый сезон: - 250 млн на трансферы (Антони, Каземиро, Мартинес, Маласия) + аренды Вегхорст, Дубравка, Забицер) - АПЛ 3 место при 58 забитых и 43 пропущенных; - Выигран кубок; - провал ЛЕ; - Уход/кик/несовместимость тренера с Роналду(или наоборот); - Очистка/продажа игроков(частичная); - Нет четко поставленной игры (стиля, тактики и тд)…ну и глупо надеяться за 1 сезон; - Скандалы внутри клуба (Гринвуд). 2-ой сезон: - 200 млн на трансферы (Хейлунд, Маунт, Онана, Байындыр+ аренды марроканца); - АПЛ борьба за 6 место при 47 забитых и 48 пропущенных; - В полуфинале кубка; - провал ЛЧ; - Уход/кик/несовместимость тренера с Санчо(или наоборот); - Очистка/продажа игроков(частичная); - Нет четко поставленной игры (стиля, тактики и тд)…ну и глупо надеяться за 2 сезона? - Травмы дали знать о себе(их было много); - Скандалы внутри клуба (Антони, Рэшфорд пьяныйи тд); - Меняется руководство клуба(частично); Итого: Если сравнивать оба сезона, то вырисовывается +/- одинаковая картина. Что с суммой на трансферы, уходами и скандалами игроков, ЛЧ, ЛЕ, АПЛ, Кубок поставленная игра, скандалы, уходы. Проблемы в еврокубках! Антирекорды! Почти все, кроме большого количества травм. Анализ: В следующем сезоне приблизительно такая же сумма будет выделена на трансферы. Также грядет очистка. Также будут травмы. Также будут скандалы, недовольства, интриги и расследования. Вопросы, перед тем, если оставят ТенХага: Будет ли игра своя у МЮ? Обретет ли МЮ уверенность в грядущих матчах? Будут ли его опасаться? Сможет ли МЮ (кроме топ 6) легко или хотя бы более-менее уверенно обыгрывать соперников? Такие вот дела!
в первом сезоне как раз таки прослеживался стиль в вертикализации атак
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Ответ mj23.net
Не знаю, заслужил ли ТХ или нет. Не видно вообще никакого прогресса в игре и проблеска надежды даже. Непонятно, что происходит на поле, что он хочет вообще построить и тд. Если брать историю МЮ при Глэйзерах, то из всех тренеров только Ван Гала уволили, когда тот оживил команду после дикого спада, связанного с жутким количеством травм. Ван Гал заслужил еще один сезон, где Марсьаль Реш Фосу Менса, а может кто еще, могли бы спрогрессировать. Всех остальных увольняли, когда команда посыпалась. Вопрос чисто в замене. Приглашение того же физрука Де Дзерби вряд ли что-то поменяет. Если бы был интересный свободный тренер, то был бы смысл. А так может и стоит оставить на сезон и заняться чисткой состава.
Только Индзаги сможет наладить ситуацию. Да, ему надо будет купить Бастони, Бареллу и Лаутаро, но он точно оживит тех кто в опале. Того же Санчо, к примеру.
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Ответ Тумбочка Тевеса
Ты действительно думаешь что это так работает? Конечное слово в покупке игроков всегда за спортивным директором. Но в МЮ его нет и даже тут исполнительный директор может наложить вето на трансфер, потому что он слишком дорогой, например Тренер скаутам озвучивает пожелания, скауты должны подобрать игроков. Тен Хагу нужен был левоногий правый вингер, типа Антони - скауты нашли Антони. Нужен был игрок середины типа Де Йонга - получили Каземиро, они же одинаковые То что скаутский отдел в МЮ не на что не способен новость видимо только для тебя. Так же как и то, что Мерто не умеет договариваться по трансферу и в итоге Антони покупается за 100 вместо 50м, а Маунт с годом по контракту за 55 вместо 30 И это не проблема тренера это проблема руководства
Тебя не удивляет, что скауты искали и покупали игроков с Аякса? А Де Йонг сам не захотел, иначе его купили бы за 80 млн. Это как в ясный день все очевидно. Тебе нужно выйти из своей тумбочки Тевеса, в которой ты не хочешь видеть очевидные факты.
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Ответ Will Turner
в первом сезоне как раз таки прослеживался стиль в вертикализации атак
Ага, вертикализация))) скажи это Вегхорсту)))
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Ответ Abu Ibrahim
МЮ середняк уже 10 лет , верно. Но если ты научишься читать то поймешь смысл моих слов : «устраивает ли руководство этот статус МЮ» . Если они оставят тренера который мучается с клубами вроде Брентфорда и Фулхэма которые возят МЮ всю игру мордой об газон - то значит их все устраивает, если не устраивает - нужно гнать его саными тряпками и искать другого тренера
Еще раз напишу тебе - по твоему если выгнать Тен Хага и взять любого другого тренера, то МЮ сразу топ-клубом станет? У тебя так это работает?
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Ответ Макс Голубцов
МЮ середняк по результатам уже 10 лет
МЮ середняк уже 10 лет , верно. Но если ты научишься читать то поймешь смысл моих слов : «устраивает ли руководство этот статус МЮ» .
Если они оставят тренера который мучается с клубами вроде Брентфорда и Фулхэма которые возят МЮ всю игру мордой об газон - то значит их все устраивает, если не устраивает - нужно гнать его саными тряпками и искать другого тренера
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Ответ Тумбочка Тевеса
Вот прям сам провел переговоры, деньги перевел? Или просто привез чемодан налички? Пол Аякса купил - там 4 человека играет что ли? Я просто не понимаю как можно думать что тренер сам берет и покупает игроков и никто ничего ему не может сказать
Ты серьезно думаешь, что скауты сказали купить пол Аякса? Еще и Де Йонга сказали купить? Он притащил их, его инициатива. Здесь ничего зазорного, мю в последние годы всегда вбухивал огромные суммы на трансферы, но тут он потратил 200 млн на своих и разумеется при 2 сезонах ему выскажут это. Стоит ли Антони 100млн? Может быть! Играет ли он на 100млн? Ответ очевиден.
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Местные знают то побольше по Хагу чем Браун .
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Он сделал достаточно за первые два. На третий команда точно улетит в Чемпионшип
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12 поражений за сезон в АПЛ и это еще не предел. Кого ты там оставлять собираешься, Уэс?
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Удивляет, но удивление это связано не с тем что искали конкретно в Аяксе, а с тем что НЕ искали в других местах
Советую тебе почитать что-нибудь про структуры футбольных клубов, а не жить по иллюзиям из футбольных симуляторов где сам тренер решает кого и за сколько покупать
А еще математику подтянуть надо, раз у тебя 2 игрока из Аякса это целых пол команды
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Вот прям сам провел переговоры, деньги перевел? Или просто привез чемодан налички?
Пол Аякса купил - там 4 человека играет что ли?
Я просто не понимаю как можно думать что тренер сам берет и покупает игроков и никто ничего ему не может сказать
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Точно у меня проблема со следственными связями?
МЮ меняет тренеров уже 11 лет - чемпионами на стали
Сити за такое время сменил 3-х - все становились чемпионами, ЛЧ
В Ливерпуле Клопп 9 лет - взял АПЛ и ЛЧ, последние годы регулярно борется за чемпионство
Челси - 3 тренера, АПЛ и ЛЧ
Артета в Арсенале 5 лет и последние 2 года команда реально участвует в чемпионской гонке
Смена тренера ради смены тренера не работает
Ни один из всех вариантов тренеров которых я перечислил выше не сильнее Тен Хага
Советую хорошо подумать что такое причиноследственная связь
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Причем тут трансферы? Как бы в нормальных клубах за них отвечают коммерческий директор и скаутский отдел
Систематические проблемы с игроками - они у всех тренеров до Тен Хага были. В ситуации с Роналду и Санчо лично я на стороне тренера и пока не услышал ни одной хоть сколько внятной причины чтобы было наоборот
Нет прогресса - согласен, но еще раз повторю, что сейчас нет свободного тренера который чем-то будет лучше Тен Хага и если вопрос стоит в том оставить Тен Хага или просто сменить тренера ради надежды на что-то лучше, то я предпочту оставить Тен Хага
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Факты и статистика по руководством ТенХага:
1-ый сезон:
- 250 млн на трансферы (Антони, Каземиро, Мартинес, Маласия) + аренды Вегхорст, Дубравка, Забицер)
- АПЛ 3 место при 58 забитых и 43 пропущенных;
- Выигран кубок;
- провал ЛЕ;
- Уход/кик/несовместимость тренера с Роналду(или наоборот);
- Очистка/продажа игроков(частичная);
- Нет четко поставленной игры (стиля, тактики и тд)…ну и глупо надеяться за 1 сезон;
- Скандалы внутри клуба (Гринвуд).

2-ой сезон:
- 200 млн на трансферы (Хейлунд, Маунт, Онана, Байындыр+ аренды марроканца);
- АПЛ борьба за 6 место при 47 забитых и 48 пропущенных;
- В полуфинале кубка;
- провал ЛЧ;
- Уход/кик/несовместимость тренера с Санчо(или наоборот);
- Очистка/продажа игроков(частичная);
- Нет четко поставленной игры (стиля, тактики и тд)…ну и глупо надеяться за 2 сезона?
- Травмы дали знать о себе(их было много);
- Скандалы внутри клуба (Антони, Рэшфорд пьяныйи тд);
- Меняется руководство клуба(частично);

Итого:
Если сравнивать оба сезона, то вырисовывается +/- одинаковая картина. Что с суммой на трансферы, уходами и скандалами игроков, ЛЧ, ЛЕ, АПЛ, Кубок поставленная игра, скандалы, уходы. Проблемы в еврокубках! Антирекорды! Почти все, кроме большого количества травм.
Анализ:
В следующем сезоне приблизительно такая же сумма будет выделена на трансферы. Также грядет очистка. Также будут травмы. Также будут скандалы, недовольства, интриги и расследования.

Вопросы, перед тем, если оставят ТенХага:
Будет ли игра своя у МЮ? Обретет ли МЮ уверенность в грядущих матчах? Будут ли его опасаться? Сможет ли МЮ (кроме топ 6) легко или хотя бы более-менее уверенно обыгрывать соперников?

Такие вот дела!
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Сорян, Уэс, местячковые эксперты уже решили его уволить)
+1
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0
А взять нового тренера ради нового тренера, так сразу чемпионами будут?
Наверно такой логикой и руководствовались когда брали Ван Гала, Моуриньо и покупали Санчесов, Погба и Роналду. И теперь МЮ действительно середняк
+1
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У Сульшера, Ван Гаала и Моуринью хотя бы план. Что хочет Тен Хааг - я не знаю
+1
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Если бы можно было поменять сезоны, то Тен Хаг определенно заслужил бы шанса тренировать МЮ и еще один год. Но тут наооборот жесткий регресс по всем пунктам начиная с результатов, заканчивая игрой.
+1
-1
0
Не знаю, заслужил ли ТХ или нет. Не видно вообще никакого прогресса в игре и проблеска надежды даже. Непонятно, что происходит на поле, что он хочет вообще построить и тд. Если брать историю МЮ при Глэйзерах, то из всех тренеров только Ван Гала уволили, когда тот оживил команду после дикого спада, связанного с жутким количеством травм. Ван Гал заслужил еще один сезон, где Марсьаль Реш Фосу Менса, а может кто еще, могли бы спрогрессировать. Всех остальных увольняли, когда команда посыпалась.
Вопрос чисто в замене. Приглашение того же физрука Де Дзерби вряд ли что-то поменяет. Если бы был интересный свободный тренер, то был бы смысл. А так может и стоит оставить на сезон и заняться чисткой состава.
+2
-2
0
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