Интер Майами – ФК Нэшвилл где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры МЛС (MLS) 21 апреля
В воскресенье, 21 апреля, сыграют Интер Майами и ФК Нэшвилл в рамках МЛС (MLS).
- Игра пройдет на стадионе «Chase Stadium».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Интер Майами – ФК Нэшвилл
- Начало матча запланировано на 02:30 по московскому времени.
Последние матчи Интер Майами
- Спортинг Канзас Сити – Интер Майами : 2 – 3
- Монтеррей – Интер Майами : 3 – 1
- Интер Майами – Колорадо Рэпидс : 2 – 2
- Интер Майами – Монтеррей : 1 – 2
- Интер Майами – Нью-Йорк Сити : 1 – 1
Последние матчи ФК Нэшвилл
- Нэшвилл – Филадельфия Юнион : 1 – 2
- Нэшвилл – Коламбус Крю : 2 – 2
- Лос-Анджелес – Нэшвилл : 5 – 0
- Нэшвилл – Шарлотт : 2 – 1
- Интер Майами – Нэшвилл : 3 – 1
Прогноз на матч Интер Майами – Нэшвилл
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