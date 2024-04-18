23 апреля в Санкт-Петербурге пройдет футбольная викторина от «Квиз Плюс»

Теги натив Футбол

«Квиз Плюс» – самая масштабная футбольная викторина, участие в которой принимают несколько сотен человек, в том числе звезды спорта, комментаторы, блогеры, футболисты клубов РПЛ.

Квиз пройдет в Санкт-Петербурге, 23 апреля, в фуд-пространстве Vokzal 1853 на Набережной Обводного канала, 118. Старт квиза – в 19:30.

На викторину можно собрать команду от 1 до 12 человек. В программе: разнообразные футбольные (и хоккейные) раунды и вопросы, атмосфера стадиона с песнями и веселыми конкурсами, призы победителям.

Часть средств с продажи билетов пойдут в благотворительный фонд вратаря Артёма Реброва «Своими глазами».

Все подробности – в телеграм-канале квиза.

Записаться на игру можно по ссылке.

Опубликовал Sports

Читайте новости футбола в любимой соцсети
    Комментарии
    Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
    Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
    Реклама 18+
    Укажите причину бана
    • Оскорбление
    • Мат
    • Спам
    • Расизм
    • Провокации
    • Угрозы
    • Систематический оффтоп
    • Мульти-аккаунтинг
    • Прочее
    Пожаловаться
    • Спам
    • Оскорбления
    • Расизм
    • Мат
    • Угрозы
    • Прочее
    • Мультиаккаунтинг
    • Систематический оффтоп
    • Провокации
    Комментарий отправлен, но без доната
    При попытке оплаты произошла ошибка
    • Повторить попытку оплаты
    • Оставить комментарий без доната
    • Изменить комментарий
    • Удалить комментарий