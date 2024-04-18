Экс-ассистент Карреры Пилипчук возглавил «Челябинск» из LEON Второй лиги А

Роман Пилипчук стал главным тренером «Челябинска».

Условия контракта 56-летнего специалиста не сообщаются.

«Футбольный клуб «Челябинск» приветствует Романа Михайловича и желает решения поставленных задач!» – говорится в сообщении «Челябинска».

15 апреля « » уволил Виталия Панова. Клуб 4 матча не побеждает в группе «Золото» LEON Второй лиги А и занимает 6-е место из 10.

Последним местом работы был «Шериф», который он покинул в марте. Ранее тренер был ассистентом Массимо Карреры в «Спартаке», а также возглавлял словенский «Целе», «Спартак-2», «Олимп-Долгопрудный» и минское «Динамо».