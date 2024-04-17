«Краснодар-2» Писарева вышел на 2-е место LEON Второй лиги А. Это зона выхода в Первую лигу

Теги Николай Писарев Металлург Липецк Краснодар Краснодар-2 Рамазан Гаджимурадов Юрий Железнов Вторая лига А Футбол

«Краснодар-2» набрал 12 очков в 7 матчах группы «Золото» LEON Второй лиги А.

В перенесенном матче 4-го тура команда Николая Писарева обыграла липецкий «Металлург» на выезде (2:0).

«Быки» с 12 очками идут на втором месте в группе «Золото». Лидирует «Новосибирск» – 15 баллов в 7 играх.

Команды, занявшие первые два места в весенней части сезона, напрямую выйдут в Мелбет Первую лигу. При этом «Краснодару-2» для повышения в классе достаточно занять третье место, так как в осенней части сезона команда стала первой.

Вингер «быков» Юрий Железнов – лучший бомбардир «Золота» с 4 голами. Столько же забил Рамазан Гаджимурадов из «Ротора».

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1 комментарий
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Железнова «Урал» обратно заберёт.
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