Экс-ассистент Карреры Пилипчук возглавил «Челябинск» из LEON Второй лиги А

Теги Роман Пилипчук ФК Челябинск Вторая лига А Футбол

Роман Пилипчук стал главным тренером «Челябинска».

Условия контракта 56-летнего специалиста не сообщаются.

«Футбольный клуб «Челябинск» приветствует Романа Михайловича и желает решения поставленных задач!» – говорится в сообщении «Челябинска».

15 апреля «Челябинск» уволил Виталия Панова. Клуб 4 матча не побеждает в группе «Золото» LEON Второй лиги А и занимает 6-е место из 10.

Последним местом работы Пилипчука был «Шериф», который он покинул в марте. Ранее тренер был ассистентом Массимо Карреры в «Спартаке», а также возглавлял словенский «Целе», «Спартак-2», «Олимп-Долгопрудный» и минское «Динамо».

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3 комментария
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Захотел состав и статистику Челябинска посмотреть, ни того ни другого нет. Ткнул последний матч, расстановки тоже нет, ну хоть жк видно.
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Тот самый под чьим "настоящим" руководством Спартак стал чемпионом, как говорил изделие №2.
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Смотришь на Спартак и диву даешься: Эмери, поработавший в грандах и середняках Европы, в клубе провалился, Тедеско, тренирующий Бельгию, провалился. А Каррера, Пилипчук и испанец привели клуб к чемпионству. Причем все три ну вообще не котируются нигде и после Спартака у всех провалы. Удивительно))
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